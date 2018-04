Ho imparato ad apprezzare l’arte dell’amicizia

Ho molto riflettuto sull’amicizia negli ultimi tempi, e su come non possa funzionare se non la coltivi, su come non cresca se non te ne prendi cura. Ma per coltivare intendo semplicemente passare del tempo insieme con regolarità, e questo è molto più importante di qualunque altra cosa.

Gli amici non devono incantarci, tenerci informati o fare confessioni, devono solo essere a portata di mano. Va bene essere monotoni, raccontare sempre le stesse storie, tornare su argomenti triti e ritriti. La fatica di essere brillanti a tutti i costi è meglio riservarla agli estranei.

Mi viene in mente che non ho mai capito il senso dell’espressione “tempo di qualità” riferito allo stare con i propri figli. Sono d’accordo sul fatto che bisogna dare attenzioni ai bambini, ma dargli la nostra completa attenzione, tutto il tempo, mi sembra faticoso e inutile. Nessuno vuole vivere con un faro puntato sui propri figli, o condividere costantemente un’attività stimolante. Spesso i bambini vogliono solo che tu stia sullo sfondo, mentre fanno le loro cose. O che li ascolti in modo approssimativo, anche quando non dicono niente.