Un motivo importante per agire contro i sauditi è che le loro azioni sono simili a quelle di altri regimi arabi autoritari per i quali Riyadh è un modello. L’intera regione pagherà un prezzo alto se l’omicidio di Khashoggi non sarà punito duramente e rischia di diventare un inferno di stati canaglia in cui la vita ha poco valore e i cittadini non hanno diritti.

Gli Stati Uniti e gli altri paesi, insieme al settore privato e alle organizzazioni internazionali che lavorano con l’Arabia Saudita, devono decidere in fretta cosa fare. Tra le idee in discussione ci sono l’ipotesi di imporre sanzioni più pesanti contro singole persone, escludere i leader politici dagli incontri diplomatici, lanciare un’inchiesta internazionale sul principe ereditario e ridurre i legami militari e commerciali con il regno. Il problema però è che sarà difficile scalzare Mohammed bin Salman dalla sua posizione di principe ereditario. Suo padre, re Salman, non sta bene e potrebbe non essere in grado di gestire le ripercussioni del comportamento del suo erede. La maggior parte delle iniziative di Mohammed bin Salman in politica interna ed estera sono fallite, in particolare l’embargo ai danni del Qatar e la guerra in Yemen. A peggiorare le cose c’è il fatto che il principe è riuscito nella discutibile impresa di trasformare un regno di basso profilo nell’ennesima società araba autoritaria, in cui nessuno osa dire quello che pensa per paura del carcere o della morte.

La reazione più importante a cui dovremmo prestare attenzione è probabilmente quella interna all’Arabia Saudita, di qualcuno tra i membri della famiglia reale, dell’élite economica e degli apparati di sicurezza. I cittadini sauditi, per quanto possano essere imbarazzati per il fatto che il loro paese viene messo all’indice, non hanno i mezzi per esprimersi liberamente. La pressione internazionale quindi è fondamentale per mettere fine ai comportamenti criminali dei funzionari arabi, ma anche per dare un po’ di speranza a donne e uomini comuni.

(Traduzione di Francesco De Lellis)