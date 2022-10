Sono rimasto scioccato. La Toscana è sempre stata una regione tradizionalmente di sinistra. Il monte Amiata, una montagna ricoperta di boschi sul cui crinale sorge il mio paese, è stato usato come base dai partigiani che combattevano i nazisti durante la seconda guerra mondiale. Per quale motivo il benzinaio locale si era messo a vendere souvenir fascisti?

Qualche anno fa mi ero fermato a una stazione di sevizio per fare benzina alla Fiat Cinquecento di mia madre non lontano dalla nostra casa di famiglia, nel sud della Toscana. Quando sono entrato nel negozio per pagare, ho notato che vendevano degli accendini con sopra la faccia di Benito Mussolini, il dittatore fascista che ha governato l’Italia dal 1925 al 1943.

Il fatto che un partito neofascista governerà presto in Italia ha comprensibilmente spaventato gli osservatori internazionali. “Giorgia Meloni potrebbe governare l’Italia, e l’Europa è preoccupata”, diceva un recente titolo del New York Times . “L’Italia sta tornando al fascismo?”, si chiedeva un podcast di Foreign Policy . Ma le cose in Italia non sono mai come sembrano. Anche se il prospetto di una prima ministra Meloni è motivo di sconforto, ci sono poche probabilità che l’Italia effettivamente ritorni al suo periodo più buio.

A giugno Meloni è intervenuta a un comizio elettorale di Vox, il partito di destra spagnolo. “Cinquecentotrenta anni fa la caduta di Granada ha concluso la reconquista. L’Andalusia è tornata alla Spagna e l’Europa è diventata cristiana”, ha detto. “Oggi il secolarismo della sinistra e l’islam radicale minacciano le nostre radici”. Il compromesso con questi oppositori è impensabile: i partiti di destra come Vox e Fratelli d’Italia, ha detto, devono dire chiaramente no “alla lobby lgbt”, “alla ideologia del gender” e “all’immigrazione di massa”.

La costituzione italiana, che è entrata in vigore nel 1948, è decisamente antifascista, eppure la cultura politica del paese non ha veramente mai rotto in modo netto con il suo passato. Se una stazione di servizio tedesca vendesse oggetti che commemorano Adolf Hitler sarebbe davvero scioccante (e probabilmente illegale): in Italia, trovare souvenir di Mussolini in vendita nei negozi non è così inusuale. Allo stesso modo, mentre i grandi partiti tedeschi non vogliono avere nulla a che fare con gli estremisti di destra come Alternative für Deutschland, in Italia i partiti con radici neofasciste fanno da tempo parte del panorama politico.

Uno dei motivi è che Meloni ha relativamente preso le distanze dal passato del suo partito. Ha dichiarato che il “fascismo è storia” e ha sospeso i membri del partito che continuavano a inneggiare ai leader fascisti. Meloni ha anche cercato di dimostrare che sarebbe una partner affidabile per gli alleati dell’Italia in Europa e Nordamerica. Per esempio ha smussato le sue critiche contro l’Unione europea, sottolineando che vuole che il paese resti nell’eurozona. E, a differenza di molti altri leader di estrema destra in Europa, Meloni ha criticato apertamente Vladimir Putin e ha espresso sostegno all’Ucraina.

Ma il motivo principale che fa dubitare che Meloni possa cambiare l’Italia più di tanto è semplicemente che non è né così popolare né così potente come si potrebbe pensare dalla sua vittoria elettorale. Al momento sta brillando come una stella, ma la sua luce potrebbe offuscarsi altrettanto rapidamente.

Alle precedenti elezioni politiche italiane, nel marzo del 2018, il Movimento 5 stelle ha sorpreso gli osservatori internazionali ottenendo quasi un terzo dei voti; Fratelli d’Italia di Meloni aveva preso solo il 4 per cento. Nei due anni successivi ben due governi sono caduti per via del caos e delle rivalità interne, rendendo praticamente impossibile per qualunque partito formare una maggioranza di governo unita.

Tra tutte le opzioni, le principali fazioni del parlamento italiano si sono accordate nel febbraio del 2021 a formare un governo tecnocratico di unità nazionale sotto la guida di Mario Draghi, l’ex presidente della Banca centrale europea.

Fratelli d’Italia è l’unico partito rimasto all’opposizione. Come hanno predetto molti all’epoca, quella scelta ha praticamente garantito il suo successo. Considerata la stagnazione economica e le difficoltà della pandemia che il paese ha subìto ultimamente, la rapida ascesa di Fratelli d’Italia non ha sorpreso nessuno.

Questo suggerisce che la vittoria di Meloni non ha a che fare tanto con il passato fascista italiano quanto con la rabbia per il difficile presente del paese. Ma con lo stesso meccanismo, la popolarità di Meloni potrebbe svanire quando avrà assunto la responsabilità di governo. In questo senso il destino dell’ultimo astro nascente della politica italiana è abbastanza indicativo: dopo il sorprendente successo del 2018, il Movimento 5 stelle ha perso metà dei suoi voti.

Alleati litigiosi

Anche la possibile durata di un governo Meloni resta tutta da dimostrare. Per continuare a guidare la coalizione di maggioranza dovrà mantenere il sostegno di entrambi i suoi litigiosi alleati: Salvini farà il possibile per tornare sotto i riflettori e probabilmente si scontrerà con Meloni sulla politica estera (lui, per esempio, è molto meno propenso a sostenere l’Ucraina), mentre Berlusconi, l’eterno opportunista dopo essere stato lui stesso premier per tre volte, non si farà scrupoli a scaricare i suoi alleati se gli converrà farlo. Considerato quanto sono volatili queste personalità – e quanto in Italia si siano dimostrate instabili tutte le coalizioni in passato – la caduta di un governo Meloni tra uno o due anni non sarebbe una sorpresa.

La preoccupazione più imminente riguardo al nuovo governo italiano non è la minaccia delle istituzioni democratiche né tantomeno un ritorno al fascismo. Ci si preoccupa invece dell’effetto che la politica di estrema destra avrà sui progressi faticosamente raggiunti negli scorsi decenni per gli immigrati e le minoranze sessuali in Italia.

Gli italiani del dopoguerra hanno vissuto e respirato politica come pochi altri. I principali partiti avevano milioni di iscritti. I comizi elettorali delle campagne elettorali attiravano folle oceaniche. Normalmente più del 90 per cento degli elettori si presentava alle urne. La posta in gioco politica sembrava esistenziale.