Nel fine settimana il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha illustrato la sua visione del momento politico: “Se tutto andrà come previsto e il buon dio ci aiuterà, da qui alla fine dell’anno i patrioti saranno la maggioranza in tutto il mondo occidentale”.

“Patrioti”, naturalmente, è un nome in codice per indicare i rappresentanti dell’estrema destra. Orbán ha fatto esplicitamente riferimento al Rassemblement national (Rn) in Francia e a Donald Trump negli Stati Uniti. Il sogno del primo ministro è in realtà piuttosto realistico, come dimostrano il successo dell’Rn al primo turno in Francia e l’evidente debolezza di Joe Biden.

Il 30 giugno Orbán ha preso l’iniziativa annunciando la creazione di una nuova alleanza di estrema destra al parlamento europeo insieme al Partito della libertà (Fpö), diventato prima forza politica in Austria, e al partito Ano dell’ex primo ministro ceco Andrej Babiš.