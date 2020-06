Quando i primi casi di covid-19 sono apparsi in Russia e il virus ha cominciato a diffondersi, io stavo facendo una ricerca all’archivio centrale del Servizio federale di sicurezza (Fsb): questo archivio contiene documenti relativi a repressioni, arresti ed esecuzioni commesse durante il periodo staliniano.

Ogni mattina arrivavo all’anonimo edificio di Kuznetsky most, non lontano dalla Lubjanka, a Mosca, per ricevere vecchi fascicoli che mi si sbriciolavano tra le mani: si trattava di documenti contenenti i casi dei miei parenti e di amici di famiglia.

In questi mesi ho vissuto in due epoche diverse, in due tempi storici distinti.

Nel primo, quello attuale, c’erano notizie sulle misure di quarantena, sulla chiusura dei confini, le nuove barriere: il divieto di assembramento, le mascherine, il distanziamento sociale. In altre parole, la fine o, quantomeno, la riduzione estrema dei contatti. L’altro si situava nel passato, ma mentre ero immerso nella lettura dei fascicoli per le mie ricerche ho notato qualcosa di stranamente e terribilmente simile tra le due epoche.

Metafora della repressione

Ho visto come in passato qualcuno, chiamato “nemico del popolo”, potesse diventare all’istante contagioso. La sua famiglia, i suoi amici, i collaboratori: tutti entravano a far parte di un gruppo a rischio. Attraverso i rapporti dei laboratori e i mandati d’arresto ho potuto osservare come questo stigma, questa etichetta mortale, si trasmettesse da fratello a fratello, di padre in figlio, tra i soci di un gruppo filatelico, tra preti di uno stesso paese. Il virus, o più precisamente la condizione infettiva, lo stato contagioso, era una metafora della repressione politica, le cui conseguenze si tramandano per generazioni: annichilimento e impoverimento della vita, delle abitudini, la fine della solidarietà, l’idea che qualunque contatto fosse un pericolo, che ogni individuo fosse potenzialmente contagioso.

Credo che in Russia, questo fenomeno avesse (e mostri ancora) un suo rovescio paradossale: un consenso tacito e fatalista sul fatto che la vita non ha un valore incondizionato, sull’impossibilità di nascondersi dalla storia e dal governo, sull’impossibilità, infine, di poter opporre resistenza. Questi atteggiamenti sono accettati allo stesso titolo delle catastrofi naturali, sono parte della vita quotidiana. Come la pandemia. Con questa predisposizione, la Russia ha accolto il coronavirus.

Le azioni del governo erano, e sono ancora, prevedibili.

Un “voto nazionale” era stato indetto per il 22 aprile per approvare degli emendamenti della costituzione che permetterebbero a Vladimir Putin di essere eletto altre due volte (secondo la costituzione attualmente in vigore, infatti, questo sarebbe l’ultimo mandato di Putin) e di radicare l’ennesima tendenza autoritaria e conservatrice della politica russa. Uno degli emendamenti, per esempio, definisce il matrimonio esclusivamente come “l’unione tra uomo e donna.”