A Napoli la musica è cambiata

Franco Ricciardi, nome d’arte di Francesco Liccardo, fa musica da trent’anni. A Napoli è una star, nel resto d’Italia no, anche se negli ultimi anni è riuscito a farsi conoscere da un pubblico più vasto: nel 2014 ha vinto un David di Donatello per il brano ’A verità , incluso nella colonna sonora di Song ’e Napule, il film dei Manetti Bros. Altre sue canzoni ( ’A storia ’e Maria , Malammore e Uommene ) fanno parte della colonna sonora della serie tv Gomorra . Blu, l’ultimo disco, ha ricevuto ottime recensioni dalla stampa specializzata . Eppure da nessuna parte Ricciardi è acclamato come qui, a Scampia, a due passi dal quartiere Miano, dov’è nato nel 1966 e dove vive sua madre.

Un concerto a Scampia La Jeep del cantante continua il giro di Scampia. Attraversa il rione Don Guanella e costeggia le Vele, ex centro nevralgico dello spaccio di droga gestito dalla camorra. La giunta di Luigi De Magistris ha annunciato che i palazzi saranno tutti abbattuti tranne uno per portare a compimento il piano di demolizioni inaugurato da Antonio Bassolino negli anni novanta.

Negli ultimi anni sono usciti molti libri, film e canzoni su Napoli. I romanzi di Elena Ferrante e Gomorra – libro e serie tv – sono diventati famosi in tutto il mondo. Nel 2017 le canzoni di Liberato , un altro artista di successo che, come Ferrante, preferisce non rivelare la sua identità, hanno riscosso successo in tutta Italia, anche per merito dei videoclip di Francesco Lettieri , costruiti su un’estetica originale e un po’ patinata della città. Eppure da anni a Napoli, soprattutto nelle periferie, succedono cose interessanti, specie in ambito musicale, di cui forse non si parla abbastanza. Franco Ricciardi è un esempio perfetto di quanto sia vitale e sottovalutata la scena napoletana.

“Io sono nato là, di fronte alla cappella, al primo piano”, dice Ricciardi indicando l’appartamento dov’è cresciuto. Non scende dalla macchina, perché se lo riconoscono diventa impossibile parlare in tranquillità. “Il primo disco l’ho fatto nell’ottobre del 1986, ma in realtà ho sempre cantato. Mi sono esibito per la prima volta a dieci anni, alla festa per le nozze d’argento dei miei genitori. Quel giorno ho cantato ‘O treno d”0 sole di Mario Merola e Papà è Natale di Patrizio”, ricorda.

Il quartiere negli ultimi anni è migliorato. Le piazze di spaccio si sono spostate altrove, forse anche perché su Scampia si sono accesi i riflettori dei mezzi di comunicazione. “Spesso quando si parla di Scampia si esagera. Oggi nessuno ti rapina per strada, si vive bene. Se la realtà fosse quella che descrivono i telegiornali nun venisse cchiù a Napule, tenesse paura (non verrei più a Napoli, avrei paura)”.

“La 167 è la legge che permette a chi non ha una casa di averne una. Insieme a Peppe decidemmo di raccontare senza veli il nostro pensiero sulle periferie. Sono partito proprio dal ritornello, che è quasi una filastrocca: ‘Uno, sei, sette: chesta è ’a 167. Sei, sette, otto: pò succedere ’o quarantotto’. Lo stato non si è mai fatto vedere più di tanto nelle periferie. Per loro siamo poco importanti”, spiega il cantante.

Sono le otto. Ricciardi è nel camerino dietro al palco. Ad aspettarlo in piazza ci sono circa diecimila persone. Due poliziotti entrano per farsi un selfie con lui ed escono guardando le foto sul telefono. Nel frattempo sono arrivati anche altri musicisti che saranno ospiti di Ricciardi sul palco. Sono tutti rapper: i napoletani Enzo Dong e Lucariello, e il salernitano Rocco Hunt.

Dopo il giro in macchina, Ricciardi va a casa a cambiarsi e mi lascia in piazza Ciro Esposito. Su un lato c’è un enorme colonnato, dove spicca la scritta: “Quando la felicità non la vedi, cercala dentro”. Qui c’è anche il centro territoriale Mammut , che organizza attività per i giovani del quartiere e i migranti. Mentre il sole tramonta, i ragazzi di Scampia e quelli arrivati da altre parti della città si mettono in cerchio e fanno break dance.

Enzo Dong, classe 1991, è cresciuto a Secondigliano, a due passi da Scampia e dal rione Don Guanella. Si è formato frequentando i Fuossera , gruppo storico del rap napoletano che una decina d’anni fa insieme ai Co’ Sang ha dato vita a Poesia cruda , un’etichetta discografica e una crew che racconta con l’hip hop le periferie napoletane (per avere un’idea del loro lavoro, basta riascoltare Nun me parlà ’e strada , vero e proprio manifesto di un hip hop napoletano crudo e intenso). Da buon rapper, sfoggia delle Nike dorate e indossa degli orecchini a forma di croce.

A un certo punto Enzo Dong si ferma e si affaccia da un pianerottolo. Guarda la Vela azzurra, l’unica che dovrebbe rimanere in piedi secondo i piani della giunta De Magistris. “Quando ho girato il video del mio pezzo Italia Uno , ho messo il logo della tv di fronte alla Vela azzurra, proprio là”, racconta il musicista mentre indica il cortile. “Nel video si vedono i fuochi d’artificio. Secondo la tradizione della camorra, i botti si sparano quando arrivano i carichi di droga, ma io qui li ho usati in modo ironico perché, come canto nel pezzo, a Italia 1 gira più droga che alle Vele. Volevo dare un’immagine del mio quartiere diversa da quella del covo di criminali che piace tanto ai mezzi d’informazione. Sono contrario all’abbattimento di questi palazzi, dovrebbero trasformarli in un museo”, aggiunge.

Enzo Dong si è costruito pian piano un seguito solido: prima a Scampia, poi a Napoli e in parte anche nel resto d’Italia. Merito di pezzi rap di protesta come Secondigliano regna e Sott e bas (che non a caso cita 167 di Franco Ricciardi), ma anche di brani ironici come il tormentone Higuain , in cui l’ex attaccante del Napoli (ora alla Juventus) diventa l’archetipo del traditore. “Higuain ha creato diverse polemiche, mi accusavano di essere un rapper affiliato con la camorra. Sono finito anche in tv da Chiambretti. Ma non hanno capito niente: quello è il mio pezzo attaccabrighe, quello per fare le tarantelle, come si dice a Napoli. Io non ce l’avevo né con la Juve né con Higuain. Il mio era un modo per denunciare il suo atteggiamento e parlare di tradimento in generale”, spiega il cantante.

È fiero delle sue origini, anche se sa di essere cresciuto in un contesto complicato. “Certe cose da piccolo fai fatica a capirle, ma qualche ricordo del periodo delle faide a Scampia ce l’ho. Il primo cadavere l’ho visto da bambino, ero in macchina con mio padre e c’era un corpo sull’asse mediano, la superstrada che passa qui vicino. Non lo conoscevo, non so chi fosse. Il secondo era un mio amico, morto di overdose a quattordici anni. Da quel giorno ho capito che se volevo cavarmela dovevo fare qualcosa di creativo. Ho fatto il liceo artistico vicino a piazza Cavour, in centro. Anche se vengo da un posto difficile, dove la droga era facile da trovare, non mi sono mai drogato”.

Lasciamo le Vele e proseguiamo a piedi verso il rione Don Guanella, dove Dong è cresciuto, e dove sono state girate alcune scene di Gomorra. “Ho sempre ascoltato musica, fin da bambino. Ogni giovedì e ogni domenica qui c’era il mercato. Mi svegliavo con la musica pop napoletana nelle orecchie. Il rap invece l’ho scoperto guardando la tv, con i video di 50 Cent, Mos Def e Eminem. Ero fissato con l’hip hop americano, ma poi ho ascoltato i Fuossera e i Co’ Sang. Il loro rap parlava della nostra realtà, delle nostre periferie. Quando ho scoperto che i Fuossera abitavano vicino a me non ci volevo credere. Un giorno mi sono piazzato davanti a casa loro e sono rimasto lì tutto il giorno ad aspettarli. Siamo diventati amici, mi hanno insegnato tanto”.

Enzo Dong ha girato tutti i suoi video tra Secondigliano e Scampia. Ha coinvolto amici e altri ragazzi del quartiere, che si divertono a fare le comparse. Il suo obiettivo è far vedere la periferia napoletana da un altro punto di vista. “Sono abituato a vivere il mio quartiere giorno per giorno, e ho intenzione di continuare a farlo. Ti faccio un esempio: quando Secondigliano regna è stata scelta per la colonna sonora di Gomorra, ci siamo dati appuntamento a casa mia per guardare insieme la puntata sul divano. Non sapevo a che punto sarebbe arrivata la canzone. Quand’è partita, abbiamo esultato come allo stadio”.

Enzo Dong è ambizioso, non vuole fermarsi a Napoli. Vuole farsi conoscere e avere successo. Ma non vuole dimenticarsi da dove viene. Tra una sigaretta e l’altra, confessa: “Mi sono riscattato. Dai, un po’ come Kendrick Lamar, Good kid in a maad city, un bravo ragazzo in una città folle”.

Una passeggiata per il centro storico

Il centro di Napoli è affollato. Sono le tre e mezzo del pomeriggio e tutti i caffè di piazza San Domenico sono pieni. La cantante Da Blonde fuma e si stringe nel suo cappotto. Daniela Napoletano, questo il suo vero nome, è una delle poche donne che spiccano nella scena napoletana attuale. È cresciuta in via Mezzocannone, poco lontano da qui, negli anni in cui il centro storico non era quello di oggi, pieno di turisti e studenti universitari. Anche lei è nella colonna sonora di Gomorra: il suo brano Sensibile è stato scelto per la terza stagione della serie.

Mentre ripensa agli esordi, Da Blonde racconta: “Ho cominciato a fare la cantante durante le serate techno in discoteca, qui nei locali di Napoli. Una decina d’anni fa il mio compagno, Johnny Dama, che oggi fa il regista dei miei video e anche di quelli di Enzo Dong, mi ha spinto a fare la cantante. Mi sembrava una cosa irraggiungibile. Dal 2011 ho avviato il mio progetto solista. Ho fatto collaborazioni importanti, come quella con Luché dei Co’ Sang e con Franco Ricciardi. Alcuni progetti a cui ho partecipato mi rappresentavano, altri molto meno. Ora ho trovato un genere in cui mi sento più a mio agio, il dream pop. Ascolto soprattutto musica straniera e m’ispiro ai Beach House, ma anche a Lana Del Rey”.