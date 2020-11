Un giorno di fine aprile la dentista Azmera Shaikh è risultata positiva al covid-19. Quel pomeriggio lei e la madre, a sua volta positiva, sono uscite dal loro appartamento a Mumbai, in India, doloranti e con la febbre, per salire sull’ambulanza che le avrebbe portate in ospedale. Ma si sono spaventate vedendo che in strada c’era un gruppo di vicini pronti a riprendere la scena con i telefoni. Poco dopo su WhatsApp e Facebook circolavano foto e video della loro partenza. “Eravamo diventate uno spettacolo”, racconta. “Lo zimbello del quartiere”.

Shaikh aveva già sperimentato la paura e la diffidenza suscitate dalla pandemia lavorando come volontaria dell’organizzazione umanitaria Doctors for you nelle baraccopoli della parte est della città. In certe zone, la sua squadra non aveva potuto allestire le strutture per lo screening perché gli abitanti non volevano si pensasse che erano stati infettati dal sars-cov-2, il virus responsabile del covid-19. Shaikh non si sarebbe mai aspettata un comportamento simile nel suo quartiere, abitato in gran parte da persone della classe media e con un buon livello d’istruzione.

Nel giro di pochi giorni tutta la famiglia di Shaikh è stata messa in quarantena. Suo padre e suo fratello, per via delle restrizioni, non potevano portare fuori la spazzatura e fare la spesa, ma nessuno dei vicini si è offerto di aiutarli. Questo comportamento, dice Shaikh, è stato “più traumatico della malattia”.

Negli ultimi mesi molte persone in tutto il mondo hanno reagito come i vicini di Shaikh. In Nepal gli operatori sanitari sono stati cacciati dagli appartamenti che avevano preso in affitto. Ad Haiti gli ospedali che accoglievano i malati di covid-19 hanno subìto degli attacchi. Negli Stati Uniti molte persone hanno evitato i quartieri con una forte presenza asiatica, mettendo in relazione il virus con gli immigrati dalla Cina, dove l’epidemia è cominciata.

L’esperto di antropologia medica Mitchell Weiss, professore emerito dell’istituto svizzero di salute pubblica e tropicale (Swiss Tph), racconta che alcuni dottori di Chennai, in India, non hanno voluto sottoporsi ai tamponi perché avevano paura della reazione dei vicini di casa nel caso fossero risultati positivi. Eppure sapevano quanto sono importanti i test per arginare un’epidemia, precisa Weiss. “Sono gli effetti tossici dello stigma”.

Comportamenti simili erano comuni tra i nostri antenati. Fin dall’antichità gli esseri umani hanno paura delle malattie ed emarginano chi considerano infetto. Oggi abbiamo a disposizione molte armi per combattere il covid-19 – test, tracciamento dei contatti, terapie – ma alcuni comportamenti atavici rischiano di compromettere gli sforzi per tutelare la salute pubblica. Non solo i pregiudizi spingono le persone a tenere nascosta la malattia e a non curarsi, ma caricano di stress i malati e aggravano le disuguaglianze socioeconomiche.

Tenuti in disparte

La storia delle epidemie di lebbra, colera e aids dimostra quanto possano essere devastanti gli effetti dello stigma, sia sui singoli sia sulle società nel loro complesso. Weiss fa notare che gli studi epidemiologici generalmente non tengono conto di questi “costi”, ma fanno comunque parte di quello che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) chiama il “fardello nascosto” delle malattie.