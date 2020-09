Alla fine, accogliendo l’indicazione del suo segretario Nicola Zingaretti, il Partito democratico (Pd) ha deciso che voterà sì al referendum costituzionale che si terrà il 20 e 21 settembre insieme alle elezioni regionali. Per come si sono messe le cose, però, il vero referendum rischia di celebrarsi sul futuro politico dello stesso Zingaretti e, sull’altro fronte, su quello del leader della Lega Matteo Salvini.

Sono loro, più di tutti, a rischiare per l’esito di un voto che si è caricato di senso politico molto oltre la posta in gioco. E questo è un mezzo paradosso, perché è davvero difficile rintracciare le reali motivazioni politiche di certe scelte che sembrano rispondere invece a esigenze di mero posizionamento sullo scacchiere della cronaca.

Così, sismografi interni al Pd da tempo segnalano la delicatezza della situazione nella quale si è infilato Zingaretti, mentre c’è chi ricama sul futuro di altri dirigenti nazionali del partito come Dario Franceschini, Stefano Bonaccini e altri. Tuttavia, senza affidarsi a voci e retroscena, basta restare a ciò che è accaduto sulla scena per raccontare una debolezza, a volte perfino un’ingenuità, che pare non trovare rimedio.

Un vicolo cieco

Com’è noto, in parlamento il Pd ha votato per tre volte contro la riforma proposta dal Movimento 5 stelle (M5s). Ora il partito di Zingaretti si è accodato ai cinquestelle per tutelare il patto di governo, senza che però il movimento mantenesse la sua promessa di modificare parallelamente la legge elettorale in senso proporzionale, con sbarramento al cinque per cento.

È finita così che il Pd si è visto costretto a sostenere le ragioni del taglio con lo stesso piglio con il quale fino a poco tempo prima aveva sostenuto la posizione opposta. Per di più, si è trovato a doverlo fare senza poter dare altre spiegazioni al paese se non quelle racchiuse nel perimetro dell’antisalvinismo che, a quanto pare, resta l’unico orizzonte politico dei democratici e del patto di potere col M5s.

Inoltre, il Pd ha espresso una posizione solo nei giorni scorsi, e dunque a campagna elettorale quasi finita. Non proprio un bello spettacolo. E anche gli ultimi annunci di nuove riforme costituzionali con annessa raccolta di firme sembrano chiaramente delle scelte di ripiego mal costruite, sia sul piano politico sia su quello della comunicazione.

La conduzione politica di questi mesi, insomma, è stata tale che se al referendum prevalessero i sì quel risultato sarebbe percepito come una vittoria soprattutto del M5s. Se invece prevalessero i no, sarebbe una disfatta per il Pd che quella posizione ha abbandonato per inseguire i cinquestelle. Detta altrimenti, comunque andrà il referendum, per Zingaretti rischia di essere un insuccesso.

La partita delle regionali

Ecco allora che un uomo chiave come Goffredo Bettini ha provato a ridefinire in corsa gli obiettivi del suo partito, chiedendo al gruppo dirigente “di impegnarsi in questi ultimi giorni sulla vera priorità che abbiamo dinnanzi: la vittoria nel voto regionale”. Bene. Il fatto è che anche sul fronte delle regionali per il Pd non c’è da stare allegri.

L’esito del voto è quasi ovunque incerto. Ma è la Toscana il centro di ogni cosa. Chi perde in Toscana rischia grosso. Il discorso vale prima di tutto per Zingaretti che, nel caso di una sconfitta del candidato presidente Eugenio Giani, vedrebbe probabilmente rimessa in discussione la sua segreteria. Ma a rischiare davvero molto, per come quella candidatura è nata, sono anche il leader di Italia viva Matteo Renzi e il M5s, la cui responsabilità sarebbe pesantemente chiamata in causa per il mancato accordo politico su un candidato unitario per la regione.

A destra lo hanno capito da tempo e significativamente è soprattutto sulla campagna elettorale per le regionali che i leader di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega si stanno impegnando, mentre è prevedibile che in questi ultimi giorni attaccheranno ancor di più il governo sulla scuola, alimentando le polemiche sulla disorganizzazione nel gestire il rientro degli studenti in aula. Di referendum, invece, da quelle parti nessuno parla quasi più.