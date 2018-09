Gli studenti di tutto il mondo protestano per i loro diritti

Oggi, però, la fame sta tornando. Gli studenti non sono solo frustrati per la mancanza di prospettive dopo la laurea, ma sono anche sommersi dai debiti, non riescono più a procurarsi da mangiare o un posto dove dormire. Dal Sudamerica all’Asia orientale vivono in condizioni di povertà, prendendo a prestito il denaro per le rette universitarie e lavorando a orari impossibili per coprire le spese quotidiane.

Sui muri dell’ École des hautes études en sciences sociales di Parigi campeggiava una scritta: “Il disordine naturale della gioventù”. Un’altra diceva: “Non rimpiangete il ’68, organizzate il 2018”. Qualche mese fa ero a Parigi per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario degli eventi del 1968, la rivolta di studenti e lavoratori che si diffuse dal Messico al Pakistan. Dovevo tenere una conferenza insieme a Françoise Vergès, una politologa originaria della Réunion, ma quella mattina abbiamo scoperto che gli studenti erano in sciopero. Volevano difendere il sistema scolastico e costruire una società migliore. I ragazzi ci hanno chiesto di tenere la nostra conferenza per loro, nelle aule occupate. E così abbiamo fatto.

Di recente gli studenti sono scesi in piazza a Bogotà, in Colombia, e a Città del Messico. Gli studenti messicani si sono messi del nastro adesivo sulla bocca per protestare contro due silenzi: quello sul massacro di Tlatelolco , nel 1968, in cui persero la vita centinaia di attivisti studenteschi di Città del Messico, e quello sul rapimento e sulla scomparsa di 43 studenti di Ayotzinapa , nello stato di Guerrero, nel 2014. Tra i loro slogan ce n’era uno che diceva: “Essere studente in Messico è più pericoloso che essere un criminale”.

Molti studenti si sentono rappresentati da questi versi. Ma altri vogliono di più e sono scesi in piazza per difendere il diritto allo studio e per chiedere un maggior impegno a favore della scuola pubblica nonché una società più umana. Solo poche di queste proteste attirano l’attenzione dei mezzi d’informazione internazionali. Forse i giornalisti pensano che siano di poco conto. In realtà sono tra le mobilitazioni più importanti del mondo.

In Colombia quarantamila studenti hanno manifestato contro la cancellazione del programma Ser pilo paga (essere intelligenti paga) che permetteva agli studenti delle aree rurali di iscriversi nelle università scelte da loro. Gli insegnanti si sono uniti ai ragazzi per denunciato i tagli all’istruzione superiore. Proteste del genere si sono svolte in altri paesi sudamericani, dall’Argentina al Cile.

Laureati disoccupati

È ormai un cliché dei nostri tempi: gli stati, messi sotto pressione dai banchieri, riducono i finanziamenti alle università, lasciando che il fardello gravi su studenti già in difficoltà economiche. L’idea che l’istruzione superiore sia un grande strumento di mobilità sociale è ormai superata, così come la convinzione che una laurea garantisca una vita migliore. La scuola di oggi sarebbe irriconoscibile per intellettuali come John Dewey e Nadežda Krupskaja, convinti che l’apprendimento potesse essere un modo per migliorare la società. Anche se partivano da prospettive molto diverse – il pragmatismo per Dewey e il marxismo per Krupskaja – i due erano uniti nella speranza che l’istruzione avrebbe migliorato l’esistenza delle persone. Questo doveva essere il fine ultimo, non quello di creare nuovi lavoratori da dare in pasto al tentacolare sistema capitalistico.

Per decenni i laureati del sud del mondo, dalla Tunisia allo Zimbabwe, dalla Nigeria allo Sri Lanka, si sono organizzati per denunciare la mancanza di opportunità di lavoro. Agli occhi di questi attivisti, le difficoltà che devono affrontare ogni giorno hanno una valenza politica. Sanno che la disoccupazione non è colpa loro. In Algeria ho imparato la parola hittiste, da hit (muro), che indica le persone che trascorrono le giornate appoggiate al muro, molte delle quali hanno un diploma universitario in tasca. Semplicemente non c’è lavoro per loro, il che significa che non potranno ripagare i debiti contratti per pagare gli studi.