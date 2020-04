In questi tempi difficili, che prefigurano fasi due con scuole chiuse e smart working da aggiungere alle incombenze domestiche, sono numerosi i conflitti scoppiati o peggiorati tra genitori separati per la gestione dei figli. Colpa anche di un decreto, il numero 19 del 25 marzo, non sempre comprensibile, che ha allontanato ancora di più famiglie già divise. Il provvedimento parla di “una limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”.

Se non è una “situazione di necessità” incontrare i propri genitori, mantenere il legame con loro che cosa lo è? Sul sito del governo, tra le domande più frequenti sulle proibizioni riguardo gli spostamenti in caso di figli di separati/divorziati, si legge: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

Il decreto è il frutto di un’emergenza e quindi forse per questo è poco articolato, ma in realtà non mette in discussione il diritto dei figli minori di vedere i genitori. Tuttavia, sui social network o attraverso il passaparola spesso si diffondono informazioni scorrette. Sulle ragazze e i ragazzi che hanno compiuto da poco i 18 anni – e che nel decreto non sono per niente contemplati – c’è per esempio una confusione assoluta, e anche gli avvocati danno pareri contrastanti. A rigor di legge non possono andare da un genitore all’altro, nemmeno se autosufficienti, cosa che crea molte difficoltà e mette a disagio le famiglie dove ci sono figli sia minorenni sia maggiorenni.

Il risultato è che molte famiglie si sono rassegnate e hanno rinunciato a vedersi, convinte che sia vietato o perché non vogliono imporre ulteriori complicazioni a se stessi e ai figli. “Non mi sono nemmeno troppo informata, per ora mi va bene così”, è la risposta che mi hanno dato molte donne. La sensazione è che il maggior peso ricada proprio su di loro, in particolare su quelle che lavorano da casa e che magari si vedono tagliati o dimezzati gli alimenti (se mai gli hanno avuti), così come la possibilità di avere un po’ di tempo per sé.

Cause e sanzioni

Carla Trommino, garante dei diritti dell’infanzia del comune di Siracusa, ha seguito alcuni casi in Sicilia, dove il tutto è complicato da decreti regionali che contrastano con quelli nazionali. “Quello che mi interessa di più ora è dare delle sicurezze ai genitori che devono muoversi, così da consentire ricongiungimenti più sereni. Soprattutto per evitare che i bambini subiscano fermi di polizia e che succeda come nelle scorse settimane è accaduto allo stretto di Messina dove la gente è stata ferma in coda per ore, aumentando tra le altre cose le possibilità di contagio”.

Il 10 aprile una donna di Roma ha raccontato in forma anonima al Corriere della Sera di aver denunciato il compagno per sottrazione di minori. L’uomo le ha impedito di tornare a casa, dove vive con lui e due figli, dopo che era stata a Napoli dalla madre malata (con tanto di autorizzazione sanitaria). “È complicato”, spiega l’avvocato divorzista Federica Pontani che ha seguito la donna nella denuncia, “soprattutto per chi non è sposato e non ha la sentenza di un giudice che lo autorizzi in certe situazioni. Se un accordo non c’è e l’altro genitore sfrutta il dramma della pandemia, purtroppo al momento possono nascere situazioni inaspettate”.

Quello che si può fare in questi casi è un’istanza rapida al giudice, ma al momento “rapida significa un mese”, dice Pontani. A volte la sottrazione del minore si aggiunge anche a un mancato adempimento economico: un genitore tiene i figli con sé, appigliandosi a delle scuse per evitare il contagio del nuovo coronavirus, e non versa più gli alimenti. E così, se non c’è l’accordo tra genitori, uno dei due rischia di non riuscire a ricongiungersi con i figli.