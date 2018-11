L’ultimo sgombero del Baobab e la crisi di Roma

Aboubakar è disperato, non parla italiano, non parla inglese, parla solo francese e nessuno degli agenti che stanno sgomberando il campo è in grado di comunicare con lui. “Spiegategli che lo portiamo in questura per un controllo, poi lo rilasciamo”, chiedono ai volontari gli agenti di polizia, a loro modo in difficoltà di fronte alla resistenza del ragazzo. Lui mostra i documenti in regola: il passaporto del Mali, la richiesta di asilo, addirittura un foglietto con un appuntamento per tornare all’ufficio immigrazione della questura nei prossimi giorni.

È arrivato in Italia da qualche settimana e non vuole salire sul pullman, dice di non aver commesso nessun reato, non ha nemmeno dormito nel campo la notte scorsa. Gli agenti sono irremovibili, deve seguirli all’ufficio di via Patini, nella periferia est di Roma, sul pullman con gli altri, poi sarà rilasciato. Tra le 7.30 e le 10 di mattina del 13 novembre, 139 persone sono costrette a salire su cinque pullman della polizia di stato per essere portate in questura. In serata saranno tutti rilasciati, un’ottantina di loro in serata tornerà a dormire intorno alla stazione Tiburtina, sui marciapiedi, lungo la strada. Mentre 57 saranno accolti dai centri di accoglienza della Sala operativa sociale del comune di Roma.

I volontari della Baobab Experience sono sparpagliati in giro per il campo e aiutano gli sgomberati a fare le valigie e a recuperare le loro poche cose prima che arrivino le ruspe, tra le tende e le baracche che sono sorte a partire dalla fine del 2016 in un parcheggio dietro alla stazione Tiburtina di Roma, che i volontari hanno chiamato piazzale Maslax. Il piazzale si chiama così per ricordare Maslax Moxamed, un ragazzo somalo di 19 anni che era stato ospite dell’accampamento informale e che nel marzo del 2017 si è suicidato a Pomezia, in un centro di accoglienza, dopo essere stato rimandato indietro in Italia dal Belgio, a causa delle regole del Regolamento di Dublino, il sistema comune europeo di asilo.

Una storia di sgomberi

A piazzale Maslax, nel parcheggio davanti all’ex hotel Africa, uno dei primi edifici occupati a Roma dai rifugiati e poi sgomberato nel 2004 dalla giunta di Walter Veltroni, i volontari del Baobab sono arrivati dopo essere stati sgomberati da via Cupa, nel quartiere San Lorenzo, dove erano arrivati nel giugno del 2015 per far fronte agli arrivi straordinari di migranti in transito dal sud dell’Italia verso il Nordeuropa, dopo che in occasione del G7 i governi europei avevano deciso di ripristinare i controlli alle frontiere, creando una situazione di emergenza intorno alle stazioni ferroviarie di Roma, Milano e Ventimiglia.

Il centro Baobab di via Cupa era stato aperto proprio dalla giunta di Walter Veltroni per ospitare una parte di coloro che erano stati sgomberati dall’hotel Africa. Nel maggio del 2015 anche lo sgombero dell’insediamento di Ponte Mammolo – che ospitava diversi eritrei in transito – aveva rappresentato un fattore di criticità e aveva contribuito a creare una situazione di emergenza al Baobab via Cupa. Una circostanza di cui si erano fatti carico anche allora dei volontari autogestiti con il sostegno di molte associazioni della città, nel quasi totale disinteresse delle istituzioni cittadine.

All’epoca la giunta di Ignazio Marino aveva promesso di concedere una struttura, come l’ex Ferrhotel di via Tiburtina, per costruire un campo permanente per transitanti e offrire accoglienza e servizi ai migranti in transito che si fermavano per qualche giorno a Roma prima di continuare il viaggio verso nord, ma la promessa non è mai stata mantenuta. Nell’estate del 2015 il comune aprì una tendopoli temporanea della Croce rossa nei pressi della stazione Tiburtina, ma l’esperienza si concluse con la fine della bella stagione. I volontari della Baobab Experience continuarono però a offrire servizi e accoglienza ai migranti in transito che bussavano al centro di via Cupa, insieme a una rete di associazioni e di organizzazioni umanitarie come Medu, Action, Cir, Intersos, A buon diritto onlus, Radicali italiani e a molti singoli cittadini che spontaneamente hanno sostenuto e finanziato il progetto.