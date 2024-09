Dopo 19 anni passati insieme, io e mio marito siamo riusciti finalmente a fare una bella conversazione sui nostri desideri. Faticavamo entrambi a individuare cosa vogliamo – lui soffre da una vita di senso di colpa cattolico – ma siamo arrivati a parlare del porno che gli piace. A quanto pare ama quelle scene di coercizione, tipo “Ti ho beccata a rubare nel mio negozio, adesso me la lecchi, altrimenti chiamo la polizia!”, oppure “Non hai i soldi per pagare l’affitto? Fatti scopare e siamo pari”, cose così. Dice che a eccitarlo non è tanto l’atto sessuale in sé, ma più lo scambio di potere nell’una o nell’altra direzione (a volte fantastica di subire la coercizione, altre volte d’imporla). Ora, tutto ciò per me è molto arrapante – io sono più una lettrice di storie erotiche basate sul concetto “usami” e scene mfm – ma abbiamo qualche problema da affrontare:

1. Lui non trova arrapante l’idea di maltrattarmi perché mi ama, mentre nelle situazioni di cui fantastica non gli importa cosa pensa l’altra persona. Io odio la solita dicotomia santa/puttana, perciò sentirmi dire questa cosa è stato frustrante.

2. A nessuno di noi due piacciono i giochi di ruolo. Ci abbiamo provato, ma lo sforzo d’interpretare un personaggio e improvvisare ci fa sfumare il momento magico. Ovviamente è difficile interpretare una qualsiasi delle scene di cui abbiamo parlato senza impegnarsi in un gioco di ruolo.

C’è qualcosa che possiamo fare per giocare con questa dinamica senza abbandonare i nostri panni? In casa abbiamo due bambini piccoli, quindi il tempo per le cose improvvisate è pochissimo.

–Recently Exploring New Things

“Ci vuole molto fegato per esprimere un nuovo desiderio sessuale dopo 19 anni, e voglio congratularmi con entrambi per aver tirato fuori tutto”, dice Claire Perelman, una terapeuta che lavora con le coppie per migliorare il loro legame sessuale. “La possibilità di un rifiuto da parte della persona che amiamo, o il nostro, può rendere difficilissimo scoprirsi in questo modo. Rent e suo marito ci ricordano che non si sa mai quanta voglia potrebbe avere il partner di provare cose nuove!”.

Sono d’accordo con Claire, naturalmente, perché come darle torto. È fantastico che siate finalmente riusciti a fare quel discorso, però devo dirti che è un discorso che avreste dovuto fare 18 anni e mezzo fa, Rent, a sei mesi dall’inizio della relazione. (Su questo punto ho chiesto il parere di Claire, e lei è d’accordo con me). Non siete gli unici a rimandare questa conversazione: molti all’inizio di noi evitano di fare discorsi sinceri sui propri desideri o kink, perché abbiamo paura di far sbandare un rapporto nuovo che promette bene. Più passa il tempo, però, e più diventa difficile fare questi discorsi, perché essere rifiutati dalla persona di cui siamo innamorati fa molta più paura di un rifiuto da parte di una persona appena conosciuta. Pochissimi vogliono spiattellare tutti i loro kink al primo appuntamento o la prima volta che si va a letto (neanche con altre persone kinky), Rent, però arrivati a sei mesi, idealmente, sarebbe il caso di giocare a carte scoperte.

Quindi, Rent, finalmente avete fatto quel discorso – ora conosci i kink di tuo marito (lui sa i tuoi?) – però non sono fantasie che potete realizzare insieme. Non solo perché tuo marito ha quella fastidiosa fissazione per la dicotomia santa/puttana, ma anche perché realizzare le sue fantasie significherebbe impegnarsi in un gioco di ruolo, cosa che a nessuno dei due piace. E dato che si tratta di uno scenario di fantasia che si può esplorare in maniera etica attraverso il gioco di ruolo, tuo marito – che i giochi di ruolo non sa farli – si è rassegnato a non poter mai realizzare questa sua fantasia con nessuno. Che si fa a questo punto?

“Quando si pratica un kink è utile capire esattamente cos’è che ci eccita di quel kink”, dice Claire. “Il marito di Rent ha messo a fuoco che non sono gli atti sessuali, ma lo scambio di potere. Ci sono un sacco di modi per giocare con queste dinamiche di potere al di fuori del gioco di ruolo, della degradazione e dell’umiliazione”.

In altre parole, Rent, non puoi esplorare le sue specifiche fantasie sul pagare l’affitto in natura, ma potreste esplorare e godervi altri scenari di coercizione sessuale a un grado accettabile per entrambi, e che funzionino per entrambi.

“Per prima cosa Rent e suo marito potrebbero provare a guardare insieme il porno che piace a lui”, dice Claire, “giocando con la fantasia prima di giocare tra loro. Potrebbero anche negoziare insieme delle scene in stile ‘usami’ che includano gli interessi di entrambi. Se stabiliscono un intervallo durante il quale suo marito può avanzare pretese sessuali, potrebbero incorporare la componente di scambio delle sue fantasie, senza sforare i limiti di tempo imposti dal loro ruolo di genitori. Per esempio potrebbero concordare che, dopo che il marito ha messo a nanna i bambini, Rent non può rifiutare la sua richiesta di un pompino che lo aiuti ad addormentarsi. Questa coppia ha a disposizione molte soluzioni creative che non siano la dicotomia santa/puttana, ma una terza via da scoprire insieme”.

