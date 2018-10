Soldado e gli altri film del weekend

In Soldado di Stefano Sollima ritroviamo alcuni personaggi di Sicario di Denis Villeneuve. Cioè Alejandro, il misterioso killer interpretato da Benicio Del Toro, e Graver, l’agente del governo che si occupa dei lavori sporchi interpretato da Josh Brolin. Ma non li vediamo subito. Nella prima sequenza c’è quello che sembra un corto circuito che poi piano piano verrà chiarito. Da quando in qua i migranti che passano il confine tra Messico e Stati Uniti si fanno saltare in aria come i terroristi islamici?

Fatto sta che a un certo punto ricompaiono i nostri eroi, impegnati come al solito in uno sporco lavoro. Dopo un interrogatorio che suggerisce un uso creativo dei droni, Graver riceve la sua missione: avrà carta bianca per far scoppiare una guerra tra cartelli messicani della droga. Naturalmente si rivolge al suo consulente esterno, ideale per una black-op che sia black che più black non si può: Alejandro. Non entriamo nei dettagli della missione che ci porta al cospetto della vera rivelazione del film, che come in Sicario è il personaggio femminile, chiave dell’operazione.