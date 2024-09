Sono un uomo gay poco più che trentenne a cui piace il sesso ridotto ai minimi termini: arriva un attivo, mi scopa, viene e se ne va. Mi sono trasferito in una città nuova. È venuto a casa mia un gay ventenne e abbiamo fatto sesso così, un po’ goffo ma con passione. Dopodiché abbiamo chiacchierato un po’. Una settimana dopo sono andato a trovarlo a casa sua e l’abbiamo rifatto. È stato arrapante, abbiamo una bella intesa. È venuto fuori che anche lui è in città da poco. Viene da una regione conservatrice del paese, e mi ha detto che sono il secondo uomo con cui fa sesso. Ha un sacco delle cose che cerco in un partner sentimentale: è intelligente, carino, parla con voce dolce, è ambizioso e gli piace il suo lavoro. La cosa brutta è che sta facendo formazione da manager per un’azienda di fast food dalla reputazione non felicissima, e pur essendo abbastanza apolitico, dice che “probabilmente” voterà per Donald Trump.

Da una parte è vero che esistono un sacco di gay conservatori, però lui non mi sembra uno che abbia fatto chissà quali riflessioni sulla politica, al di là del credere fermamente nella libera impresa. Non è uno che abbia meditato molto sull’intersezionalità o che si sia fatto delle domande sulle dinamiche dello sfruttamento capitalista. Vuole diventare un bravo capo. Una volta tu hai detto che non si deve scopare con i repubblicani. Però con lui mi sembra che ci sia qualcosa su cui posso fare leva. La sua voglia di sesso gay kinky dovrebbe quantomeno renderlo ben disposto ad ascoltarmi fino in fondo, se gli esponessi le mie idee politiche nettamente opposte. Ma non vorrei nemmeno assecondare qualcuno che vuole solo la botte piena (il mio culo) e la moglie ubriaca (le sue idee politiche raccapriccianti). Il sesso è fantastico, però, e mi piace l’idea di mettere a posto questo ragazzo. Che fare?

–Aroused Slut Sees Ultimate Potential

Sono decenni, Assup, che raccomando ai gay sani di mente di non scopare con i repubblicani, ma nel 2015 me la presi con un gay repubblicano in particolare che non volevo che gli altri gay si scopassero: Tim Miller, già addetto della campagna elettorale di John McCain, ex portavoce della convention repubblicana e, all’epoca del mio tweet, direttore delle comunicazioni per Jeb Bush. Visto che Tim non è più repubblicano (ma sempre gay), e dato che la mia posizione sullo scoparsi i repubblicani gay non è cambiata (dite no e basta), ho pensato che magari Tim avrebbe potuto offrirti una risposta imparziale. Benché io abbia, in passato, invitato gli altri gay a non succhiargli l’uccello (invano, a quanto pare), Tim ha accettato di buon grado la mia richiesta. Ecco la sua risposta:

Ciao Assup.

Da ex repubblicano che Dan ha cercato di boicottare sessualmente per via delle mie opinioni politiche – senza successo, vorrei aggiungere (senza il minimo successo) – capisco bene il tuo ragionamento. Il tuo è un istinto prettamente umanitario. È anche in linea con il messaggio lanciato da Barack Obama durante la convention dei democratici. No, non parlo della battuta sulle dimensioni del pisello, ma la parte in cui ha detto: “Tutti meritano una possibilità, e anche quando non ci troviamo d’accordo, possiamo trovare un modo per convivere”. Ed è proprio quello che vuoi fare con questo capetto in erba dalle opinioni odiose. È proprio un istinto nobile. Chissà, magari con il cazzo stretto nella tua morsa questo giovane gay conservatore potrebbe convertirsi a conduttore di podcast che fa a brandelli qualsiasi deficiente Maga (Make America great again) che osi metterglisi di traverso, proprio come me.

D’altro canto, siamo nel 2024, non nel 2014. Donald Trump ha cercato di provocare un’insurrezione. Al momento sta propinando una teoria complottista sugli immigranti che rapiscono e mangiano gli animali domestici altrui. È un miserabile pezzo di fango senza né pregi né virtù, com’è palese ormai da almeno nove anni a chiunque sia dotato di un cervello. A questo punto essere dalla parte di Trump non è proprio come sostenere ciecamente Thom Tillis. È un atto di cattiveria bella e buona o di stupidità abissale. Perciò proprio come te, Assup, sono combattuto. Non è una grande qualità in un dispensatore di consigli ma, purtroppo per te, Dan ha girato la tua domanda a un sostituto.

Il mio verdetto credo si riduca a un calcolo pratico. Se lui vive in uno di quegli stati che fanno da ago della bilancia alle elezioni, tieniti stretto il culo finché lui non giura fedeltà a Kamala Harris. Non possiamo fare stronzate quando la posta in gioco è così alta. Se non vive in uno di quegli stati, fatti qualche altro giro con lui, almeno finché non rivela di essere intenzionalmente orrendo. Chissà cosa potrebbe succedere, no? Magari siamo noi quelli che stanno aspettando, magari il tuo culo è il cambiamento che lui cerca. –Tim Miller

Voglio ringraziare Tim – sia di aver risposto alla tua domanda, sia di fare a brandelli i deficienti Maga cinque giorni alla settimana sul podcast quotidiano di The Bulwark – e voglio ufficialmente revocare la mia fatwa contro il suo uccello: da oggi i gay di tutta la nazione possono succhiarglielo senza incorrere nella mia ira. Voglio anche dilungarmi su un punto accennato da Tim: il tuo culo, o quello di chiunque altro, può cambiare una persona? Se da una parte penso che per alcuni sia troppo tardi per farsi salvare da un culo o da un cazzo (non si può denazificare qualcuno a forza di sesso), certi altri non arrivano mai a criticare le convinzioni politiche inculcategli da famiglie o parrocchie di destra finché non vengono messi in discussione da qualcuno che si sono appena scopati e che vorrebbero scoparsi ancora.

La miscela di attrazione sessuale, infatuazione e ossitocina – l’ormone “dell’amore” che inonda l’organismo durante il sesso appagante – può far aprire una persona in modi sorprendenti. A Tim Miller ci è voluta la candidatura di Trump per capire cosa fosse diventato davvero il partito repubblicano (e da allora Tim ha fatto un lavoro straordinario e importante nella lotta contro Trump e il trumpismo), ma per altri gay ex repubblicani a fare la differenza è stata una cosa detta da un tizio durante il periodo refrattario – quel magico istante in cui si spalancano sia il culo sia la mente.

Perciò, Assup, hai la mia benedizione e puoi continuare a scoparti questo tizio. Ma per alleviare i sensi di colpa (e per sfuggire alla mia ira), dovresti farlo uscire delicatamente allo scoperto sulle sue idee politiche (e sulle preferenze dei fast food) dopo che si è scaricato dentro di te (non c’è momento migliore per spingere qualcuno a farsi delle domande sulle dinamiche dello sfruttamento capitalista). Se il prezzo da pagare per continuare a scaricarsi dentro di te è dover riflettere un po’ più a fondo su chi voterà – se sa che quando ti rivede dovrà difendere l’indifendibile – potrebbe finire a votare per Kamala Harris insieme a me, a Tim e a tutti gli altri gay con tutte le rotelle al posto giusto. Hai un po’ meno di sei settimane per mettere a posto questo ragazzo, Assup, perciò da qui al 5 novembre dovrai farti clisteri quotidiani e passare tutto il tempo che puoi a casa di questo tizio seduto sul suo cazzo. Il paese conta su di te.

Tim Miller è autore di Why we did it: a travelogue from the republican road to hell. Seguitelo su X e su Threads.