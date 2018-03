Città del Capo si prepara a resistere al giorno zero dell’acqua

“Siete venuto per vedere la siccità?”, mi chiede beffardo un sudafricano. Sta effettivamente piovendo quando arrivo a Città del Capo, prima metropoli minacciata di ritrovarsi senza neanche una goccia d’acqua nei rubinetti.

Piove, in effetti, ma non abbastanza da cambiare la situazione. Qualche millimetro di pioggia che è comunque stato accolto come un dono dal cielo da questi cittadini solitamente orgogliosi del loro cielo blu, in una delle regioni più belle al mondo, dove le spiagge sono ancora affollatissime in questa ultima parte d’estate. Ogni persona che incontro mi spiega il suo sistema d’emergenza per raccogliere quanta più acqua piovana possibile: “Da queste parti ogni goccia conta”.

Effettivamente i quattro milioni di abitanti della penisola del Capo hanno preso la cosa sul serio a tal punto che il famoso day zero, il giorno zero in cui si asciugheranno i rubinetti, continua a essere rimandato e potrebbe addirittura, con un po’ di fortuna, non arrivare mai.

Tre anni di siccità

Inizialmente previsto per il 16 aprile, il “giorno zero” è stato rinviato più volte ed è attualmente annunciato per il 9 luglio. Ma entro tale data la regione del Capo, trovandosi nell’emisfero sud, sarà entrata nell’inverno australe e saprà se torneranno le piogge dopo tre anni di siccità. Se le precipitazioni dovessero tornare “normali”, la città potrebbe evitare il peggio. Almeno per questa volta. “La riduzione dei consumi che continua a essere effettuata dagli abitanti di Città del Capo è la principale ragione per la quale possiamo rallegrarci di questo rinvio. Grazie Città del Capo”, si è felicitato l’account Twitter #defeatdayzero, creato per comunicare con la popolazione.

Sono settimane, infatti, che gli abitanti hanno sono scesi prima a 87 libri d’acqua al giorno e a testa, e poi, dal 1 febbraio, a 50 litri. Se effettivamente arriverà il “giorno zero”, i rubinetti saranno chiusi e gli abitanti avranno diritto a 25 litri al giorno, che potranno ritirare in uno dei duecento punti di distribuzione che saranno predisposti.

Questa crisi segue tre anni consecutivi di siccità (un fatto inedito da quando esistono le statistiche sul clima) che hanno svuotato le riserve di acqua potabile per la città e i suoi dintorni. Attualmente sono in corso delle perforazioni per cercare falde freatiche in profondità, mentre sono in costruzione impianti di desalinizzazione per le emergenze. Niente che possa però risolvere a breve termine la situazione.

Guerrieri dell’acqua

Va detto che gli sforzi degli abitanti sono impressionanti. Un’amica che vive a Città del Capo mi spiega che ormai fa la doccia ogni tre giorni, recupera l’acqua del lavandino o del lavello per alimentare lo sciacquone, ha cambiato il modo in cui lava i vestiti e la casa, e ha lasciato appassire il suo giardino.

In un ristorante di Muizenberg, la città costiera dove la domenica si ritrovano i surfisti, un piccolo cartello indica che il flusso dai rubinetti è stato ridotto, che l’acqua usata per lavare le verdure è riutilizzata per lavare i pavimenti e che le lavastoviglie sono attivate solo quando sono stracolme. Sul menu è indicato che l’acqua del rubinetto è servita solo su richiesta e che i prezzi della minerale sono stati abbassati: “Aiutateci a diventare dei guerrieri dell’acqua!”.