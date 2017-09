I giovani iracheni vogliono musica e libri

È stata una dimostrazione della loro voglia di una vita moderna e laica. Gli organizzatori delle manifestazioni che si sono svolte periodicamente nella piazza Tahrir di Baghdad sono stati presi in contropiede e si sono chiesti: “Perché nelle proteste delle ultime cento settimane non siamo mai riusciti ad attirare così tante persone?”.

Il secondo evento è accaduto a Mosul, poche settimane dopo la liberazione dal gruppo Stato islamico (Is). Migliaia di ragazzi e ragazze – con indosso foulard colorati o addirittura a capo scoperto – hanno partecipato alla fiera del libro, che era stata organizzata dagli editori di tutto il paese per celebrare la nascita di una città nuova e più moderata. Nel corso dei tre anni di occupazione dell’Is la biblioteca pubblica era stata incendiata e poi convertita in una struttura militare dove sono state uccise molte persone.

Dopo la liberazione, molti iracheni – me compreso – hanno partecipato a una campagna di raccolta di libri per la città. La grande partecipazione dei giovani alla fiera del libro è stata una piacevole sorpresa per molti iracheni, che si sono chiesti: “Dove erano nascosti tutti questi giovani moderati durante gli anni tragici dell’occupazione?”.