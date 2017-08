Le vittime nascoste della guerra in Yemen

Secondo le stime del ministero della sanità, almeno diecimila yemeniti sono morti per il mancato accesso alle cure mediche di cui avrebbero avuto bisogno. Prima del conflitto, ogni anno circa settemila yemeniti andavano all’estero per sottoporsi a cure mediche. Molti utilizzavano l’aeroporto internazionale di Sanaa per partire. Adesso sono intrappolati e condannati a morire.

Il giorno dopo il bombardamento, Saleh el Samad, capo del consiglio politico del movimento Ansarullah, aveva dichiarato che ulteriori attacchi sauditi avrebbero provocato una catastrofe. L’aeroporto internazionale di Sanaa era infatti un’essenziale via di salvezza per la popolazione dello Yemen settentrionale. Dall’aeroporto passavano cibo e rifornimenti sanitari. A causa degli attacchi, questo non sarebbe stato più possibile.

Lo Yemen è un caso esemplare di paese in cui la malattia viene trasformata in un’arma

Le quindici organizzazioni umanitarie affermano che il numero di persone morte per il mancato accesso alle cure mediche all’estero superi quello delle persone uccise nei combattimenti. Queste cifre rappresentano le “vittime nascoste del conflitto in Yemen”.

Una di queste vittime “nascoste” è il padre di Mutasim Hamdan, il direttore del Norwegian refugee council per lo Yemen, una delle quindici ong che hanno firmato la lettera. Il padre di Hamdan, Mohammed, aveva bisogno di cure mediche urgenti che non erano disponibili nel suo paese devastato dalla guerra. “L’unico modo per salvare la vita a mio padre era portarlo all’estero”, racconta Mutasim Hamdan. Hanno affrontato un viaggio di 24 ore in auto fino all’aeroporto di Seiyun, a est di Sanaa. “I medici ci avevano detto che per lui sarebbe stato pericoloso viaggiare fino a lì, che rischiava di morire per strada, ma era la nostra unica possibilità”. Quando mancavano poche ore all’imbarco, Mohammed Hamdan è morto. “Il viaggio è stato troppo duro per mio padre”, racconta suo figlio.

Wael Ibrahim di Care international, un’altra delle organizzazioni che hanno firmato, ha detto che il blocco rappresenta “una punizione collettiva per il popolo yemenita”. Secondo Ibrahim le strade per raggiungere altri aeroporti siano pericolose, con uomini armati ai posti di blocco e l’aviazione saudita che potrebbe colpire i civili nelle loro automobili. “È un viaggio difficile”, ha detto. Perché l’aeroporto è rimasto chiuso dopo l’attacco dell’anno scorso? “Non c’è alcuna giustificazione”, ha risposto Ibrahim.

La situazione è grave. Lo Yemen è sull’orlo di crisi sanitaria gravissima provocata dal colera e dalla carestia. I mezzi d’informazione occidentali si occupano pochissimo di queste atrocità. Il dottor Homer Venters dell’organizzazione Physicians for human rights ha affermato che lo Yemen è un caso esemplare di come “la malattia diventa un’arma”. I crimini di guerra sono innumerevoli.

Un assedio medievale

Nel frattempo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha taciuto sull’assedio medievale che ha strangolato il popolo yemenita, e nessuna delle numerose risoluzioni dell’Onu ha condannato l’Arabia Saudita per la sua guerra e per l’embargo imposto allo Yemen che in pratica lo condanna a un genocidio.

Solo nel giugno di quest’anno il presidente del Consiglio di sicurezza, l’ambasciatore boliviano Sacha Sergio Llorentty Solíz, ha sollecitato l’installazione di gru al porto di Hudayadah (bombardato dai sauditi) e la riapertura dell’aeroporto internazionale di Sanaa. Ma non c’è stata una parola sul fatto che l’embargo imposto al popolo yemenita è una violazione della libertà di movimento (articolo 13 della dichiarazione universale dei diritti umani).

A gennaio del 2016, riferendosi alla situazione in Siria, l’allora segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon aveva detto: “La morte per fame utilizzata come arma rappresenta un crimine di guerra”. Nessuna dichiarazione del genere è mai stata fatta riguardo l’assedio dell’Arabia Saudita.