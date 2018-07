La mia indimenticabile estate pop

Me ne sto sdraiata in giardino, su una coperta scozzese, indossando un bikini e crogiolandomi in questa ondata di calore. Peccato solo che non sia il 1976, anche se potrebbe benissimo esserlo, e io non abbia 13 anni ma 55, nonostante al momento non me li senta per niente addosso. Tengo attaccato all’orecchio il minuscolo speaker del mio iPhone, che ce la mette tutta per suonare come una radio a transistor. E intanto ascolto a tutto volume, in tutta la sua tintinnante gloria, S-S-Single bed dei Fox.

Ultimamente due miei amici hanno fatto qualche playlist del 1976, così io le ho fuse tra loro per crearne una a mia volta… anche se devo ammettere che le nostre scelte sono praticamente identiche. E l’ondata di calore di quest’anno mi ha fatto rivivere a fondo quell’anno di meraviglie del pop.

Il mio diario

Mentre me ne sto sdraiata al sole non c’è nulla al mondo che mi faccia sentire viva come un intero pomeriggio di More, more, more, Play that funky music, Young hearts run free, The killing of Georgie (part I and II) e This is it. E quando il sole inizia a calare passiamo agilmente a Lowdown e TVC15, Low rider e Amoureuse, Haitian divorce e poi ancora Free, Fool to cry e Wake up everybody. E se avete la mia stessa età sapete di cosa parlo.

Quell’indimenticabile estate avevo 13 anni e di nascosto dai miei genitori andavo alla discoteca della città a pomiciare con ragazzi più grandi di me, per poi prendere nota di ogni cosa. Ho riportato anche l’intera ondata di caldo nel mio diario, segnando per settimane le pagine con l’emoji di un sole disegnato a mano. Il primo sole era alla pagina dell’8 giugno, con le parole “fa caldo” sottolineate. E quel giorno non avevo ancora idea di quanto sarebbe stato bello quel periodo. Al giorno seguente c’è scritto “Caldo ma ventilato. Ho visto I sopravvissuti”.