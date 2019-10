Uomini che no

Più o meno nel periodo in cui il mio ragazzo mi ha lasciato ho conosciuto un tipo. Ci siamo trovati su un sito per incontri, ma in pratica a lui interessano solo le mie tette, e a me fargli pompini. Mi piace averlo nella mia vita ed è un uomo attraente, ma con me non vuole fare altro che ricevere pompini mentre si guarda dei porno. Essendo io molto insicura, penso che se questa cosa va avanti da tanto tempo il motivo è che non mi era mai capitato di piacere a uno così attraente. Mi ha chiesto di firmare un “contratto” in cui mi impegno a mollare tutto e mandargli foto ogni volta che me lo chiede. Non posso avere un fidanzato, mentre lui può avere tutte le ragazze che vuole. Per lui faccio un sacco di cose, ma lui per me niente. Avrei dovuto dire di no, ma all’epoca stavo di merda e mi sembrava di non avere niente da perdere. Vive a due ore di autobus da qui, e mai una volta che venga a prendermi. In più è disponibile solo dal lunedì al venerdì. Continua a dirmi di andarlo a trovare, ma io non riesco a darmi una giustificazione per queste due ore di autobus che non mi danno nulla. Sono stata a un passo dal dire basta quando un collega più anziano mi ha toccato il culo: l’ho confidato a lui, e mi ha risposto che sarebbe stato arrapante spedire a questo collega una foto delle mie tette. Risposte del genere mi _mandano__il sangue al cervello, eppure non l’ho ancora scaricato. Forse sono io che esagero e da lui mi aspetto troppo, anche perché lui più volte mi ha detto che il sesso non gli piace, e non vuole mai vedermi nuda dalla vita in giù._

– Don’t Understand My Behavior

Smetti di vederlo, o meglio smetti di servirlo, a questo stronzo. La testa di cazzo ti è piombata addosso quand’era chiaramente vulnerabile (dopo che il fidanzato ti aveva lasciata), ed è da allora che ti usa, facendo leva sul fatto che è bello. E il suo obiettivo, DUMB, non sono i pompini. Quello che lo eccita è vederti piegata e umiliata – vuole guardarti mentre infili l’autostima nel tritacarne – e questo forse perché gli conferma che è attraente, o magari è solo uno stronzo particolarmente sadico. E benché a te sembri di non avere nulla da perdere, quello che hai da perdere, lo stronzo, lo vede con chiarezza: è la tua autostima, che lui sta smontando pezzo per pezzo.

Conosco altre persone che praticano questo genere di “succhia e fuggi”; offrono rapporti orali “non reciproci” ad attivi egoisti e a volte sadici. Ma lo fanno per un motivo valido: perché le eccita. Se fare la succhiacazzi a chiamata ti arrapasse o ti facesse godere, DUMB, se fosse un modo eccitanti di spezzare la routine, una breve fuga erotica dalla persona che sai di essere (sexy, attraente, apprezzata, eccetera), allora come sfogo ludico potrebbe essere sano. Quelli che conosco io – e sono tutti maschi – non si fanno illusioni sentimentali sugli uomini a cui prestano servizio. Soprattutto, però, godono a farlo. Li eccita farsi trattare così, interpretare quel ruolo, succhiare a chiamata il cazzo di uno che interpreta il ruolo dell’attivo egoista e dominante.

A te però non eccita, DUMB: ti fa sentire una merda. E già vedo come andrà a finire: la stronzaggine del tizio, nel tempo, andrà aumentando. Eliminalo ora.