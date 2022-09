Sembra una brutta barzelletta. Il 50 per cento degli italiani vota per un paese aperto, aperto alle minoranze, aperto verso l’Europa e il mondo. Vota liste che rispettano i diritti lgbt+ e li vogliono rafforzare, che non reagiscono in maniera ostile alle migrazioni ma vogliono concedere la cittadinanza ai figli degli immigrati cresciuti in Italia, che vogliono vedere l’Italia solidamente ancorata in Europa e puntano al rafforzamento dell’Unione europea.

L’altro campo deve invece accontentarsi del 44 per cento: il campo in cui dominano due partiti della destra populista con la loro agenda reazionaria che non prevede spazi per le minoranze, per i rifugiati e i migranti presentati come minaccia e basta, per un’Europa sempre più integrata, in cui non c’è neanche spazio per una risposta decisa alla crisi climatica. Contano solo i due imperativi “dio, patria, famiglia” e “prima gli italiani!”.

Ma – e qui arriviamo alla barzelletta brutta – quella minoranza – fin troppo forte ma sempre minoranza – ora comanderà in Italia grazie al fatto che potrà contare su una larga maggioranza di circa il 60 per cento dei seggi in parlamento. Avrà il governo e vedremo con tutta probabilità Giorgia Meloni come presidente del consiglio: quella Giorgia Meloni che non ha mai fatto un taglio netto con il passato del fascismo, che vede il 25 aprile non come festa della liberazione da nazisti e fascisti ma come “festa divisiva”.

Senza un piano alternativo

È un disastro di cui le forze del centrosinistra portano la responsabilità, un disastro inoltre perfettamente prevedibile, potremmo anche dire: un suicidio politico collettivo commesso a occhi aperti. Di solito solo il successo ha molti padri, ma in questo caso dobbiamo dire che l’insuccesso ha una paternità plurima. Bastava uno sguardo alla legge elettorale: un campo diviso non ha nessuna chance se l’altro campo si presenta unito.

E dire che il Partito democratico (Pd) fin dal 2019 puntava alla creazione del “campo largo” di tutti i partiti contrapposti alla destra populista. Ma quando il Movimento 5 stelle (M5s) si è sganciato dal governo di Mario Draghi, il segretario del Pd Enrico Letta ha seppellito il campo largo da un giorno all’altro. Gli mancava però un piano alternativo e il suo tentativo di trasformare le elezioni, con lo slogan “o noi o loro”, in un duello tra lui e Meloni, tra il Pd e Fratelli d’Italia, è fallito miseramente. Con il 19 per cento il Pd ha portato a casa un risultato misero, sostanzialmente uguale al disastro renziano del 2018.

Avevano invece un piano b Giuseppe Conte e i cinquestelle: fermare il declino definitivo dell’M5s, “primum vivere” come disse nel lontano 1976 Bettino Craxi riferendosi al Partito socialista. Con un inatteso 15 per cento quel calcolo è stato coronato dal successo, un successo che è costato il prezzo di spianare la strada al trionfo della destra.