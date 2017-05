La Svizzera respinge i minori stranieri alla frontiera con l’Italia

“Caro viaggiatore, le persone che vedi qui sono in fuga da fame e da guerre. Noi, semplici cittadini, cerchiamo di accoglierli con rispetto e umanità. Della tua sosta a Como serba anche questo ricordo”, il volantino, in italiano e in inglese, con scritte bianche su sfondo azzurro accoglie il turista che arriva alla stazione di Como San Giovanni in un weekend di fine estate. Sulle colonne della piccola stazione ferroviaria nell’Italia settentrionale, i volontari hanno appeso una lettera indirizzata ai viaggiatori per spiegare cosa sta succedendo in questo luogo di passaggio, diventato un rifugio per centinaia di persone, respinte dalla Svizzera in Italia al valico di Chiasso dall’inizio dell’estate.

Coperte di lana e sacchi a pelo sono ammucchiati sulla banchina del primo binario della stazione e una decina di ragazzi eritrei, etiopi e sudanesi è steso per terra: sono avvolti fino alla testa da lenzuola colorate. Provano a dormire malgrado lo sferragliare dei treni.

Mohammed è seduto per terra con il cellulare in mano, ascolta musica per ammazzare il tempo. È etiope di etnia oromo. È arrivato in Italia qualche settimana fa da Bale Robe, nel centro dell’Etiopia. Dice di avere 18 anni, ma a vederlo sembra più giovane. Ha attraversato il Mediterraneo per scappare dalle persecuzioni contro gli oromo nel suo paese, e ora sta seduto per terra su una coperta di lana ad ascoltare musica. “Conosci la musica oromo?”, mi chiede. Lo guardo divertita, allora mi passa le cuffie e me la fa ascoltare.

Una frontiera invalicabile

Mohammed ha provato ad attraversare la frontiera con la Svizzera sei volte nelle scorse settimane e sei volte è stato respinto. Nel mese di luglio e di agosto la frontiera tra Italia e Svizzera sembra essere diventata invalicabile. È stanco Mohammed, il suo programma è quello di riposarsi per qualche giorno alla stazione per poi riprovare a superare il confine.

“Voglio andare in Germania, ho la mia famiglia lì e nel mio paese gli oromo rischiano di essere uccisi o di finire in prigione”, dice. Davanti alla stazione ci sono altri ragazzi stesi per terra sulla scalinata: Badu, Hosman e Medan. Sono tutti eritrei. Giocano, si lanciano un coniglio gigante di peluche che qualcuno gli ha regalato, ascoltano musica anche loro, anche loro dicono di aver provato sei volte a prendere il treno per Chiasso e di essere stati respinti. Tutti raccontano più o meno la stessa storia.