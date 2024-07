Sono le nove e mezza di sera del 14 luglio e nel piazzale di fronte allo stadio di San Siro, a Milano, più di un centinaio di persone si tengono per mano a formare un cerchio. Qualcuno solleva la torcia del telefono come si fa, ai concerti, per segnalare la propria vicinanza all’artista durante una canzone particolarmente toccante. Nell’aria si sentono, nitide ma lontane, le note di una canzone di Taylor Swift: “But i can see us lost in the memory/ august slipped away into a moment in time/ ‘cause it was never mine”.

C’è chi indossa vestitini leggeri di tulle color pastello e chi una minigonna di paillettes luccicanti, o ancora scomodissimi stivali e cappelli rosa da cowgirl dei fumetti. Un ragazzo ha in testa un cappello attorno a cui è attorcigliato un delicato filo di finte foglie d’edera. Tre amiche hanno orecchie e code da gatto. Sono vestite come i tre gatti di Swift: Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button. Moltissime altre sarebbero vestite in modo anonimo, se non fosse per la maglietta che sistematicamente indossano, su cui troneggia la scritta “The eras tour 2023-2024”. Nell’aria di luglio c’è un intenso odore di antizanzare. Dietro di me, una ragazza dice a un’amica, ridendo: “Probabilmente siamo più belli noi di quelli che stanno lì dentro”.

Per il nuovo, mastodontico tour di Taylor Swift – più di 150 date in decine di paesi dal marzo 2023 al dicembre 2024, tre ore e mezza di spettacolo, più di quaranta canzoni – sono stati venduti milioni di biglietti. Anche così, però, un numero incalcolabile di persone è rimasto fuori dagli stadi. Letteralmente: fin dalle prime date negli Stati Uniti, è successo quasi sempre che tantissime e tantissimi fan senza biglietto si siano incontrati fuori dai luoghi degli eventi. A febbraio all’esterno del Cricket ground di Melbourne, in Australia, si è per esempio stimato che ce ne fossero diecimila. A Milano, il 13 e 14 luglio, erano perlomeno varie centinaia a cantare, ballare e fare amicizia tra i furgoncini pronti a vendere spritz, patatine, panini unti, ghiaccioli.