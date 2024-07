L’unica esperienza sessuale della mia vita è stata quando mi hanno stuprato. L’unica persona che abbia mai manifestato una passione per me, l’unica che mi abbia mai fatto sentire sexy e desiderabile, è stata il mio stupratore. Gli altri conservano nella memoria i rapporti sessuali che hanno avuto, fantastici o terribili che siano, mentre io ricordo solo un crimine sessuale. Uno dei motivi per cui sono stato stuprato è che ero talmente ossessionato dal desiderio di trovare un partner che sono uscito con una persona con cui non sarei dovuto uscire, mettendomi in una situazione potenzialmente pericolosa. Dicendo questo non voglio addossarmi la colpa di quello che è successo. Mi limito a elencare i fatti. Non so come trovare un partner che mi desideri e che io desideri. A peggiorare la situazione c’è il fatto che la categoria a cui appartengo non è esattamente tra le più richieste: sono un maschio etero e sottomesso. Le donne dominanti sono quasi introvabili. Mi sono iscritto ai club e sono andato agli eventi, ma le persone che ho incontrato erano troppo vecchie o già accoppiate. Ho provato con gli annunci ma ho ricevuto risposte solo da uomini gay. Uscire con le mie colleghe è fuori discussione per ovvie ragioni, mentre lo speed dating ha prodotto risultati fallimentari. I servizi di escort e la prostituzione sono per me finanziariamente, legalmente, professionalmente ed eticamente inaccettabili. Mi dicono spesso “fatti un account su FetLife e vai ai munch”, ma ci ho provato per un anno senza concludere nulla. I siti di incontri sono pieni di annunci di uomini rivolti a donne che non suscitano alcuna risposta. Agli eventi a cui ho partecipato non ho mai incontrato una singola donna dominante. La masturbazione non mi provocava piacere nemmeno prima di essere stuprato, e ora è molto più difficile per me toccarmi. Immagino che potrei provare i sex toy e varie tecniche, ma credo che in definitiva niente possa sostituire un partner sessuale in carne e ossa. Mi scuso se sembro troppo pessimista, ma mi sembra di essere arrivato in fondo a un vicolo cieco in una vita sessuale che non è mai cominciata. Non so più cosa fare.

– Sexually Stillborn Submissive

Posso offrirti qualche consiglio pratico e un po’ di incoraggiamento, caro Sss, ma non posso aiutarti a superare il tuo trauma latente. Quindi, se non stai già vedendo un analista – se non hai ancora parlato con un professionista che lavora con gli uomini vittime di stupro – ti consiglio di trovarne uno.

Ma andiamo a noi… È vero, lì fuori ci sono molti più maschi sottomessi che femmine dominanti. Questo è il motivo per cui le donne possono guadagnarsi da vivere come dominatrici professioniste mentre gli uomini non possono sbarcare il lunario come sottomessi professionisti. Che fare? Semplice, devi continuare ad andare ai munch e agli eventi, perché non si getta la spugna dopo un anno. Devi presentarti al meglio e ricordare che stai giocando una partita lunga e a volte frustrante. Cerca di mantenere la calma, magari con l’aiuto di un analista aperto al mondo kink. Puoi e devi continuare a uscire con le donne che incontri lontano dai munch e dagli eventi kinky. Con loro ti consiglio di essere chiaro a proposito delle tue preferenze sessuali, dopo aver accertato un interesse reciproco ma prima che la situazione diventi seria.

Ti invito inoltre a divertirti con alcune delle coppie che hai incontrato – presumo che tu stia parlando di coppie etero – in modo rispettoso e responsabile, e manifestando la tua gratitudine dopo averlo fatto. Divertirsi con una donna che ha già un partner potrebbe non essere quello che vuoi, ma è meglio di non divertirsi affatto. Tra l’altro una coppia che ha imparato ad apprezzarti – difficile che accada se ribolli di rabbia e/o traumi esplosivi – potrà garantire per te se mai una delle rare donne dominanti dovesse presentarsi a un munch o a una festa.

Altri suggerimenti: alcune delle migliori dominatrici sono sottomesse frustrate, caro Sss, e alcune donne che oggi sono dominanti erano sottomesse all’inizio delle loro esplorazioni sessuali. Inoltre, nel corso degli anni ho incontrato molti uomini etero sottomessi i cui partner apprezzavano il sesso tradizionale ma erano anche persone aperte e generose, che nel tempo hanno imparato ad apprezzare il sesso d/s. Quindi non escludere le donne senza particolari perversioni, ma cerca di essere onesto spiegando chi sei e quale tipo di sesso ti interessa.

Infine, caro Sss, voglio sottolineare di nuovo l’importanza di parlare con un analista sessualmente aperto e specializzato nel curare le vittime maschili di stupro. Sei stato sfortunato e hai tutto il diritto di provare rabbia, ma riuscire a inquadrare il tuo dolore e la tua delusione con l’aiuto di un professionista (con cui magari sfogare le tue invettive) ti renderà pronto a vivere un rapporto entusiasmante con la tua prima partner dominante, in qualsiasi modo si manifesterà nella tua vita. Buona fortuna.

P.S. Alcune delle donne più argute, amabili ed emotivamente intelligenti che ho incontrato erano dominatrici professioniste. In ogni ambito esistono persone terribili, certo, ma le migliori dominatrici considerano i loro clienti come persone bisognose, non come portafogli ambulanti. In molti casi le dominatrici hanno aiutato i loro clienti a vivere in modo più sereno il mondo kink e dunque a conoscere altre persone kinky.