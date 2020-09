Sul molo di Bari intitolato a san Nicola, al tramonto di un sabato infuocato di fine estate, si intuisce perché per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 quelle in Puglia siano considerate tra le decisive per le sorti del governo nazionale.

Per la prima volta dall’inizio della campagna elettorale, salgono insieme su un palco Raffaele Fitto, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il primo, candidato alla presidenza della regione, è salentino di Maglie come Aldo Moro, ed è stato catapultato in politica ad appena vent’anni per la morte prematura in un incidente stradale del padre Salvatore, esponente di rilievo della Democrazia cristiana pugliese. Nel 2005 Fitto era stato battuto a sorpresa da Nichi Vendola e recuperato da Silvio Berlusconi come ministro per gli affari regionali. Finora ha condotto una campagna elettorale in sordina, comparendo poco e sottraendosi alle interviste. Dopo una delle rare apparizioni pubbliche, il 25 agosto in un’azienda ortofrutticola di Polignano a Mare insieme a Meloni, è stato pure costretto a un tampone d’emergenza perché proprio lì nei giorni successivi è esploso un focolaio di covid-19 che ha infettato 105 lavoratori. Inoltre, come è stato fatto notare in questi giorni, su di lui si allunga l’ombra del conflitto di interessi: la regione che vorrebbe guidare gli ha chiesto 21 milioni di euro come risarcimento per una delibera del 2004 – quando era presidente – che avrebbe causato uno spreco di soldi pubblici.

Gli altri due sono stati i veri protagonisti della campagna elettorale. Evitando accuratamente di incontrarsi, Meloni e Salvini hanno imperversato per tutta l’estate su spiagge e in feste di piazza, combattendo un’ulteriore sfida per l’egemonia sull’elettorato di destra. Se l’una ballava la pizzica in valle d’Itria, l’altro rispondeva mangiando focaccia e polpo vivo sulla spiaggia di San Girolamo.

Una competizione dentro la destra

Questa sera è la prima volta che si mostrano insieme e le persone che si assiepano sul lungomare, incuranti delle norme sul distanziamento sociale, sono qui solo per loro. I sostenitori di Fratelli d’Italia e della Lega si contendono la piazza a suon di ovazioni, cori e bandiere.

Il massimo dei decibel si raggiunge quando Giorgia Meloni dice che il voto alle regionali serve per “mandare a casa Conte” e quando Salvini urla “vogliamo i turisti che pagano, non quelli che sbarcano e poi rimangono qua per essere mantenuti a vita”, utilizzando a sproposito san Nicola, “patrono dei marinai” e migrante a sua volta. In questa singolare competizione populista, un ideale applausometro assegnerebbe una vittoria ai punti a Giorgia Meloni, mentre sullo sfondo si fanno sentire i fischietti dei contestatori di sinistra.

Fitto applaude a margine e non pare brillare di luce propria. Orfano di Forza Italia, ha stabilito un patto di ferro con Meloni, che da queste parti vuol dire con gli eredi di Pinuccio Tatarella, l’ex missino che con Gianfranco Fini riuscì a sdoganare i post-fascisti fondando Alleanza nazionale, e come tutta la destra sente vicina una vittoria di cui rischia di rimanere ostaggio. Al termine del comizio, stringe la mano a Salvini per la prima volta dall’inizio della campagna elettorale.

Il silenzio del centrosinistra

In tutta Bari si fa fatica a trovare perfino un manifesto elettorale del centrosinistra. Il presidente uscente della regione, Michele Emiliano, ha dichiarato esplicitamente di non sopportarli e all’inizio dell’estate ha detto che non avrebbe fatto campagna elettorale perché troppo impegnato a occuparsi dell’emergenza coronavirus. Una decisione astuta che ha sventato il rischio delle piazze svuotate più per le divisioni interne al centro sinistra – e per il mancato accordo con i cinquestelle – che per la paura del covid-19.

Per sentirlo rievocare le campagne dei bei tempi andati, quando montava su un carretto per raggiungere posti dove non arrivava neppure l’asfalto, è stato necessario prenotare un posto al cinema. In sala il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha arringato la platea promettendo progetti e opportunità legati ai soldi del recovery fund.