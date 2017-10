I monumenti fascisti restano in piedi

L’invasione e la sanguinosa occupazione che seguirono avrebbero poi portato all’accusa di crimini di guerra nei confronti del governo italiano. Quell’edificio, in altre parole, è il cimelio di una brutale aggressione fascista. Invece di essere disprezzato, in Italia è considerato un’icona dell’architettura modernista. Nel 2004 lo stato lo ha riconosciuto come sito di “interesse culturale”. Nel 2010 è stato restaurato parzialmente e cinque anni dopo la casa di moda Fendi ha trasferito lì la sua sede.

L’Esposizione universale fu annullata a causa della guerra, ma il palazzo, detto anche Colosseo quadrato, è ancora lì. Sopra c’è incisa una frase del discorso che Mussolini tenne nel 1935 per annunciare l’invasione dell’Etiopia, in cui descrive gli italiani come “un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di trasmigratori”.

Quando Benito Mussolini, alla fine degli anni trenta, si preparava a ospitare l’Esposizione universale del 1942 a Roma, commissionò la costruzione di un nuovo quartiere a sudest della città che chiamò Esposizione universale Roma (Eur), per mettere in mostra la rinnovata grandezza imperiale dell’Italia. Il fulcro del quartiere era il Palazzo della civiltà italiana, un’elegante meraviglia rettangolare con una facciata di archi astratti e file di statue neoclassiche alla base.

L’Italia, il primo stato fascista, ha avuto una lunga relazione con la politica di destra. Con l’elezione di Silvio Berlusconi nel 1994, l’Italia è stata anche il primo paese a riportare un partito neofascista al potere nell’ambito della coalizione di governo. Ma questo non basta a spiegare il fatto che gli italiani si sentono a loro agio nel vivere tra simboli fascisti. Dopotutto nel paese è nato il più grande movimento di resistenza al fascismo dell’Europa occidentale e il più forte Partito comunista del dopoguerra.

Fino al 2008 le coalizioni di centrosinistra hanno spesso ottenuto più del 40 per cento dei voti alle elezioni. E allora perché, mentre gli Stati Uniti hanno avviato un controverso processo di smantellamento dei monumenti del loro passato confederale, e la Francia si è liberata delle strade che portavano il nome del maresciallo collaborazionista Pétain, l’Italia ha lasciato i suoi monumenti fascisti lì dove sono senza discuterne?

Quando Mussolini nel 1922 prese il potere, era a capo di un nuovo movimento in un paese che aveva uno straordinario patrimonio culturale, e sapeva di aver bisogno di molti monumenti per lasciare nel paesaggio l’impronta dell’ideologia fascista. Progetti come il complesso sportivo del Foro Mussolini (ora Foro italico), a Roma, dovevano competere con quelli dei Medici e del Vaticano, mentre l’immagine del duce, come Mussolini veniva chiamato, vegliava sugli italiani con statue, fotografie negli uffici e manifesti alle fermate dei tram. Era facile avere la sensazione, descritta da Italo Calvino, che il fascismo avesse colonizzato tutti gli spazi pubblici italiani. “Ho passato i primi vent’anni della mia vita con la faccia di Mussolini sempre in vista”, ricordava lo scrittore.

Rieducazione

In Germania la legge contro l’apologia del nazismo, approvata nel 1949, che vietava il saluto nazista e altri rituali pubblici, ha facilitato l’eliminazione di molti simboli del terzo reich. In Italia non c’è stato un programma di rieducazione simile. Per le forze anglo-americane la priorità era stabilizzare il paese e limitare il potere del Partito comunista in crescita. Eliminare migliaia di ricordi del fascismo sarebbe stato poco pratico e politicamente imprudente. Dopo la guerra, i bollettini e i rapporti della commissione alleata di controllo consigliavano di distruggere i monumenti e i fregi più evidenti e “inestetici”, come i busti di Mussolini. Il resto poteva essere trasferito nei musei o ricoperto con un panno o con il compensato.

Questo stabilì un precedente. La legge Scelba del 1952, il cui scopo era vietare la ricostituzione del Partito fascista, lasciò nel vago altri aspetti. La Democrazia cristiana, il partito di governo, in cui militavano molti ex fascisti, non riteneva che i copiosi resti del regime fossero un problema, e quindi non prese mai nessuna seria iniziativa in proposito.

Questo significa che, quando Berlusconi portò al potere il Movimento sociale italiano, la sua riabilitazione del fascismo fu aiutata da una serie di luoghi di pellegrinaggio e monumenti ancora esistenti. Il luogo più famoso è Predappio, il paese dov’è nato Mussolini, dove si trova la cripta nella quale è stato sepolto e dove i negozi vendono magliette e altri oggetti con simboli fascisti e nazisti. La legge Mancino, approvata nel 1993, puntava a contrastare il risorgere della destra vietando la diffusione di espressioni di “odio etnico e razziale”, ma è stata applicata in modo non uniforme.

Nel 1994 vivevo a Roma e non di rado venivo svegliata dalle grida di “Heil Hitler!” e “Viva il duce!” che provenivano da un vicino pub. Tra il 2000 e il 2010, mentre Berlusconi andava e veniva dal governo, posti come Predappio sono diventati sempre più popolari, e i conservazionisti di tutti i colori politici hanno stretto alleanza con la destra tornata al potere per salvare i monumenti fascisti, che erano visti sempre più come parte integrante del patrimonio culturale italiano. Il Foro italico, come il Colosseo quadrato, è oggetto di speciale ammirazione.