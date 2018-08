Il Baobab denuncia Salvini per incitamento all’odio razziale

Mentre il ministro della famiglia Lorenzo Fontana propone di abrogare la legge Mancino (la norma introdotta nell’ordinamento italiano nel 1993 per sanzionare le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose), un gruppo di sedici cittadini e attivisti romani ha deciso di depositare una denuncia alla procura di Roma contro il ministro dell’interno Matteo Salvini, accusandolo di incitamento all’odio razziale.

Il reato per il quale il ministro è citato nella denuncia presentata il 1 agosto alla procura è “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” ed è previsto dall’articolo 604 bis del codice penale che punisce con la reclusione fino a un anno e sei mesi chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sull’odio razziale o etnico o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.

Lo hanno annunciato il 3 agosto in una conferenza stampa a Roma il portavoce dell’associazione Baobab experience Roberto Viviani, l’avvocato Francesco Romeo e l’attivista cofirmataria della denuncia Paule Jao. L’avvocato Romeo ha chiarito che per compiere il reato di cui il ministro è accusato non è necessario che le affermazioni riportate abbiano ispirato di fatto azioni razziste: per l’avvocato il fatto stesso che Salvini ricopra una carica pubblica inoltre aggrava la sua condotta, perché la sua posizione assicura più diffusione e più visibilità alle sue esternazioni. “Il ministro Salvini ha giurato sulla costituzione italiana che vieta ogni forma di discriminazione”, spiega Romeo.

La denuncia ha preso avvio da un tweet del ministro Salvini dello scorso 12 luglio, nel quale commentava con un “Andate via, andate via, andate via!!!” una sentenza della corte di cassazione. Secondo questa sentenza, frasi come “Che venite a fare qua…” oppure “Dovete andare via…”, rivolte ai migranti sono “chiaramente espressive della volontà che le persone offese e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti lascino il territorio italiano a cagione della loro identità razziale”. Per gli attivisti con il suo tweet il ministro ha “delegittimato la sentenza”.

Un clima di ostilità

“Integreremo la querela con altre condotte di Salvini che palesano la continuità di una tecnica di comunicazione oramai consolidata”, ha detto l’avvocato Romeo durante la conferenza stampa. “Mi riferisco solo per fare qualche esempio ad affermazione del ministro dell’interno del 2016 in cui dichiarava che ‘se non si ferma l’invasione, gli italiani saranno costretti a farsi giustizia da sé’ oppure che ‘serve una pulizia di massa strada per strada, anche con le maniere forti’”.

Per gli attivisti e i volontari del Baobab il ruolo istituzionale ricoperto dagli autori delle frasi discriminatorie è un fattore di preoccupazione: “I vicepresidenti del consiglio Luigi Di Maio e Salvini dicono che non siamo di fronte a un’emergenza razzismo in Italia nonostante i molti casi riscontrati nell’ultimo periodo, noi crediamo invece che anche solo un’aggressione ai danni di una persona sia un fatto grave che deve essere denunciato. I rappresentanti politici non dovrebbero scherzare, fare battute o sottovalutare episodi come questi”, afferma Roberto Viviani presidente della Baobab experience di Roma. Come ha spiegato l’avvocato Romeo sarà la procura di Roma a decidere, se dare seguito alla denuncia e aprire un’indagine.