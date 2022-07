Il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi, come sempre, ha condannato il danno causato “alla vita e alla sicurezza dei cittadini iracheni”.

Parole di condanna Da settimane la zona è meta di un forte afflusso di turisti, ed era assolutamente tranquilla al momento del bombardamento, quando si stima fossero presenti circa 1.200 ospiti. In una precedente dichiarazione Jia Amin, direttore del dipartimento del turismo di Zakho, prevedeva che l’affluenza avrebbe raggiunto i 270mila turisti. Ma le sue speranze sono crollate dopo il bombardamento.

Quest’ultimo attacco è avvenuto subito dopo l’arrivo di venti autobus carichi di turisti dalle regioni centrali e meridionali del paese, dove le temperature hanno raggiunto i 50 gradi. Secondo il proprietario del sito turistico finito nel mirino, “il luogo era estremamente calmo prima del tragico bombardamento, e non c’è alcuna attività del Pkk nell’area montagnosa, che è circondata dai posti di blocco turchi”.

Tra gli iracheni si inasprisce la rabbia contro l’aggressione turca. Centinaia di manifestanti hanno protestato di fronte al consolato turco a Baghdad. Ventotto partiti e organizzazioni irachene hanno fatto pressioni sul premier Al Kadhimi affinché prenda una posizione netta contro le ripetute aggressioni turche alla sovranità dello stato.

“Una condanna verbale non basta”, ha scritto su Twitter il leader del movimento sadrista Moqtada al Sadr. “Dobbiamo avviare una escalation attraverso quattro fasi successive: cominciando con il ritiro dei diplomatici iracheni dalla Turchia, passando per il boicottaggio delle aziende commerciali turche e un reclamo al Consiglio di sicurezza dell’Onu, per finire con la rottura degli accordi”.

(Traduzione di Francesco De Lellis)