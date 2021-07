La vecchia signora non era pazza. Un tempo chiunque poteva venire qui, scegliere un teschio, dargli un nome, adottarlo. Con le braccia cariche di fiori e candele, il cuore colmo di speranza, il popolo di Napoli veniva alle Fontanelle a celebrare il culto dei teschi. E suggellava uno strano patto con i morti. I monaci oscurantisti del medioevo avevano inventato il purgatorio, una dolorosa tappa supplementare tra la vita e il paradiso. Senza degna sepoltura, i poveri morti delle Fontanelle erravano come anime in pena. Da parte loro i napoletani, tra guerre, miseria, peste e colera, vivevano l’inferno in terra.

Mario Alamaro ascoltò il lungo monologo. Da anni, come responsabile comunale del sottosuolo, si prende rispettosamente cura dei cumuli delle Fontanelle. Cinquant’anni, robusto, con la fronte ampia e penetranti occhi azzurri, stazza da militante comunista, barba da sindacalista e naso rotto da scugnizzo. Mario legge la sua città come un libro aperto e poche cose lo sorprendono. Quella volta, rimase di stucco: “Io, che ero vivo, non esistevo più. C’erano solo lei e lui”.

Io, che ero vivo, non esistevo più Mario la vide precipitarsi su un teschio nerastro, inginocchiarsi, prendere l’orribile reliquia e stringersela al petto. “Ah, Pasquale… Come sei bello! Non sono potuta venire prima, scusami. Ma io non ti ho mai dimenticato, ti tengo nel cuore…”.

Mario ricorda di aver seguito quella vecchia vestita di nero, che avanzava a piccoli passi nell’oscurità e nel silenzio soffocato dalla polvere. Ogni passo sembrava costarle uno sforzo enorme, ma lei tirava dritto, senza degnare di uno sguardo i primi teschi. Alcuni erano appoggiati su un cuscino di velluto e protetti da campane di vetro o teche di metallo, oppure circondati da candele. Altri erano accompagnati da targhe di marmo inciso: “Anima bella”, “Pax”, “Grazia”. La donna girò intorno alla “biblioteca”, gigantesca, alta quattro metri e larga cinque, ornata dalla statua di un santo fatta di tibie e femori dai còndili levigati. L’anziana aveva fretta, eppure si fermò per farsi il segno della croce davanti al “calvario”, tre grandi croci di legno piantate su un cumulo di ossa. Camminava spedita, zoppicando, soffrendo, gemendo per l’impazienza – “Pasquale…” – finché puntò dritto verso un banco illuminato dalla luce tenue di uno spiraglio: “Ah, eccolo, finalmente”.

Ormai sono quarant’anni che questo posto è chiuso al pubblico. È una spaccatura nella montagna, una cripta monumentale scavata nel tufo e alta venti metri. Decine di gallerie si diramano, buie e profonde, per tremila metri quadrati, fiancheggiate da larghi banchi di pietra. Su ogni spazio libero, in fila o in mucchi, disposti con cura, in ordine, tondi, bianchi, coperti di polvere, con lo sguardo vuoto ma integri, ci sono quarantamila teschi, appoggiati sul loro letto di ossa: il popolo dei morti del cimitero delle Fontanelle, realizzato nel 1656, quando una terribile epidemia di peste devastò la città. I monatti, gli uomini dai mantelli gialli, spingevano i loro carri per le strade appestate di Napoli e scaricavano qui fino a tremila cadaveri al giorno. All’epoca i morti si seppellivano il più vicino possibile a Dio, sotto le chiese.

Sconcertato, Mario tolse il catenaccio alla porta di ferro battuto e la vecchia si infilò nella grotta del cimitero delle Fontanelle. Povera pazza. Come poteva sperare di trovare un’anima persa in quel labirinto, seppellito sotto una chiesa, nel rione Sanità?

I poliziotti e i giudici non si avventurano fino a qui, se non per poco tempo e in moto quando avviene un omicidio. Costruito sulle pendici di un antico vallone, oltre le mura della città, questo quartiere malfamato è un groviglio di vicoli che da corso Amedeo arriva fino alle Fontanelle. Un esercito di Vespe intralcia il traffico, il mercato della verdura occupa il centro della strada. I muri, coperti di scritte, segnano confini, i panni sbattono contro le finestre come bandiere di pirati. Le donne vivono in lutto perenne, i ragazzini in bande. E gli adolescenti fanno le sentinelle per i boss della droga, capomastri di questa corte dei miracoli.

“Ciao, Pasquale. A domani”. Dopo aver fatto il suo dovere, la donna si era rimessa in strada a cuor leggero in uno dei quartieri più pericolosi della vecchia Napoli: il rione Sanità.

Tutti, uomini e donne, adottavano un teschio, scrostavano la sporcizia, lo lavavano, lo lucidavano, gli offrivano un cuscino di velluto, dei fiori freschi e la fiamma di una candela. E pregavano, pregavano, fino a che i loro sacri sussurri raggiungevano il purgatorio e scaldavano le anime intirizzite. I vivi si prendevano cura dei morti, ma quelle anime contraccambiavano. Da lassù, sospesi tra due mondi, gli spiriti potevano allontanare il diavolo, curare un bambino malato, far tornare un marito adultero e, soprattutto, potevano rivelare i numeri per vincere al lotto. Tra i vivi e i teschi nasceva un attaccamento profondo, quasi carnale, un amore assoluto, una passione.

Tutto cominciò con l’Odissea di Omero e la storia di una sirena di nome Partenope.Vedendo passare il bell’Ulisse, Partenope si mise a cantare. Ma il guerriero greco, con le orecchie tappate dalla cera, non l’ascoltò. Era l’epoca in cui le sirene avevano ancora le ali, prima che il triste medioevo gli attribuisse una ridicola coda coperta di scaglie. Disperata, la donna-uccello si lanciò in mare, annegò e le onde trasportarono il suo corpo su una spiaggia vulcanica in terra italica. Napoli è nata da una pena d’amore.

Nata da una pena d’amore Vietare l’accesso alle viscere della terra: che idea da bigotto. Voleva dire ignorare che Napoli ha una sorella gemella nel sottosuolo, un lato nascosto, una città-specchio. Tra Mediterraneo e Vesuvio, tra mare e vulcano, lontano dal cielo e vicinissimo agli inferi, c’è uno spazio vuoto, monumentale, l’equivalente di otto milioni di metri cubi. Otto metri cubi di vuoto per abitante. Tutti i napoletani camminano scalzi sotto un vulcano e sopra un abisso. Sotto i loro piedi si aprono enormi cave sotterranee, tombe e catacombe, discariche clandestine, cantine e granai, la ragnatela dell’antica rete fognaria e un immenso sistema idraulico: acquedotti, canali, pozzi, cisterne. In superficie tutti gli edifici – case, chiese, palazzi, fortezze – sono costruiti in tufo color sabbia. Una pietra calcarea, friabile e tenera, che si graffia con un’unghia. Duttile ed elastica, resiste a ogni tipo di pressione e alle scosse dei terremoti. È questo tufo provvidenziale che i costruttori hanno scavato sotto i loro piedi. Immaginate di prendere il volume della città e di capovolgerlo: avrete un’idea del vuoto abissale che corrisponde alle cave sotterranee di Napoli.

E infatti, i teschi registrano il tutto esaurito ogni lunedì, giorno dedicato a Ecate, la dea greca del mondo sotterraneo. Ancora un po’ e cominceranno a sgozzare caproni neri alle porte degli inferi, a bagnare la terra di sangue e di latte e a consultare il divino Tiresia sul loro futuro. E non ci sarebbe da sorprendersi, con questi cattivi cristiani. Ribelli storici, per ben tre volte hanno osato respingere con le armi il santo esercito dell’Inquisizione. “A Napoli la religione puzza di zolfo. E questo mi piace”, si rallegra Jean-Noël Schifano, scrittore miscredente innamorato della città.

Mario ricorda un vecchio notabile del comune di Napoli, un uomo ricco ma senza figli (no, non si fanno nomi), venuto qui in segreto con la giovane sposa disperata. “Hanno pregato molto”, toccando il teschio di donna Concetta. Qualche mese dopo Mario ha ricevuto un biglietto pieno di gratitudine in cui annunciavano la nascita di un bambino. Non c’è niente da ridere. Anzi, ridere può essere pericoloso. Alcune coppie illegittime ricordano di aver fatto l’amore al riparo delle tombe, ma nessuno s’indigna. Mancare di rispetto alle anime del purgatorio, invece, è inconcepibile. Tutta Napoli conosce la leggenda dei due amanti che, alla vigilia delle nozze, si recarono davanti al teschio del Capitano, la testa più famosa della necropoli. Mentre la ragazza pregava in ginocchio, il ragazzo, scettico, infilò la punta del suo bastone da passeggio nell’orbita cava del Capitano: “Se esisti davvero, t’invito al mio matrimonio…”. E scoppiò in una risata maligna. La sera delle nozze, durante il banchetto, il giovane sposo notò un uomo di spalle, in uniforme militare: “Chi ti ha invitato?”. “Tu. Alle Fontanelle”. “Insolente! Dimostralo…”. L’uomo si girò, aprì la giacca da capitano e rivelò il suo scheletro al giovane, il quale, sconvolto, morì sul colpo.

Molti dormivano là, per terra, vicino al loro teschio, in ascolto dei loro sogni, immagini in codice inviate dalle anime. Il padre voleva dire 9, la lama di un coltello 6, l’apparizione della Vergine una serie di numeri. E la mattina dopo, la combinazione vincente appariva al sognatore illuminato. Miracolo. Il beato baciava il suo teschio con devozione e lo chiudeva a chiave sotto una campana di vetro, per paura che qualche invidioso gli rubasse quel morto così generoso.

La leggenda dei due amanti In mezzo a questo caos calmo, la necropoli delle Fontanelle sembra un’oasi di pace eterna. Grazie al lotto, i poveri della Sanità non speravano nella fortuna, ma solo nel numero vincente che gli avrebbe permesso di non morire di fame. Il giorno prima dell’estrazione l’ipogeo era pieno di fedeli in preghiera, nella luce tremolante dei lumini elettrici azzurri.

Entro nel quartiere a passo lento, con le mani in tasca e l’aria anonima, seguito immediatamente da decine di sguardi. Il quartiere finisce in un vicolo cieco. Una macchina ferma non ha mai finito la sua manovra. Le ruote sono ancora girate, l’auto invade la carreggiata. Il posto al volante è vuoto. Un proiettile di grosso calibro ha forato il parabrezza. La Sanità sa regolare i suoi conti con semplicità.

I primi coloni si misero subito a scavare per costruire. La città, bruciata dal sale del mare e dalla lava vulcanica, aveva un disperato bisogno d’acqua potabile. I greci andarono a cercarla alle falde del Vesuvio. L’acquedotto della Bolla affondava nel sottosuolo per fornire l’acqua dolce a tutti gli abitanti. Nel 79 dC – i romani si erano insediati già da tempo – l’eruzione del Vesuvio seppellì Pompei sotto una nuvola di fuoco ma Napoli, testarda, continuò a ingrandirsi e a chiedere acqua. L’acquedotto costruito da Augusto partiva da un monte a sessanta chilometri da lì, vicino ad Avellino, e si spingeva fino alla città di Baia.

Quindici secoli dopo, un matematico fu incaricato di estendere la ragnatela dei canali. E si ricominciò a scavare. Il ventre di Napoli ormai era abitato, ambìto, percorso dalla soldataglia, dai criminali e dalla corporazione dei pozzari, che aveva il potere di tagliare il rifornimento idrico ai palazzi. Gli addetti ai pozzi potevano mettere in ginocchio un quartiere buttando carogne nei canali e provocando terribili epidemie. Una legge puniva con centinaia di frustate – in altre parole la morte – “chi insozza i pozzi buttandovi gatti morti”.

La peste, mio dio, la terribile peste del 1656. Napoli, sfavillante, era la città più popolosa d’Europa, 400mila abitanti. L’epidemia ne uccise i tre quarti. I barellieri incappucciati raccoglievano per strada cinquemila vittime al giorno. La città era appestata, sommersa dai morti. Per le vie le carrozze degli abitanti in fuga sobbalzavano sui corpi. La cloaca massima, la fogna più grande della città, ostruita dai cadaveri, esplose con la prima grande pioggia e tutta via Toledo fu inondata di resti umani. La peste fu un trauma collettivo. Ormai deserta, Napoli perse la sua memoria. I fuggitivi ricordavano solo quell’acqua malefica, in grado di trasformare una capitale ricchissima in un grande cimitero. Solo nel 1885, quando fu costruito un ultimo acquedotto, moderno, ermetico e in pressione, ebbe fine l’incubo delle epidemie.

Finché, un giorno, il cielo e la terra ricominciarono a tremare. Per una volta non era il Vesuvio: erano flottiglie di aerei moderni che si contendevano l’antica colonia. Partenope è stata distrutta, prima con raffinatezza dai bombardamenti inglesi del 1940 e del 1941, poi con forza dai B-24 statunitensi nel 1942 e nel 1943, infine con metodo dai tedeschi dal 1943 al 1945. Con cinquecento incursioni aeree, Napoli è stata la città più bombardata d’Italia. Il ministero della guerra fece trasformare in rifugi cinquecento cave e cisterne greche, in grado di accogliere quattrocentomila persone: rampe di accesso, panchine, impianti sanitari, docce e lampade da dodici volt. A trenta metri di profondità.

La montagna abitata

Ci siamo. Il posto è buio e fresco. Vado avanti guidato da una candela, con le spalle di traverso, tra le pareti curve e strette di un antico canale. In alcuni punti nel muro si apre un buco dove gorgoglia l’acqua. Una fessura dà su una cisterna vasta come una cattedrale. Un corridoio sbocca su un pozzo, una piccola sala decorata da un carro armato tedesco (come sarà arrivato qui?), e si perde nel reticolo infinito delle grotte naturali e dei vecchi rifugi antiaerei. Enzo gongola.

Esperto speleologo riconvertito in imprenditore buongustaio, presidente dell’associazione Napoli sotterranea, Enzo adora disorientare gli stranieri negli abissi della sua terra. Al suo fianco si può compiere un caotico viaggio in 3d, dove ogni punto di riferimento è abolito. All’aria aperta, fermo tra due anonimi palazzi di Spaccanapoli, tende il braccio sinistro: “Ecco il teatro romano dove Nerone si dilettava a cantare, stonando”. Poi il braccio destro: “Ed ecco la scena e i gradini pubblici per settemila spettatori”. Non vedo nulla. È normale. Ci giriamo, suoniamo il campanello di una porta in ferro ed entriamo in un corridoio a ogiva: sono le fondamenta in mattoni rossi dell’antico teatro romano. Enzo attraversa la stanza, spinge un letto con le rotelle che copre una botola e scende per una scala nascosta: “Le terme dove Nerone veniva a lavarsi tra due esibizioni”. Oltre un muro romano, fatto di pietre cilindriche, si apre un’altra cantina. La scala fatiscente sbuca in un negozio di alimentari, attraversa la strada, finisce in un piccolo teatro. Qui, dieci metri sotto terra, alcuni muratori stanno costruendo le stanze di un albergo a tre stelle. “Il museo classico è obsoleto, bisogna vivere le rovine”, afferma Enzo. Poi indica la sede della futura scuola della pizza. Della pizza? “Certo, la geotermia è l’unica fonte di calore che permette di cuocere alla perfezione l’autentica pizza napoletana”.

Ancora una scala, un minuscolo ascensore, una porta da spingere, canali greci da scavalcare, tre sale da attraversare e un colpo secco a una porta massiccia. Pausa. Da dietro la spessa parete arriva una musica sacra. Alla fine la porta si apre, tirata da un uomo pallido che indossa un saio. Siamo nel cortile di un convento dei padri teatini. In mezzo al chiostro c’è un parcheggio. Al piano superiore, ci sono le stanze dei monaci. Nella sacrestia si sente un forte odore di naftalina e c’è un immenso affresco di Francesco Solimena, La conversione di san Paolo. Un capolavoro. Dietro un’altra porta appare una magnifica cappella, con uno squarcio al centro del soffitto, colpito da una bomba. Un’ultima porta e rispunto all’aria aperta, abbagliato dal sole giallo di Napoli, in mezzo alle macchine, al rumore, ai colori violenti e all’odore dei corpi e del caos urbano. Ho l’impressione di essere emerso in cima a una montagna abitata.