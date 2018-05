A casa loro, come vivono le famiglie dei tre senegalesi uccisi a Firenze

Quando il padre è morto, Fatou aveva dieci anni e viveva con la madre a Morolan, una cittadina 70 chilometri a nord di Dakar, nella regione di Thiès. Ha dei ricordi confusi del giorno in cui ha saputo della morte di Modou. Le urla della madre, le persone del paese che entravano e uscivano dalla casa e poi i funerali qualche giorno dopo, quando la salma è stata portata a casa dall’Italia, dove suo padre si era trasferito per lavorare. Qualche anno dopo la madre di Fatou, Rokhaya, ha ottenuto il visto per andare a Firenze. Lì ha sposato il cugino di Modou, Idy Diene, che ha anche adottato Fatou.

Idy Diene ha lasciato a Morolan dieci figli naturali e una figlia adottiva. Rokhaya Mbengue dopo i funerali è tornata in Italia. È rimasta l’unica della famiglia a lavorare e ora vorrebbe che sua figlia la raggiungesse per imparare un mestiere. Fatou vorrebbe fare la sarta. In Senegal, dove lo stipendio medio è di 150 euro al mese, le rimesse degli immigrati rappresentano una fetta importante del prodotto interno lordo e un cuscinetto sociale per un paese che non ha ancora raggiunto l’autosufficienza alimentare e con una disoccupazione che supera il 50 per cento.

Giorni di lutto, la casa sottosopra per i parenti e gli amici venuti a visitare la famiglia, un senso di disperazione e spaesamento. Il giorno che la bara è tornata in Senegal c’era anche Rokhaya ad accompagnare il feretro in mezzo a una schiera di autorità. Quando è scesa dalla macchina, Rokhaya Mbengue detta “Kenne” era avvolta in vestiti tradizionali, un tessuto bianco intorno alla testa e alle spalle, gli occhi spenti e cerchiati da un’ombra. “E ora?”, ha pensato Fatou disperata.

Un incubo ricorrente Il 5 marzo però è stato ucciso anche Idy Diene . Sette anni dopo la morte di Modou Samb, un ex tipografo in pensione ha sparato sei colpi di pistola contro Diene sul ponte Vespucci. Fatou ha ricevuto una telefonata dalla madre, era in lacrime, distrutta. È stato come rivivere un incubo.

Il muro bianco della villetta in cui si trovano gli uffici dell’Inca Cgil a Dakar è coperto di rami di bouganville in fiore. Fatou Samb procede insicura sul vialetto del giardino che si è riempito di autorità italiane e di rappresentanti delle comunità della diaspora senegalese. Si tiene in disparte, vicina al cugino di Idy Diene, Moussa, e a due fratelli acquisiti, El Hadji e Mbaye Diene, i primi due figli di Idy. Mbaye Diene ha 17 anni come Fatou, è molto magro e indossa un paio di jeans neri strappati, una maglietta e un cappello di lana. Non riesce a trattenere le lacrime quando pensa a suo padre.

“Ci chiamava tutte le sere, non ci crediamo ancora”, dice, e piomba in un silenzio denso, gli occhi spalancati gonfi di lacrime. El Hadji ha 23 anni, è il più grande dei figli di Diene e ha un’espressione seria, quasi corrucciata. Somiglia molto a suo padre. Anche lui come Fatou vorrebbe andare in Italia a lavorare per aiutare la famiglia. Mamadou Sall, un rappresentante sindacale della Cgil di Firenze, gli va incontro insieme a una piccola delegazione della camera del lavoro del capoluogo toscano. “Benvenuti”, gli dice in wolof, la cerimonia sta per cominciare.

Il clima è cambiato

Mamadou Sall è emozionato mentre sale sul palco e ricorda gli omicidi di Idy Diene, Modou Samb e Mor Diop. “Quando nel 2011 sono stati uccisi Modou e Mor, io ero tornato a Dakar per le vacanze. Mi è squillato il telefono. Era l’ambasciatore che sta a Dakar. Mi ha proposto di tornare subito in Italia per aiutare la famiglia a fare le pratiche per il rimpatrio delle salme”, racconta Sall. “Ho fatto subito la valigia e sono partito: non dimenticherò mai quando siamo entrati a Palazzo Vecchio a Firenze con l’ambasciatore e il sindaco ci ha mostrato il libro d’oro della città in cui il nostro primo presidente Léopold Sédar Senghor, in visita a Giorgio La Pira nel 1962, aveva scritto ‘Firenze città di pace’”.

Sall conosceva Diene molto bene, perché era un uomo religioso e partecipava a tutte le funzioni organizzate dalla comunità dei senegalesi di Firenze. “Scherzavamo sempre insieme, era come un fratello per me, un pezzo di noi se n’è andato con lui”, racconta. “Quando è morto ero al lavoro, in fabbrica, ma ho chiesto il permesso per uscire e andare subito sul ponte Vespucci a vedere cosa stava succedendo. Mi si è fermato il cuore. Nessuno aveva il coraggio di chiamare Rokhaya per dirle che Idy era morto. I miei pensieri erano tutti per lei. Quando ha cominciato a chiamarci per chiederci informazioni non riuscivamo a dirglielo”, racconta Sall con uno spiccato accento toscano.