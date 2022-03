Per il naturalista che è in me, il mondo è pieno di dolore: specie in estinzione, antiche foreste che muoiono, incendi e inondazioni. Ma il biologo evoluzionista che è in me è più ottimista. Il processo evolutivo continua senza sosta. E gli esseri umani hanno contribuito alla sua accelerazione.

Se osserviamo attentamente, possiamo vedere un mondo nuovo che si trasforma attorno a noi. È quello che sta accadendo, per esempio, nella metropolitana di Londra, dove, in mezzo al rombo dei treni, una nuova specie di zanzara è nel pieno di una fioritura evolutiva. E non è la sola.

Nei secoli passati si riteneva che i processi evolutivi si verificassero con una lentezza glaciale rispetto alla velocità della vita quotidiana. Tuttavia, negli ultimi decenni ci siamo resi conto che l’evoluzione può essere molto rapida, anche questione di giorni, come ha dimostrato il virus responsabile del covid-19. Nel mio libro A natural history of the future (Storia naturale del futuro) racconto che questo processo si sta verificando a una velocità incredibile nelle nostre città.

La biogeografia insulare

I paesaggi urbani potrebbero sembrare molto distanti dalle isole Galapagos e dagli altri luoghi incontaminati dove le regole dell’evoluzione sono state individuate per la prima volta, ma, per quanto abbia manipolato o distrutto l’ambiente, l’essere umano non può riscrivere le leggi della natura. E se prendiamo in considerazione i meccanismi evolutivi, possiamo ipotizzare quali nuove specie emergeranno come conseguenza dei cambiamenti biologici radicali che avvengono, per lo più inosservati, proprio sotto il nostro naso.

Avremmo potuto prevedere questa rapida evoluzione urbana già molto tempo fa grazie a uno dei modelli più solidi e autorevoli del mondo naturale: la teoria della biogeografia insulare, ideata dal matematico ecologista Robert MacArthur e dal biologo ed esperto di formiche Edward Osborne Wilson per spiegare le dinamiche della vita sulle isole. Nella loro opera The theory of island biogeography, pubblicata nel 1967, sostengono che più un’isola è vicina alla terraferma, più specie la colonizzeranno, e che più è grande, più specie potranno sopravvivere senza estinguersi.