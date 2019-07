Buone notizie dal continente africano

Nel 2016 l’agenzia statale per l’ambiente in Kenya ha dato il via libera alla costruzione di una nuova centrale a carbone nell’isola di Lamu, fino ad allora incontaminata. Sarebbe stata la prima centrale a carbone del Kenya. Gli ambientalisti erano indignati: non solo l’impianto avrebbe distrutto il delicato ecosistema di Lamu, ma avrebbe contribuito ad aumentare l’impronta di carbonio del Kenya in un momento in cui gli effetti della crisi climatica globale si fanno sempre più evidenti.

Per questo hanno reagito. Gli abitanti dell’isola hanno manifestato contro la costruzione della centrale e le organizzazioni internazionali hanno sostenuto un procedimento legale basato sull’inadeguatezza della valutazione di impatto ambientale del progetto. Il mese scorso gli attivisti hanno vinto: il tribunale nazionale per l’ambiente del Kenya ha sospeso la licenza concessa alla Amu power per la realizzazione del controverso impianto.

“Adesso siamo vecchi, ma abbiamo ereditato un ambiente pulito e salubre dai nostri genitori, ed è nostro dovere consegnare ai nostri figli un ambiente altrettanto pulito e salubre”, ha dichiarato il vicedirettore di Save Lamu, Mohamed Mbwana.

Notizia segnalata da Najala Nyabola (@najala1)