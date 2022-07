L’ultima volta che Ibtisam Aziz ha visto suo marito Ahmed è stata nel 1980. Aveva 23 anni e due figli piccoli. Ahmed uscì per fare la spesa a Baghdad, la capitale irachena, dove abitavano. Non rientrò più. Una sola cosa era cambiata da quando si erano sposati: nel 1979 il generale Saddam Hussein aveva preso il potere. Ibtisam capì subito che la scomparsa di Ahmed aveva a che fare con il nuovo regime. Ma sono dovuti passare ventitré anni affinché diventasse ufficialmente una vedova. Nel 2003, con la caduta del regime di Saddam seguita all’invasione a guida statunitense, ha potuto finalmente cominciare a cercarlo.

Ci sono parole che pesano come macigni sulla vita delle persone e ce n’è una in particolare che perseguita le famiglie irachene da oltre quarant’anni: mafqud, al plurale mafqudin, ovvero dispersi, scomparsi. Del marito di Aziz, come di centinaia di migliaia di altri iracheni, non si sono avute notizie per anni o non se ne hanno tuttora. Il numero delle persone scomparse, decennio dopo decennio è continuato ad aumentare, fino alle recenti sparizioni avvenute durante l’occupazione del gruppo Stato islamico (Is), la guerra per liberare i territori occupati dall’Is e infine le proteste dell’ottobre 2019, in seguito alle quali decine di attivisti sono stati rapiti, alcuni uccisi. Neanche del loro destino, spesso, si sa qualcosa.

Mentre Aziz si divide tra un appuntamento e l’altro per conto del dipartimento di empowerment delle donne istituito dal governo iracheno, di cui in passato è stata direttrice generale, Aisha serve un tè agli ospiti nel salone di casa sua, nella regione del Sinjar, nel nord dell’Iraq. Sono i ricercatori del dipartimento di medicina legale di Baghdad. Con la posa elegante che l’altezza le dona, tiene in mano un largo vassoio in alluminio: non cade nemmeno una goccia di tè, nonostante i bicchieri siano pieni fino all’orlo. Quando la figlia Jihan le si attacca alle gambe, Aisha non vacilla. Ma la forza delle braccia e i gesti gentili che compie contrastano con la tristezza dei suoi occhi. La foto del suo profilo WhatsApp ritrae un uomo con dei baffi lunghi, una fronte larga, la pelle bianca e lo sguardo serio.

“È mio marito Adheeb”, dice. “Mafqud”.

Senza traccia

Aisha è una delle settemila yazide rapite e vendute come schiave dall’Is nell’agosto del 2014. Le Nazioni Unite lo hanno definito come un genocidio, il 74° nella storia yazida. Il destino di quasi metà di queste donne è ancora sconosciuto. “Non posso esserne certa, ma credo che mio marito sia stato ucciso”, dice tenendo in mano il telefono, seduta sul materasso a terra nella sua modesta casa. La piccola Jihan resta sempre accanto a lei, stringendole le braccia. Migliaia di uomini (tra settemila e cinquemila a seconda delle fonti) sono stati uccisi e i loro cadaveri sono ancora nei campi del Sinjar, nelle 67 fosse comuni individuate dopo che la provincia di Ninive, nell’Iraq nordoccidentale, è stata liberata dal gruppo estremista nel 2017.

I ricercatori sono andati a dire ad Aisha che Adheeb, padre delle sue figlie Jamila, Jinan e Jihan, è considerato una persona dispersa. Si stima che dagli anni ottanta a oggi in Iraq le persone scomparse siano da un minimo di 250mila a un massimo di un milione, probabilmente il più alto numero in un singolo paese in tutto il mondo. Quarant’anni di mafqudin, facendo partire il conto dalla guerra tra Iraq e Iran durata dal 1980 al 1988. “Anche il numero minimo stimato, 250mila, è enorme”, afferma Fawwaz Abdulameer, vicecapo missione della Commissione internazionale per le persone scomparse (Icmp) in Iraq.