Domanda semplice e veloce sulle frequentazioni online: qual è il miglior passo da fare dopo i messaggi? Un vocale? Una telefonata? Una videochiamata? O un incontro veloce di persona?

Io raccomando una videochiamata veloce, prima di un breve incontro di persona in un luogo pubblico. Se una persona non è disposta a passare dal video per confermare che le sue foto siano recenti e di non essere un impostore, un tirapacchi o un chatbot, non merita il piacere della tua compagnia.

***

Aiuto! Continuo a innamorarmi! Di tutte le mie amiche donne!

Magari! Dovresti smetterla! Di usare l’uccello! Come bacchetta da rabdomante! Per sceglierti le amiche donne!

***

Prima parlavamo sempre, io e il mio ragazzo. Condividevamo tutto. Adesso faccio fatica a farlo parlare, condividere le cose, passare del tempo con me. Più glielo chiedo, più si chiude a riccio. E il sesso scordiamocelo proprio. Come posso far rinascere la nostra intimità?

Puoi soltanto chiederglielo. Lo hai già fatto ripetutamente e a quanto pare la risposta a tutte e tre le richieste (parlare, condividere, scopare) è “no”. Quindi è arrivata l’ora di andarsene.

***

Cos’è meglio: manette o polsiere?

Ovviamente con manette intendi quelle in acciaio usate dalle forze dell’ordine che si chiudono intorno ai polsi. Con polsiere immagino tu intenda quelle più larghe di cuoio, idealmente imbottite, che si chiudono con delle fibbie. Le manette sono efficaci, ma per giocare non sono comode né sicure; se si attorcigliano possono provocare danni ai nervi o alle ossa; e mentre alcuni kinkster trovano eccitanti le situazioni da forze dell’ordine, altri si smontano all’idea. Invece le polsiere di cuoio sono molto più sicure e più comode da indossare a lungo durante i giochi, oltre a evocare situazioni da maniaci depravati, che molti kinkster preferiscono.

***

C’è questo tizio, che a volte sembra straveda per me, e altre volte mi ignora completamente. Dal caldo al freddo. Tira e molla. Prima mi sta addosso e poi sparisce. Che devo fare?

Trovatene un altro.

***

Quando un uomo mi definisce la sua amante mi fa accapponare la pelle. Mi sento come Bill Murray in Ghostbusters: “Mi ha smerdato!”. Quella parola riferita a me mi fa venire voglia di buttarmi nella doccia. Però non dico niente perché so che è usata come un complimento. Cos’ho che non va?

Niente. Tanta gente ha un’avversione per certe parole che suscitano sentimenti irrazionali di disgusto, e amante ti disgusta come bagnato, inguine, mutande, catarro e saliva disgustano altre persone. Io, per dire, ho sempre odiato la parola capezzolo riferita a me, perciò ho fatto i salti di gioia quando, uno o due decenni fa, i gay hanno cominciato a usare tette. (Non producono latte, ma sono pur sempre tette: demansionate, non in servizio, ma pur sempre tette). Ecco alcune possibili alternative per amante che i tuoi amanti potrebbero usare per te (proposte in ordine ascendente di importanza sentimentale): svuotatoio, scopamica, amica con qualcosa in più, ragazza, fidanzata, promessa, dolce metà, coniuge, moglie.

***

Per il nostro anniversario io e il mio fidanzato andiamo nella Repubblica Dominicana. Lui è molto dotato e vuole fare l’attivo. Io voglio essere un bravo passivo, ma come faccio a farmi i lavaggi intimi in un paese in cui l’acqua del rubinetto non è potabile?

Vendono l’acqua in bottiglia – ho controllato – e come sa chiunque si sia dimenticato a casa la peretta per i clisteri e abbia dovuto improvvisare, una bottiglia di plastica spremibile è un buon sostituto.