La mia domanda potrebbe sembrare denigratoria verso i kink. Non è il mio scopo. Sono un autolesionista abituale che vuole cominciare una terapia. Però non riesco a fare a meno di paragonare il modo in cui è visto l’autolesionismo che pratico io con quello in cui sono visti i giochi dolorosi nel bdsm. Quando ero adolescente mi definivo masochista perché ero ignaro delle connotazioni sessuali del termine, e davo per buono il cliché secondo cui l’autolesionismo è tale solo quando è praticato da un ragazzino emo che si tagliuzza con una lametta. Il mio era un metodo diverso: corpi contundenti. Per come la vedo io, l’autolesionismo che pratico non è meno etico o sano dei “giochi dolorosi” altrui, che ho scoperto leggendo. Il mio autolesionismo mi fornisce una catarsi dalla tristezza e dalla rabbia che provo. A volte, quando le mie emozioni negative si fanno intense, sento che mi faranno scoppiare il corpo, e ho un bisogno disperato di sfogarle. In quelle occasioni mi dà sollievo trasformare il dolore emotivo in dolore fisico. Non l’ho sempre fatto con la dovuta sicurezza. L’anno scorso, uno dei più difficili della mia vita, ho tralasciato di considerare che i segni visibili sul mio corpo avrebbero potuto turbare gli altri. Ho finito per sconvolgere i colleghi e ora rischio provvedimenti disciplinari sul lavoro, cosa che ha solo aggravato il mio stress. Ho letto che gli amanti del bdsm si danno ai giochi dolorosi per trovare una catarsi. Io faccio lo stesso. L’unica differenza mi sembra la motivazione. La mia è una forma di difesa, la loro è la gratificazione sessuale. Ora so come fare per colpirmi senza causare lesioni durature. In genere lo faccio da solo e in maniera discreta, quindi senza coinvolgere soggetti non consenzienti, e ovviamente acconsento al dolore che mi autoinfliggo. Eppure quel che faccio io è visto come malsano, mentre i giochi dolorosi in ambito bdsm sono considerati sani. Faccio male a chiedermi perché? Mi pare che alla gente si dica di non giudicare gli altri per i loro kink, mentre io sono giudicato e umiliato per quel che faccio in maniera sicura, consensuale e privata.

– Perplexed About Intensely Nebulous Esoteric Distinctions

P.s. Ho pochissima esperienza personale in fatto di sesso, per via del fatto che quasi nessuno mi trova attraente.

Prima di chiamare i rinforzi – cioè prima di convocare i nostri esperti – vorrei raccomandarti di dar seguito al proposito di cominciare una terapia. Le rubriche di consigli sono ottime, certo, e gli spunti e le battutacce di un rubrichista decente possono aiutare. I tuoi problemi – la tua sicurezza fisica ed emotiva – richiedono però un’analisi più approfondita di quella che posso fornirti io in questo spazio.

Detto questo, Pained, ho girato la tua lettera a Leigh Cowart, autrice di Hurts so good, un libro spassoso e illuminante sui vari modi in cui vari tipi di persone ricercano vari tipi di dolore.

“Non credo che Pained veda delle somiglianze inesistenti”, dice Cowart. “Quel che hanno in comune lui e i praticanti di bdsm è l’uso di sensazioni avversive e del sistema di ricompensa cerebrale per indurre uno stato emotivo desiderato.” Gli statunitensi, sostiene Cowart nel suo libro, valutano la sofferenza consensuale (e molto altro) sulla base di giudizi morali che non sempre sono coerenti o logici. Chi ricerca il dolore in modi che la società approva, come per esempio i maratoneti, i praticanti di arti marziali miste, le celebrità che partecipano a talk show in cui mangiano alette di pollo intinte in salse piccantissime, è ammirato, specie quando la sua ricerca del dolore “è ammantata di una dignità atletica”, come scrive Cowart, mentre gli adepti del bdsm subiscono giudizi umilianti.

Molti studi hanno dimostrato che gli adepti del bdsm sono emotivamente sani tanto quanto le persone vanilla, ed è per questo che i professionisti della salute mentale hanno smesso di classificare il sadomasochismo consensuale come una patologia. I profani, però, non ammirano le persone kinky allo stesso modo in cui ammirano i maratoneti. Un masochista e un maratoneta possono spingersi ai limiti per ragioni simili; forse entrambi ricercano la scarica di endorfina prodotta dal dolore scelto liberamente, e quel tipo di catarsi emotiva che il dolore scelto liberamente può fornire.

“Il dolore volontario a fini di benessere emotivo è normale e diffuso, e non è dannoso in quanto tale”, dice Cowart, “ma può esserlo, perciò è necessaria un’attenta analisi dei rischi, per valutare quali sono i pericoli evitabili”.

Per questo, Pained, Cowart vuole che tu, e chiunque altro ricerchi il dolore volontario, vi facciate queste domande: “Sono abbastanza stabile emotivamente da procurarmi una catarsi tramite il dolore? Quello che voglio provare è un dolore passeggero, o rischio di provocarmi danni duraturi? Sento di potermi fermare, è un comportamento compulsivo?

Nessuno vuole sentirsi un devastato, Pained, il che significa che dovrai stare attento a non razionalizzare comportamenti che in realtà potrebbero essere compulsivi o dannosi, e se ti presenti in ufficio ricoperto di lividi così allarmanti da rischiare di perdere il lavoro, c’è un’alta probabilità che lo siano. Quindi ti raccomanderei di non giocare con il dolore da solo – se è così che lo vuoi chiamare – mentre rifletti sulle domande di Cowart e aspetti il primo colloquio con un terapeuta.