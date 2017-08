Con i nazisti non si fa sesso

Qualche anno fa mio padre è stato beccato dalla polizia dopo aver usato un sito per contattare delle escort. L’arresto e l’infedeltà hanno distrutto il suo matrimonio con mia madre. All’epoca io e mio fratello eravamo adolescenti e ci siamo arrabbiati così tanto da chiedergli di non provare a ottenere l’affidamento. Lui ha accettato e da allora nessuno di noi due lo ha più visto. Mio padre mi manca, o almeno mi manca l’uomo che pensavo che fosse. So che in parte la mia rabbia deriva dal male che ha fatto a mia madre. Maturando, però, comincio a chiedermi se tagliare del tutto i ponti con lui sia stato giusto. Non penso che il lavoro sessuale sia immorale. Ma siccome per via dell’arresto ero stato costretto a scoprire la sua doppia vita, con lui mi sentivo a disagio. Non aiuta il fatto che alcune di quelle ragazze non fossero molto più grandi di me all’epoca. Mi piacerebbe conoscere di nuovo mio padre, ma non so che rapporto sono pronto ad avere. Era un padre meraviglioso e da qualche parte so di averlo tagliato fuori proprio nel momento in cui si era mostrato umano. Come posso riprendere i contatti?

– Please Help

Tutti quanti siamo una massa inquieta di contraddizioni, PH. Tutti abbiamo una faccia pubblica e una privata, e tra le due esistono sempre delle divergenze. E se è vero che a volte tali divergenze, quando affiorano, possono negarsi a vicenda, non sempre succede. Una persona può essere un buon padre e un pessimo marito. Il bravo papà che lui è stato per te non era una bugia. Era una delle sue verità. Che come marito abbia fallito facendo del male a tua madre – grazie all’assist delle leggi che criminalizzano il lavoro sessuale – è un’altra delle sue verità.

Non ci dici perché lui cercasse sesso fuori del matrimonio, PH, e immagino non fosse un argomento che ti andava di affrontare con tuo padre da adolescente, né magari avrai mai voglia di affrontarlo. Ma è possibile che il matrimonio dei tuoi genitori fosse più complicato di quel che pensi (“non sempre la vittima di una relazione extraconiugale coincide con la vittima del matrimonio”, dice Esther Perel.) Ma il fatto di non aver voluto vedere tuo padre in un periodo di litigi e confusione, oltre che probabilmente umiliante non fa di te un figlio cattivo.

Quanto a come riprendere i contatti, penso che il modo migliore per ristabilire i rapporti con una persona da cui ci si è allontanati sia un’email. Puoi prenderti il tempo di mettere a punto ciò che vuoi dire e tuo padre potrà prendersi il tempo di mettere a punto la sua risposta. Hai già scritto un’ottima frase di apertura per la prima email a tuo padre: “Mi piacerebbe conoscere di nuovo mio padre, ma non so che rapporto sono pronto ad avere. Vorrei però cominciare a parlare, per il momento via email”.

Avverti tua madre, PH, perché non sia presa alla sprovvista. Buona fortuna.

***