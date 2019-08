Le campagne sudafricane sfidano la siccità

Nel 2017 Città del Capo ha attirato l’attenzione del mondo quando il sindaco ha lanciato un conto alla rovescia verso il “ giorno zero ” in cui i rubinetti si sarebbero prosciugati, una crisi evitata solo grazie a un piano ambizioso dell’amministrazione per il risparmio d’acqua. Ma secondo l’Istituto sudafricano di studi sulla sicurezza gran parte del paese continua a subire le conseguenze dalla cattiva gestione idrica.

La carenza idrica ha ucciso le piante, costretto gli agricoltori a emigrare in cerca di lavoro, compromesso i bacini delle dighe per l’energia idroelettrica da cui dipende gran parte della regione e minacciato la ricca fauna a causa della scomparsa delle pozze.

Una cattiva gestione idrica In tutto il mondo i fenomeni atmosferici legati al El Niño e al cambiamento climatico creano siccità sempre più dure e frequenti. Il Sudafrica, già di per sé povero d’acqua, è stato particolarmente colpito.

Negli anni successivi l’acqua ha ricominciato a scorrere, ma quest’anno è tornata la siccità, alimentando la paura a KwaMusi, un villaggio di quattromila abitanti a più di due ore di auto a nordest di Richard’s Bay. “Mucche, asini, capre, bambini, agricoltori e famiglie. Sono tutti in competizione per la stessa acqua”, spiega Mkhize, 63 anni, piccola coltivatrice di ortaggi. “Ogni giorno viviamo nel terrore che torni la siccità”, racconta mentre sta seduta all’ombra di un capannone dove si confezionano le verdure.

Ben presto anche gli abitanti del villaggio hanno cominciato a collassare per disidratazione. In totale la carenza d’acqua potabile ha provocato la morte di dieci persone, racconta Mkhize.

Dal 2012 il KwaZulu-Natal ha registrato precipitazioni inferiori alla media, spiega Phatisa Mfuyo, portavoce del dipartimento provinciale per l’agricoltura, l’ambiente e lo sviluppo rurale. I tubi di KwaMusi, fortunatamente, hanno ridotto la quantità necessaria per l’irrigazione e aiutato i 18 componenti della cooperativa a mantenere un reddito stabile di almeno 200 rand (12,5 euro) al giorno.

Gli scienziati prevedono che parallelamente all’aumento delle temperature globali e alla crescita della popolazione il paese affronterà carenze d’acqua sempre più gravi e dovrà trovare nuove soluzioni per garantirsi un approvvigionamento sufficiente. I conflitti per l’acqua al livello globale sono sempre più frequenti. Il think-tank Pacific institute registra un aumento da record nel numero di scontri legati all’acqua, passati dai 16 degli anni novanta ai 73 degli ultimi cinque anni.

In ogni caso, secondo un recente rapporto dell’Istituto per gli studi sulla sicurezza, i fiumi della provincia, principale fonte d’acqua, si stanno prosciugando rapidamente a causa dell’eccessivo sfruttamento. “Lo so che in questo momento sembra bellissimo, ma aspettate la prossima siccità”, avverte Thungo. “A quel punto vedrete solo rocce e polvere. Tutto diventa brutto. Anche i rapporti tra le diverse comunità peggiorano”.

A circa 125 chilometri a sud da KwaMusi si trova il villaggio di Nxamalala, poco lontano dalla discussa proprietà da 17 milioni di dollari dell’ex presidente Jacob Zuma, caduto in disgrazia e accusato di aver utilizzato il denaro dei contribuenti per acquistarla.

I residenti di Nxamalala raccontano che la siccità sta provocando una “guerra dell’acqua” tra le comunità confinanti. “A volte, quando raggiungi una fonte, ci trovi altre comunità a fare la guardia. Se ti avvicini ti picchiano”, racconta Talent Zuma, 31 anni, che non ha legami di parentela con l’ex presidente. “La gente dice che la prossima guerra si combatterà per l’acqua, ma qui sembra che sia già cominciata”.

Durante la siccità del 2015 sono morti più di mille polli della cooperativa di Zuma. “A un certo punto gli animali cominciano a strillare per la mancanza d’acqua. Quando non muoiono per la fatica di camminare alla ricerca delle pozze siamo costretti ad abbatterli”.

Gli abitanti ricordano che nel 2015 la siccità ha provocato malattie della pelle, svenimenti e per alcuni insufficienza renale e colera.

Condividere la risorsa

In molti villaggi rurali l’accesso limitato all’acqua ha alimentato discussioni quotidiane su come condividere e usare la poca disponibile e su come procurarsene ancora. Nel villaggio di Vuna, colpito duramente dalla siccità, alla fine è arrivata con le autobotti e si è deciso di condividere quella per lavarsi, ma a pagare il prezzo più alto sono stati gli animali, sempre più assetati.

La cooperativa del villaggio di Kuthelani (che significa duro lavoro) si trova circa venti chilometri a nord di KwaMusi ed è accessibile soltanto attraverso un tortuoso cammino di sabbia rossa da percorrere a piedi. Le quattro nonne che gestiscono l’ettaro di terra coltivato dalla cooperativa, nascosto tra imponenti montagne e acacie spinose, esultano quando Brandon Nthianandham, operatore di Siyazisiza, arriva portando in dono pezzi di canna da zucchero.

“Qui probabilmente la siccità è peggiore che altrove”, spiega Nthianandham. Ma le regolari piene improvvise del vicino fiume Vuna travolgono gli alberi e la terra, aggiunge indicando un grande albero abbattuto sulla riva del fiume. Quando non piove per lunghi periodi, a Vuna, così come a Nkandla, se deve acquistare acqua perché la fornitura del comune e il fiume sono inaffidabili, raccontano i residenti. “Nei mesi secchi paghiamo 800 rand (50 euro) per comprare quella di un’autobotte”, racconta Zikhuphulile Nkosi, 76 anni, presidente della cooperativa di Vuna. “Di solito ci basta per un mese, poi siamo costretti a bere l’acqua del fiume”.

L’acquisto è l’ultima risorsa, anche perché è una spesa che la maggior parte delle persone non può permettersi, spiega Nkosi.

L’ultima priorità

Il primo passo, di solito, è una discussione interna alla comunità sulla divisione della limitata quantità d’acqua disponibile.“Usiamo l’acqua del governo per bere. Per tutto il resto, anche per lavarci, ci spostiamo sul fiume. Questo lo inquina ancora di più”, spiega Nkosi. Anche a Nkandla, dove si trova la proprietà di Jacob Zuma, le famiglie cercano di usare meglio l’acqua. “Prima di tutto dobbiamo poter cucinare per nutrire i nostri figli”, sottolinea Nomathemba Mashange, 51 anni, capo della cooperativa Thelumoyaphansi, a Nkandla.

“Poi ci serve quella per lavarci. A volte siamo costretti a condividere la stessa acqua con una o due persone, prima di usarla per irrigare i campi. Il bestiame, in questo senso, è l’ultima priorità”. Gli animali sono abbandonati a se stessi o macellati quando non sono più in grado di camminare per andare ad abbeverarsi.