Le nuove sanzioni sollevano due interrogativi. Il primo riguarda l’efficacia di misure che nelle speranze degli alleati dell’Ucraina avrebbero dovuto indebolire più rapidamente la Russia. Il problema è stato posto spesso e la risposta non è semplice. Esportatrice di idrocarburi, la Russia non è certo priva di risorse. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che le sanzioni sono state adottate solo dagli occidentali. Tuttavia, anche se non hanno avuto l’effetto sperato, hanno comunque compromesso lo sforzo bellico di Mosca, costretta a rivolgersi a paesi paria come la Corea del Nord.

Il 24 giugno, nel corso di una conferenza stampa, il possibile prossimo primo ministro francese Jordan Bardella ha illustrato una posizione moderata sull’Ucraina e la Russia. Bardella si è detto favorevole al sostegno “logistico e in termini di materiale di difesa” per Kiev, ma non si è spinto fino a condividere la strategia di Macron sulla presenza di militari francesi sul suolo ucraino o sull’utilizzo di armi francese in territorio russo.

È una posizione molto più sfumata rispetto a quella contenuta per esempio nel programma presentato da Marine Le Pen in vista delle presidenziali del 2022, opportunamente sparito dal sito dell’Rn, come ha sottolineato Politico la settimana scorsa.

All’epoca la candidata dell’Rn era molto legata alla Russia e chiedeva l’uscita della Francia dal comando integrato della Nato, mentre Bardella sostiene di non voler rimettere in discussione gli impegni internazionali della Francia sulla difesa.

Il Rassemblement national sa bene che i legami passati con Mosca – il finanziamento del partito attraverso un prestito russo, l’incontro tra Le Pen e Putin durante la campagna elettorale del 2017 – ne possono compromettere la normalizzazione presso una parte dell’elettorato.