Non esistono foto dell’evento storico, e uno dei partecipanti ha già smentito la notizia. Eppure non ci sono dubbi sul fatto che nel fine settimana Benjamin Netanyahu, capo del governo israeliano, sia andato in segreto in Arabia Saudita per incontrare l’uomo forte del regno wahhabita, il principe ereditario Mohammed bin Salman. Tra i presenti alla riunione c’era anche il segretario di stato di Donald Trump, Mike Pompeo.

L’obiettivo della visita di Netanyahu non è un riconoscimento diplomatico simile a quello ottenuto dagli Emirati Arabi Uniti e dal Bahrein. Uno sviluppo di questo tipo, infatti, resterà impossibile fino a quando il vecchio re Salman sarà ancora in vita e non ci sarà un accordo sui diritti dei palestinesi. Ma il giovane principe non è sulla stessa linea del padre, e porta avanti una diplomazia parallela, tanto che la ricercatrice Fatiha Dazi-Héni ha parlato di “dualismo alla guida dello stato saudita”. Secondo Dazi-Héni questo fenomeno spiega l’irritazione generata dalla fuga di notizie sulla visita di Netanyahu.

Se l’obiettivo non è un riconoscimento diplomatico, allora qual è il senso dell’incontro? La risposta non è difficile da trovare: all’origine di tutto ci sono l’elezione di Joe Biden e soprattutto l’Iran, nemico comune di Israele e dell’Arabia Saudita e collante delle nuove alleanze in Medio Oriente.

Alcuni paesi temono una svolta nella politica statunitense sull’Iran. Nell’incontro a tre fra Israele, Arabia Saudita e un’amministrazione Trump arrivata al capolinea, c’è un velato avvertimento al presidente eletto, nel caso abbia intenzione di cambiare orientamento rispetto a Teheran.