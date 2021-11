Per prevenire l’epidemia, la polizia stradale della contea di Yanshan, nella provincia del Jiangxi, aveva deciso di regolare tutti i semafori sul rosso a partire dal 30 ottobre. Alla popolazione si richiedeva di minimizzare il traffico e gli spostamenti in conformità con i requisiti del controllo epidemico. Dopo le ore 21 del giorno 30, tutti i veicoli che fossero passati con il rosso sarebbero stati puniti in base alla legge.

A volte, tentare di raccontare la Cina ti dà la sensazione esaltante di essere un romanziere russo dell’ottocento, un Gogol’ dei Racconti di Pietroburgo o di Le anime morte, il creatore immortale di un grottesco che sfocia nell’assurdo, specie quando c’è di mezzo qualche circolare o misura amministrativa. Però, dato che siamo in Cina, nulla è semplice fantasia letteraria.

Penso agli abitanti automuniti della contea di Yanshan, nella provincia del Jiangxi. Uscivano di casa e potevano solo girare in tondo, perché in Cina quando è rosso si può comunque svoltare a destra, proprio come negli Stati Uniti, solo che laggiù è permesso se non arriva nessuno da sinistra, qui invece si fa generalmente senza pensarci – è o non è consentito? – quindi non si contano i pedoni che devono schivare paraurti anche se attraversano con il verde o incidenti stradali in cui si scontrano due auto in mezzo a un incrocio, una dritta e una di traverso. Avrebbero forse all’infinito attorno al proprio isolato, i nostri abitanti automuniti della contea di Yanshan con licenza di svolta a destra.

Dopo che la notizia di questa misura ha fatto il giro del paese, pare che la polizia l’abbia revocata, o quanto meno ha fatto sparire il comunicato dal suo sito. Peccato non poter andare a verificare di persona, dato che in questo momento, in Cina, “io parto ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto”, come dicevano Cochi e Renato.

Un esempio “umano”

C’è per esempio la storia di quei due treni veloci che da Shanghai andavano a Pechino, con i loro 350 passeggeri finiti in quarantena centralizzata senza giungere mai a destinazione. Su entrambi c’era una persona dell’equipaggio che aveva avuto un contatto con un caso conclamato. I mezzi d’informazione cinesi riportano che qualche viaggiatore si è lamentato per la “sfortuna”, ma che comunque gli hotel della quarantena sono stati forniti gratis.

A proposito di gratuità, 33mila persone sono rimaste bloccate dentro Disneyland Shanghai il 31 ottobre, dopo l’arrivo della notizia di un positivo che aveva visitato il parco divertimenti il giorno prima. Tampone per tutti. Dopo la verifica che nessuno fosse positivo, sono stati rispediti a casa su mezzi pubblici a spese della municipalità, che in questi giorni sta incassando plausi da ogni parte (giornali e gente comune) per la sua gestione “umana” del problema. Infatti, non solo l’organizzazione è stata efficiente e gentile, ma mentre i 33mila se ne stavano in compagnia di Topolino in attesa di fare il test, è stato improvvisato anche uno spettacolo pirotecnico per intrattenerli. Shanghai è indicata in questi giorni come l’esempio di come vada gestita l’emergenza (in Italia non sarebbe emergenza, ma per i cinesi sì) ed è contrapposta a quelle zone dove s’improvvisano misure assurde e penalizzanti per le masse, tra semafori rossi e treni bloccati. L’impressione è che le orecchie fischino soprattutto nell’austera Pechino, città dell’imperatore gestita ormai come una città fortificata, dove è difficile entrare ed uscire.