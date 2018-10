Crescere nel mondo dei testimoni di Geova

Alla fine del 2017 è stata approvata la legge sul consenso informato e le direttive anticipate di trattamento. Il cosiddetto biotestamento permette di decidere in anticipo a quali esami e a quali trattamenti sanitari sottoporsi nel caso in cui se ne abbia bisogno, ma non si riesca più a esprimere le proprie preferenze. È una buona legge e chi preferisce la libertà al paternalismo non può che apprezzarla.

Le obiezioni filosoficamente più interessanti (anche se spesso usate molto male) sono due. La prima ha a che fare con l’attualità del nostro consenso. Redigo oggi volontà per un domani più o meno lontano. Come essere certi che la mia volontà futura sarà uguale a quella presente? La seconda riguarda l’accertamento della nostra reale volontà, dell’assenza di coercizione. Impossibile esserne certi. I condizionamenti dovuti alla paura, alla suggestione o ai numerosi pregiudizi sono forse ineliminabili.

In entrambi i casi vale la meno peggiore delle soluzioni, che è la legge 219 del 2017. C’è però un “condizionamento” cui difficilmente si pensa, quello a cui sono sottoposti tanti testimoni di Geova.

Ho parlato con una di loro. Francesca (il nome è di fantasia) è nata e cresciuta in un mondo che sembra uscito da un altro millennio o inventato dalla scrittrice Margaret Atwood. Oggi ha un lavoro e riesce a vivere senza farsi condizionare troppo, ma esporsi è sempre rischioso. I suoi genitori sono fedeli servitori di Geova e visto che chi parla, critica o non segue alla lettera i comandamenti viene espulso, la “colpa” ricadrebbe anche su di loro, ovvero perderebbero incarichi e privilegi.

Francesca mi spiega come la legge 219 per i testimoni di Geova rischia di trasformarsi in un ricatto. Contattato il 19 ottobre per un commento, il portavoce nazionale dei testimoni di Geova ha scritto che “vista l’importanza dei quesiti sottoposti” non sarebbe riuscito a rispondere in tempo per la pubblicazione dell’articolo.

Cosa succedeva prima

“Prima”, dice Francesca, “i fedeli avevano il tesserino ‘niente sangue’ nel portafoglio. Ma non aveva alcun valore legale, perché la legge ammetteva solo la volontà espressa da una persona cosciente e se il testimone arrivava in ospedale in stato di incoscienza era facile ignorarlo”.

Magari era il medico a fargli la trasfusione, giustificato dall’emergenza. Oppure – nel caso i pazienti fossero minorenni – la decisione era presa d’accordo con i genitori, che si convincevano, pur di salvare il figlio, e poi se ne assumevano la colpa di fronte agli altri fedeli.

Anche un magistrato poteva decidere quale fosse la terapia migliore per il minore. “Il suo intervento sollevava i testimoni di Geova dalla responsabilità di aver trasgredito un comandamento. Potevano dire di essere stati ‘costretti da un magistrato del mondo’ a fare la trasfusione. Conservavano la fede e la faccia, cioè le relazioni pubbliche”, spiega Francesca.

Non era facile. Quando un testimone di Geova finiva in ospedale, spesso dopo poco arrivavano anche gli anziani di congregazione per consigliare le famiglie. “Gli anziani sono pronti a raggiungere ogni ospedale, magari chiamati dagli stessi parenti della persona ricoverata. Molti pensano che i testimoni di Geova abbiano solo poche chiese, distanti tra loro. La verità è che sono ovunque in Italia, perciò è facile per un anziano raggiungere qualsiasi struttura sanitaria”. In effetti, anche solo la mappa delle adunanze è abbastanza impressionante.

Trasfusioni vietate

“Geova si aspetta che rifiutiamo le trasfusioni di sangue”, dice Francesca. È un comandamento che non si può violare. Le conseguenze di un’eventuale trasgressione e i conflitti che ne possono derivare sono raccontati molto bene nel film appena uscito in sala Il verdetto, tratto dal romanzo La ballata di Adam Henry di Ian McEwan.

Ma perché non ci si può sottoporre alle trasfusioni? Francesca spiega come tutto questo dipenda da un certo fondamentalismo. “I versetti della Bibbia ai quali si fa riferimento riguardano il sangue degli animali. Ovviamente, non si parla di trasfusioni, inimmaginabili quando i libri sono stati scritti. Basterebbe contestualizzare il testo sacro. Ma i testimoni lo interpretano alla lettera, convinti che sia stato ispirato da dio anche per i lettori di oggi. Sono sia fondamentalisti sia disposti a interpretare passaggi fumosi e poco specifici senza tener conto del contesto storico”