“Siamo circondati”, commenta Daniel Moutet, un signore dai capelli grigi che dedica tutte le sue energie a un’associazione di cittadini per la difesa della salute. Dal belvedere indica i depositi di carburante a poche decine di metri dalle ultime case, le acciaierie Arcelor Mittal in riva al mare, le fiammate delle raffinerie, gli stabilimenti petrolchimici. Poi ancora fabbriche chimiche, cementifici, l’inceneritore che serve la città di Marsiglia, e il porto di Marsiglia-Fos con altre raffinerie e imprese di logistica.

Siamo al centro della seconda più grande concentrazione industriale della Francia: il golfo di Fos, tra Marsiglia e le Bouches-du-Rhône, passando per la grande laguna di Berre, dove l’acqua di mare si mescola a quella dolce. L’intera zona include una trentina di centri urbani e quattrocentomila abitanti. Fos, com’è chiamata qui, ne conta 17mila: è una cittadina allo sbocco del canale che collega la laguna al mare, con graziose casette e aiuole fiorite di lavanda. Ma è assediata dagli impianti industriali, come si vede bene dalla piazza della chiesa che sovrasta il paese.

In un pomeriggio di metà giugno i primi bagnanti popolano la spiaggia di Fos-sur-Mer, non lontano da Marsiglia. Qualcuno gioca tra le onde, una bambina costruisce un castello di sabbia, gli amanti del surf approfittano del vento. Nessuno sembra fare caso agli altiforni della grande acciaieria in fondo alla spiaggia, né al groviglio d’installazioni industriali e depositi di carburante che incombe.

Oggi il polo industriale di Fos è al centro di diverse azioni legali avviate da cittadini, tra cui quella che ha portato il tribunale penale di Marsiglia ad aprire un’istruttoria per reati ambientali. È stato teatro di un’indagine partecipativa su salute e ambiente che ha cambiato la percezione pubblica dell’inquinamento. Ma è anche al centro dei nuovi piani per reindustrializzare la Francia, e potrebbe presto ospitare un progetto italofrancese di “cattura e stoccaggio di anidride carbonica”, guidato dalla società Air Liquide con l’Eni e la Snam. Ecco perché vale la pena di guardare bene questo caso di gigantismo industriale tra le lagune e il mare.

E poi c’è il mare: Bernard Huriaux ricorda che quando dalla Lorena si è trasferito qui nel 1972, per lavorare nell’acciaieria ancora in costruzione, il clima dolce del Mediterraneo l’ha conquistato. “E comunque allora si badava solo ai posti di lavoro”, dice Huriaux, che è stato rappresentante sindacale delegato alla sicurezza (oggi è in pensione). Ricorda le battaglie per far riconoscere le malattie professionali provocate dall’amianto. “Così ci siamo dovuti rendere conto delle emissioni tossiche”.

Courtin ricorda che quando dirigeva il reparto di rianimazione dell’ospedale di Martigues, comune confinante con Fos, vedeva un numero allarmante di casi di tumore: “Tra i medici però non si parlava di possibili nessi con l’esposizione alle emissioni tossiche industriali. Si diceva: non possiamo affermare, non sappiamo”. Medici, autorità pubbliche, gli stessi cittadini: secondo Courtin “c’è stata una sorta di omertà generale, perché riconoscere gli effetti dell’inquinamento voleva dire rimettere in causa l’intera politica industriale della regione”.

Del resto, per decenni queste aziende hanno dato lavoro a decine di migliaia di persone e generose compensazioni alle municipalità, che quindi possono offrire ottimi servizi, centri sportivi, infrastrutture. “Così tutti hanno preferito non vedere l’inquinamento”, commenta Patrick Courtin, medico. “Negli anni sessanta, quando è stato deciso di costruire questo polo industriale, si diceva che l’inquinamento non era un problema perché c’è il mistral”, il vento che scende con grandi raffiche dalla valle del Rodano, quindi da nordovest, verso il mare: “Però soffia per circa un terzo dell’anno”.

“Per anni ci hanno detto che andava tutto bene”, dice Moutet, nella casetta sul lungomare di Fos in cui ha sede la sua associazione (dal nome lunghissimo: Association de défence et protection du littoral du golfe de Fos”, Adplgf ). I messaggi delle autorità sono sempre rassicuranti, ripetono che le emissioni industriali sono nella norma, spiega.

Moutet ha cominciato a segnalare emissioni fuori norma. Accusa diverse aziende di abusare della “sgasatura”, quando si aprono le valvole di impianti sotto pressione eccessiva: “È una procedura di sicurezza ammessa entro certi limiti, invece ne approfittano per liberarsi dei reflui”. Poi ha cominciato a raccogliere dati sulla catena alimentare. Faceva analizzare campioni di carne di manzi e tori della Camargue negli allevamenti locali, scopriva diossine e furani nella carne o nelle uova di gallina. “Mi dicevano: ‘Allora ce l’hai con noi allevatori’. Ma no, erano le industrie ad avvelenare l’ambiente e i prodotti della zona”.

Intorno al 2005 Daniel Moutet, che allora lavorava come portuale nel porto di Marsiglia Fos, ha cominciato a girare con la macchina fotografica. “Avevo di fronte la ArcelorMittal e ogni giorno vedevo fumi rossi, neri, gialli, marrone, la chiamavo la sinfonia di colori”. Ha cominciato a fotografarli e a riconoscere da quali impianti provenivano. Filmava le fumate anomale (“Mi davano del matto”). Spiega che le aziende funzionano in “regime di autocontrollo”, cioè comunicano i propri dati su emissioni e misure di sicurezza all’ente pubblico di controllo (la Direction régionale de l’environment, de l’amenagement e du logement, Dreal).

La prima fase della ricerca era incentrata su interviste porta a porta con i cittadini, condotte tra il 2015 e 2016. “Abbiamo preparato un questionario sulla ‘salute dichiarata’: e perché fosse inattaccabile ci siamo rifatti alla formulazione già usata in analoghe indagini pubblicate su riviste scientifiche sottoposte a peer review”, spiega Allen. I ricercatori hanno bussato a una porta su cinque di Fos-sur-Mer e Port-Saint-Louis-du-Rhône, e raccolto le interviste in forma anonima: “La prima domanda era sempre la stessa: ‘Le è stata diagnosticata qualche malattia?’. Poi domande su problemi sanitari di tutta la famiglia, abitudini alimentari, fumo, alcol, lavoro, quelli che chiamiamo fattori di stress, e così via”. Hanno registrato le malattie diagnosticate e i malesseri dichiarati dai singoli intervistati, disturbi cronici, difficoltà a respirare, e così via. “Quasi metà delle persone che ci aprivano hanno accettato di rispondere, è un’ottima percentuale. Così abbiamo creato un campione casuale (random) di abitanti”.

Così Allen, Ferrier e colleghi hanno formulato un progetto di ricerca partecipativa sulla salute dichiarata degli abitanti del distretto industriale, ottenendo un finanziamento dall’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses, l’ente statale per la sicurezza alimentare) e il sostegno di diverse istituzioni scientifiche. Uno studio che combina l’epidemiologia (che studia frequenza e distribuzione delle malattie) con l’antropologia e la sociologia: l’obiettivo principale “era coinvolgere i cittadini interessati in tutte le fasi dell’indagine scientifica”, si legge nell’introduzione .

La sociologa parlava con associazioni di cittadini, ambientalisti, amministratori locali, medici. “Mi aiutava come interprete l’antropologa Yolaine Ferrier, che è cresciuta nella zona. Un giorno mi ha proposto di intervistare suo zio, che aveva lavorato in una di quelle fabbriche fino alla pensione”. Lui ha indicato altri colleghi, da ogni intervista ne nascevano altre, “a palla di neve”. “Finché è stato chiaro che i cittadini non erano mai stati interpellati negli studi degli enti pubblici, anche se nella zona c’erano state diverse indagini sanitarie, nessuno aveva mai chiesto loro se avevano dei problemi. Molti ormai non si fidavano dei ricercatori”.

Il progetto Fos epseal è nato quasi per caso, dice Barbara Allen, sociologa all’università della Virginia, negli Stati Uniti. Nel settembre 2013 era arrivata a Marsiglia nell’ambito di una ricerca sulla partecipazione pubblica nella definizione delle politiche ambientali, in collaborazione con l’Institut d’études avancées di Aix-Marseille (Iméra). “Una delle zone coinvolte era la laguna di Berre”, spiega Allen in videochiamata.

Allora è cominciata una serie di forum aperti per discutere i risultati delle interviste con le parti in causa, cittadini, medici, ricercatori, associazioni, sindacati. “I primi che abbiamo interpellato sono stati i medici del servizio sanitario pubblico e altri ‘informatori chiave’, i quali spesso trovavano nei nostri dati la conferma di quanto avevano osservato sul campo”, continua Allen.

Poi la “restituzione” alla cittadinanza. “Siamo andati dal sindaco di Fos-sur-Mer, che all’inizio non ci aveva permesso di usare spazi della municipalità per svolgere la ricerca. Ha voluto conoscere prima i nostri risultati. Ci ha ascoltato senza dire una parola, e infine ci ha concesso la sala comunale per un’assemblea pubblica”. Era il gennaio 2017. “Quella sera c’era il pienone, le persone da noi intervistate e molti altri: ormai in città tutti avevano sentito parlare della nostra ricerca”.

Barbara Allen ricorda quando, finito l’intervento dei ricercatori, il primo ad alzarsi è stato proprio il sindaco: “Si è voltato verso i suoi concittadini e ha detto: ‘Ecco lo studio che stavamo aspettando’. È stato un momento importante. Da allora è stato uno dei nostri grandi sostenitori”.

Lo studio mostrava che due terzi degli abitanti di Fos e Port-Saint-Louis dichiarano almeno una malattia cronica, tra cui asma e altre malattie respiratorie, disturbi cronici della pelle, o irritazioni degli occhi e mal di testa; attesta inoltre un’incidenza abnorme di casi di tumore (più elevata tra le donne), di asma negli adulti e di diabete di tipo 1. “Per molti è stato uno choc, anche se in qualche modo era atteso perché tutti avevano qualcuno ammalato tra i parenti o i vicini”, ricorda Allen.

È stato uno choc anche scoprire che sul “fronte industriale” del golfo di Fos non c’erano differenze significative nella salute di chi lavorava in fabbrica e chi no, cioè chi è esposto in modo concentrato a determinate sostanze tossiche per motivi professionali, e i residenti che si presumono esposti in modo diluito. Molti hanno testimoniato anche di stress e pressioni sul lavoro. Tutti convivono con la malattia e la morte. È ciò che lo studio definisce “violenza ordinaria”: invisibile, non immediatamente percepita, “lenta”, ma inesorabile.

Lo studio partecipativo per la verità è stato molto criticato, dopo quella prima uscita pubblica. “Molti hanno accusato la sociologa americana di aver usato un metodo non scientifico; dicevano che aveva raccolto impressioni, non fatti”, ricorda Daniel Moutet. Una critica più circostanziata è arrivata dalla Santé publique France, l’agenzia nazionale per la sanità, e riguardava il metodo.

In effetti allo studio mancava ancora una parte essenziale per un’indagine epidemiologica: ripetere la ricerca in una zona paragonabile della stessa regione non esposta alle emissioni industriali (il gruppo di controllo). Così la ricerca è stata ripetuta a Saint-Martin-de-Crau, cittadina a trenta chilometri da Fos, distante dalla concentrazione industriale. In questa fase al team di ricerca si sono aggiunti altri epidemiologi. Il rapporto finale è stato pubblicato nel 2022 con il nome Fos crau epseal.

“Se c’è stato un errore non era scientifico ma di comunicazione: aver diffuso i primi risultati, nella discussione con i cittadini, prima di terminare la ricerca”, dice Maxime Jeanjean, epidemiologo, che ha coordinato questa seconda parte dell’indagine. “Lo studio Epseal documenta lo stato generale della salute, le patologie e i disturbi cronici, e anche la percezione di chi è esposto a polveri, fumi, emissioni industriali. Emerge senza dubbio uno stato di salute reso molto fragile”. A studio concluso, anche la Santé publique France ne ha riconosciuto la validità, spiega Jeanjean: “La metodologia della ricerca partecipativa è ormai convalidata”.

Lo studio Fos epseal ha avuto un effetto dirompente, osserva Philippe Chamaret, direttore dell’Institut écocitoyen, istituto di ricerca ambientale indipendente ma finanziato quasi per intero da istituzioni pubbliche. Lo incontro nella sede dell’istituto, palazzine basse nascoste tra i pini anche se siamo in piena zona industriale di Fos. Fondato nel 2010 per studiare il rischio ambientale e l’impatto dell’inquinamento sulla salute, l’istituto ha una équipe multidisciplinare (ingegneri ambientali, epidemiologi, ricercatori in scienze sociali) e collabora con università, Consiglio nazionale della ricerca scientifica e altre istituzioni.

“La nostra ricerca parte dalle richieste del territorio”, spiega Chamaret: enti locali, prefettura, aziende, sindacati, associazioni di cittadini. Il coinvolgimento degli abitanti è sollecitato, ad esempio in un Osservatorio cittadino sull’ambiente che raccoglie dati forniti da una rete di volontari a cui l’istituto dà formazione e protocolli precisi. “È importante perché oltre al dato scientifico abbiamo accesso alle segnalazioni, alle impressioni e anche alla rabbia di chi vive in un territorio interessato da così tante attività industriali”.