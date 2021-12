È venerdì sera e sto guardando Under the volcano (Sotto il vulcano), il documentario sugli Air studios di Montserrat. La struttura è la versione caraibica dell’omonimo (e storico) studio di registrazione di Londra, anche questa costruita dall’ex produttore dei Beatles George Martin. L’inaugurazione è avvenuta nel 1979, per offrire “tutte le attrezzature tecniche del suo omologo britannico ma con i vantaggi di un luogo esotico”.

Ci sono documentari sulla musica che ti fanno pensare: vorrei essere stato in quella stanza. Ma non è questo il caso. In Under the volcano, in mezzo a tutto quel lusso c’è una curiosa desolazione: l’assenza di quell’ineffabile vibrazione che trasforma alcuni studi di registrazione in luoghi di pellegrinaggio. Sullo schermo si vedono persone che all’epoca avevano molti soldi, ma che non sembra stessero davvero vivendo il loro picco creativo.

E sì, i Dire Straits ci produssero Brothers in arms. Che, è vero, vendette a palate. Ma fu odiato dalla critica inglese. Poi nel documentario appaiono all’improvviso anche Paul McCartney e Stevie Wonder, ma non certo - figuriamoci - per suonare Ebony and ivory. Gli stessi Rolling Stones ci registrarono Steel wheels, Elton John Too low for zero. Insomma, una tradizione un po’ mediocre.

Le persone intervistate nel film ovviamente non sarebbero d’accordo con tutto ciò, visto che sullo schermo si lasciano andare a frasi come “la musica è l’architettura liquida delle emozioni”. Ma a me il tutto ha lasciato una sensazione di piattezza emotiva. Anche e soprattutto perché pochissimi gruppi sembravano divertirsi sinceramente agli Air studios di Montserrat. I Duran Duran, per esempio, si sentivano separati dal loro naturale ambiente metropolitano, mentre i membri dei Police si odiavano a vicenda. Come racconta Stewart Copeland: “Eravamo in questa specie di paradiso, che presto abbiamo trasformato in un inferno vivente”.

(Traduzione di Federico Ferrone)