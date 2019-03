Gli indizi nelle ossa

Non è grande. Sono solo quattro metri per quattro. Il soffitto è alto, le pareti sono bianche e poco curate. La stanza – in un vecchio appartamento in un quartiere popolare e commerciale di Buenos Aires – è anonima: nessuno ci arriva per sbaglio. Il pavimento di legno è coperto di giornali e sopra ci sono un maglione a righe, una scarpa e delle calze. Oltre a questo, ci sono solo ossa. Sono le quattro di pomeriggio di un giovedì di novembre. Patricia Bernardi è ferma sul vano della porta. Ha gli occhi grandi e i capelli corti. Prende un femore e se lo appoggia sulla coscia. “Le ossa delle donne sono più sottili”, dice.

Tra il 1976 e il dicembre del 1983 la dittatura militare argentina ha sequestrato e ucciso migliaia di persone che sono state sepolte senza nome in cimiteri e tombe clandestine. Nel maggio del 1984, su richiesta delle Abuelas de plaza de Mayo (le nonne che cercano i loro nipoti, figli dei desaparecidos), sono arrivati in Argentina sette membri dell’American association for the advancement of science. C’era anche Clyde Snow, un antropologo forense specializzato nell’identificazione di resti ossei e in grado di leggere nelle ossa le tracce della vita e della morte. Nato nel 1928 in Texas, Snow era noto per aver identificato i resti del medico nazista Josef Mengele in Brasile. Beveva come una spugna, fumava sigari cubani, portava cappello e stivali texani e viveva in un paese dove i criminali non coincidevano con una macchina statale che ingoiava le persone e ne sputava le ossa. In quel viaggio tenne una conferenza sulla scienza forense e i desaparecidos a La Plata. La traduttrice, spaventata dalla mole di termini tecnici, si arrese a metà conferenza. Allora un uomo biondo si alzò e disse: “Io so l’inglese”. Fu così che Morris Tidball Binz, 26 anni, uno studente di medicina che parlava un inglese perfetto, entrò nella vita di Clyde Snow.

Nelle settimane successive Snow partecipò ad alcune riesumazioni su richiesta di giudici e familiari dei desaparecidos, sempre in compagnia del suo nuovo traduttore. A giugno, quando riesumò sette cadaveri da un cimitero di periferia, spedì una lettera all’associazione degli antropologi argentini chiedendo una collaborazione. Ma non ricevette nessuna risposta. Fu allora che Morris Tidball Binz disse: “Ci penso io, ho degli amici”. L’amico era uno solo, si chiamava Douglas Cairns, studiava antropologia all’università di Buenos Aires e fece circolare la voce tra i suoi compagni di corso: “Un americano cerca aiuto per riesumare i resti dei desaparecidos”. “Sono abituata a dissotterrare guanachi, non persone”, disse Patricia Bernardi, 27 anni, studentessa di antropologia, orfana di entrambi i genitori e dipendente dell’azienda di trasporti di suo zio. “A me non piacciono i cimiteri”, afermò Luis Fondebrider, studente al primo anno di antropologia. “Non ho mai fatto una riesumazione”, confessò Mercedes Doretti, anche lei iscritta al corso di laurea in antropologia, fotografa e dipendente di una biblioteca itinerante.

Ma poi pensarono che forse valeva la pena capire di cosa si trattava. Il 14 giugno 1984 Patricia Bernardi, Mercedes Doretti, Luis Fondebrider e Douglas Cairns incontrarono Clyde Snow e Morris Tidball Binz all’hotel Continental, nel centro di Buenos Aires. Alla fine della serata salutarono Snow promettendogli che gli avrebbero fatto sapere qualcosa. “Facevano tenerezza perché non avevano nessuna esperienza”, raccontò anni dopo Snow al quotidiano Página 12. “Gli spiegai che sarebbe stato un lavoro sporco, deprimente e pericoloso. E che non c’erano soldi. Mi dissero che ne avrebbero discusso e mi avrebbero dato una risposta in breve tempo. Ero sicuro che fosse un modo gentile per dirmi di no, ma il giorno dopo tornarono”.

“Avremmo partecipato a una riesumazione e poi avremmo deciso se continuare o meno”, ricorda Bernardi. “Ci demmo appuntamento presto davanti all’albergo e andammo al cimitero con le macchine della polizia. Non ero mai entrata in un cimitero, ma con Clyde sembrava tutto meno difficile. Scendeva con noi nella fossa, si sporcava, ci fumava e ci mangiava dentro. È stato un buon maestro, perché una cosa è riesumare delle ossa di guanachi o di leoni marini, un’altra trovare il cranio di una persona. Quel giorno rimuovemmo i resti, andammo all’obitorio e scoprimmo che non erano quelli che cercavamo. Clyde cominciò a parlare di traiettorie di proiettile con il personale dell’obitorio. Non ci capivamo niente. C’erano i familiari, e io mi rivolsi al giudice: ‘Gli dica che non sono i resti che cercavano, queste persone hanno già sofferto abbastanza’. Il loro pianto fu indescrivibile. Uscimmo da lì alle tre di mattina. È stata la riesumazione più lunga della mia vita”.