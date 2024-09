Perché tanta gente – compresa quella kinky – considera eccitantissima la dinamica daddy/ragazzina mentre il gioco mamma/ragazzino è considerato inquietante?

Perché la gente non sopporta di vedere delle donne di mezza età felici e con la situazione in pugno.

***

Sono sullo spettro dell’asessualità oppure ho solo un appetito sessuale bassissimo per il 95 per cento del tempo? Come faccio a esserne sicuro?

Non esistono test genetici per l’asessualità, come non ne esistono per l’eterosessualità, l’omosessualità e la bisessualità. Quindi, pur non potendo sapere con certezza assoluta se sei asessuale o se hai solo un appetito sessuale molto basso, sei libero di attribuirti la qualifica di asessuale se ti mette a tuo agio e se ti aiuta a comunicare con potenziali partner sentimentali. Ricorda: lo spettro dell’asessualità – che va dalla repulsione alla vista di scene di sesso nei film alla promiscuità asessuale – è tanto vasto quanto non falsificabile, e tu hai diritto a collocartici quanto chiunque altro.

P.s. Se esistessero test genetici prenatali per l’orientamento sessuale, le chiese evangeliche aprirebbero centri per l’aborto nei loro scantinati.

***

Sono gay, vorrei tanto fare l’attivo nel fisting ma ho le mani grossissime. Che faccio?

Dato che là fuori esistono power bottom (passivi energici e dominanti) che si siedono letteralmente sui coni stradali – se non ci credi fatti pure un giro su PornHub – non dovrebbe essere poi tanto difficile trovare un passivo esperto che sia in grado di ricevere le tue manone smisurate. Per la cronaca: io non metto in dubbio che tu abbia le mani grosse – non metto in dubbio l’identità delle tue mani – ma per quanto grosse siano, non saranno mai più grandi di un cono stradale.

***

Fa male trattenersi subito prima di raggiungere il punto di non ritorno dell’orgasmo?

Stiamo parlando di trattenere cosa? Se si tratta di una scorreggia, di sicuro fai bene a trattenerla. Se parliamo di un butt plug, dovresti fare del tuo meglio per tenerlo dentro. (Ma non c’è da vergognarsi se hai un orgasmo talmente potente che il butt plug ti schizzi via dal culo e rimbalzi per tutta la stanza come il tappo di una bottiglia di champagne). Se parliamo di una risatina, per capire come regolarti bisogna sapere come reagisce il tuo partner alle risate durante il sesso (alcuni le adorano, altri le detestano). E se parliamo del tuo seme – se sei uno di quegli idioti che praticano la ritenzione dello sperma per i suoi presunti benefici per la salute, non dimostrati e probabilmente inesistenti – allora trattenerlo è assolutamente necessario, dato che la tua intera personalità si basa sul tenerselo dentro.

***

Consigli su come ficcarsi in gola tutto un uccello curvo?

Un cazzo curvato all’ingiù ti scivola in gola abbastanza facilmente quando ti ci inginocchi davanti. Con un cazzo curvato all’insù, o devi appendere per le caviglie il tizio a cui lo stai succhiando (per fartelo scivolare tutto in gola), oppure lo devi far stendere sul letto e mettertici a cavalcioni guardando verso le sue caviglie. Se il cazzo è curvato lateralmente, per fartelo entrare tutto in gola devi metterti nella posizione opposta a quella della curvatura, che sia destra o sinistra.

***

Qual è il modo migliore per aprire una relazione?

La cosa migliore è affrontare il tema da subito – anche solo a livello ipotetico – perché tirare fuori l’argomento dopo essersi impegnati alla monogamia, essersi sposati e aver fatto dei figli sarà vissuto come una violazione. E ricorda, dire “Vorrei aprire la nostra relazione” al partner è un po’ come dire “Sono gay” ai genitori o dire “Le gattare senza figli sono delle povere infelici e vogliono rendere infelice anche il resto della nazione” davanti a un microfono acceso. Non è una cosa che ci si possa rimangiare, e ci sono buone probabilità di finire divorziati, diseredati o disprezzati per averla detta.