Le cose che l’Italia può fare invece di chiudere i porti

Il 2 luglio i ministri dell’interno di Italia, Germania e Francia si sono incontrati a Parigi insieme al commissario europeo Dimitri Avramopoulos per discutere delle nuove richieste italiane in materia d’immigrazione, che saranno presentate al vertice dei 27 ministri dell’interno dell’Unione europea a Tallin, in Estonia, il 6 e 7 luglio. Nel piano presentato, Roma ha chiesto agli altri paesi europei d’introdurre dei limiti per le organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo centrale e più finanziamenti per affidare alla guardia costiera libica il pattugliamento delle coste del paese nordafricano da cui partono la maggior parte delle imbarcazioni di migranti dirette in Europa.

Chiudere i porti italiani non è mai stata una possibilità. Nell’ultima settimana il presidente del consiglio italiano Paolo Gentiloni e il ministro dell’interno Marco Minniti hanno chiesto ripetutamente ai partner europei di avere un ruolo più importante nella gestione del fenomeno migratorio. “Alcuni paesi devono smettere di girare la faccia dall’altra parte sull’immigrazione”, ha detto Gentiloni il 29 giugno a margine dell’incontro dei leader europei a Berlino in preparazione del G20 di Amburgo. Il premier italiano ha chiesto agli altri capi di stato europei di rispettare gli accordi stipulati nel 2015 che prevedevano il ricollocamento secondo un sistema di quote di 160mila richiedenti asilo. Gentiloni ha fissato un ultimatum di una settimana, ventilando la possibilità che l’Italia possa mettere in atto delle ripercussioni, se non si troverà un accordo sul ricollocamento dei richiedenti asilo.

Sulla stampa italiana e internazionale è stato dato largo spazio all’idea di una possibile chiusura dei porti italiani alle navi delle ong, soluzione che è stata attribuita al ministro dell’interno Marco Minniti. Tuttavia in un’intervista al Corriere della sera, il ministro dei trasporti Graziano Delrio ha smentito questa possibilità. “Nessun porto chiuso, lo dico da responsabile della guardia costiera e delle operazioni di soccorso ai migranti. Non stiamo rinunciando a quei princìpi di umanità che l’Italia ha messo in campo con Matteo Renzi e Paolo Gentiloni”, ha detto Delrio al Corriere della sera. Anche il viceministro degli esteri Mario Giro in un’altra intervista ha sostenuto la posizione del ministro dei trasporti: “Non rappresenta una soluzione chiudere i porti, come ha detto Delrio che è l’autorità delegata a questo provvedimento. La questione si risolve chiedendo agli altri paesi il rispetto dei patti, ci siamo stancati di ricevere complimenti senza però avere aiuti concreti”. Come messo in luce da molti analisti, chiudere i porti a navi umanitarie è in contrasto con la convenzione di Amburgo del 1979 e con altre norme del diritto internazionale che prevedono che le persone soccorse in mare siano portate nel porto sicuro più vicino alla zona del salvataggio.

L’invasione che non c’è. I toni allarmistici del governo italiano sono stati in parte giustificati dall’aumento degli arrivi di migranti sulle coste italiane nei primi sei mesi del 2017. Da gennaio a giugno sono arrivate in Italia 83.360 persone, secondo l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Nello stesso periodo dell’anno precedente erano sbarcate nel paese 70.022 persone. C’è stato quindi un aumento degli arrivi del 18,7 per cento, che in numeri assoluti corrisponde a poco più di diecimila persone. Entro l’anno in Italia potrebbero arrivare più di 200mila persone, cifra già prevista dal sistema di accoglienza nazionale.