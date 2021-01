Tra i leader del mondo che rimpiangono Donald Trump c’è sicuramente il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman.

In settimana Avril Haines, direttrice dell’intelligence nazionale della nuova amministrazione Biden, ha annunciato durante la cerimonia di investitura al senato una notizia che avrà preoccupato, e non poco, il principe saudita. Haines ha infatti dichiarato che il governo declassificherà una nota segreta della Cia a proposito dell’assassinio, nell’ottobre del 2018, del giornalista saudita Jamal Khashoggi. L’omicidio, compiuto in circostanze atroci nei locali del consolato saudita di Istanbul, aveva provocato una grave crisi mai completamente risolta.

La valutazione della Cia, secondo alcune informazioni che all’epoca erano giunte ai mezzi d’informazione, confermerebbe la responsabilità diretta del principe nell’omicidio del giornalista, che viveva in esilio negli Stati Uniti. Secondo la Cia l’ordine di uccidere l’oppositore sarebbe arrivato direttamente da Mohamed bin Salman. La fidanzata di Khashoggi aveva invocato la pubblicazione della nota, e la stessa richiesta era stata formulata dal congresso, ma Trump non ha mai voluto autorizzarla, offrendo una “copertura” al giovane leader saudita.

Le conseguenze della pubblicazione sono enormi, perché l’accusa diretta contro il principe ereditario sarà di pubblico dominio. Finora l’ambiguità aveva favorito il principe, ormai reintegrato nella vita internazionale dopo un periodo di freddezza. Riyadh aveva fatto condannare alcuni subalterni per l’omicidio del giornalista e sperava che la vicenda venisse progressivamente dimenticata.

Biden non è particolarmente affezionato ai leader sauditi, verso i quali ha avuto parole poco affettuose durante la campagna elettorale lasciando intendere che gli Stati Uniti ridurranno la vendita di armi al regno wahabita.