Perché il programma di Salvini sull’immigrazione è impraticabile

Nel suo primo colloquio con i funzionari del ministero dell’interno, sabato pomeriggio, erano emerse tutte le difficoltà di realizzare i punti previsti dal programma: i rimpatri hanno costi esorbitanti e non ci sono accordi con la maggior parte dei paesi di provenienza dei migranti, i porti non si possono chiudere a meno di infrangere le norme marittime internazionali, revocare l’accoglienza ai richiedenti asilo significherebbe venir meno a una serie di impegni presi e rinunciare a fondi europei, produrrebbe inoltre più persone che dormono per strada. Inoltre già nel 2017 regioni e amministrazioni locali non avevano permesso che fossero aperti più centri permanenti per il rimpatrio neanche al suo predecessore all’interno, Marco Minniti, che aveva stabilito l’apertura di un centro in ogni regione con i decreti Minniti-Orlando. Nonostante questo, Salvini tira dritto: è ministro da meno di 48 ore, ma è ancora in campagna elettorale.

Camicia bianca senza cravatta, maniche arrotolate, espressione soddisfatta. Matteo Salvini scende da una Bmw grigia nella spianata di cemento dell’hotspot di Pozzallo verso le quattro del pomeriggio di domenica 3 giugno. L’aria è ferma. Intorno a lui si raccoglie un gruppo di autorità tra cui il governatore della Sicilia Nello Musumeci, forze dell’ordine e operatori umanitari. È la sua prima visita ufficiale da ministro dell’interno e da vicepremier. Ha condotto la campagna elettorale con gli slogan xenofobi “A casa loro” e “Prima gli italiani” e ora che è al governo vuole ribadire il suo programma di rimpatri, tagli all’accoglienza e ostilità contro le organizzazioni non governative, così il centro di identificazione di uno dei porti più meridionali della Sicilia diventa un palcoscenico per inaugurare il suo mandato.

Sabato, durante un comizio a Treviso, ha fatto sapere che “è finita la pacchia” per i migranti, ha promesso di rimpatriare 500mila irregolari, ha assicurato che taglierà i costi dell’accoglienza, poi ha definito le organizzazioni non governative “vicescafisti”, cioè collaboratori dei trafficanti di esseri umani, ha insultato il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, famoso per aver sperimentato un sistema di accoglienza diffuso, ha promesso di querelare lo scrittore Roberto Saviano. Poi, qualche ora prima di arrivare a Pozzallo, partecipando a un evento della campagna elettorale per le amministrative a Catania in piazza Verga, ha detto che l’isola non sarà più “il campo profughi d’Europa”, infine ha minacciato l’Unione europea di bloccare la riforma del Regolamento di Dublino, il sistema comune per il diritto d’asilo.

Tra i punti sul tavolo con l’Unione la questione di Dublino è quella più urgente e delicata. Il 5 giugno ci sarà una riunione a Bruxelles dei ministri dell’interno dell’Unione europea per discutere proprio della riforma, già approvata dal parlamento europeo e fortemente voluta dall’Italia perché introduce un principio di solidarietà tra i diversi paesi europei. Ma il neoministro ha detto di volerla bloccare, assumendo le stesse posizioni del premier ungherese Viktor Orbán e del cosiddetto gruppo di Visegrád. Salvini non parteciperà all’incontro a Bruxelles perché è impegnato a Roma per il voto di fiducia del governo alla camera.

Contestatori e sostenitori

Appena Salvini scende dalla macchina, a Pozzallo, un gruppo di contestatori circonda i giornalisti che sono rimasti davanti alla recinzione e non sono stati fatti entrare nel centro. “Salvini vattene, vergognati”, urlano i contestatori. Peppe Cannella è un medico, uno psicologo, e lavora da anni con i migranti in Sicilia. È venuto ad accogliere il ministro con due coperchi: li sbatte uno contro l’altro per fare rumore. “Dobbiamo restare umani, non accettiamo il tono sprezzante usato dal ministro quando parla di ‘vicescafisti’ o di ‘pacchia’. Noi conosciamo le ferite del corpo e dell’anima che riportano i migranti che scappano dalla Libia, i segni delle torture. Come si può parlare di pacchia?”, afferma.

“Prima erano i meridionali che puzzavano, ora sono i migranti. Ricordiamoci le parole che Salvini rivolgeva ai meridionali”, afferma Cannella. Insieme ad altre quattro persone sventola un parasole per auto argentato in cui c’è scritto “Welcome refugees”. Anna Dessì, un’altra contestatrice vicino a lui, dice: “Vediamo ogni giorno che i migranti hanno sofferenze profonde e non riescono nemmeno ad accedere al sistema sanitario”. Interviene una donna che non è d’accordo: prende un’attivista per il braccio e gli dice di andarsene a casa, di portare i migranti a casa sua, che la Sicilia di “clandestini” non ne vuole più, “sono parassiti”. “Non sono razzista, ma devono andarsene a casa loro”, ribadisce.