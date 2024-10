Sono una donna cis bisessuale quarantenne. Il mio fidanzato è un uomo etero cis trentenne. Prima della nostra relazione ho avuto esperienze limitate. Questo non ha però impedito al mio fidanzato di darmi tutto il piacere che riesco a immaginare, quasi sempre. C’è solo una cosa che vorrei chiederti. Sono aperta riguardo alle fantasie e penso spesso al sesso anche quando non siamo in momenti d’intimità. Lui dice che di fantasie non ne ha e che pensa al sesso solo quando lo sta vivendo. Come faccio a spingerlo delicatamente ad avere fantasie sessuali? Sospetto che il suo sia un blocco mentale causato dalla vergogna e credo che le cose tra noi sarebbero più interessanti, a lungo andare, se riuscissimo a esplorare le fantasie e a parlarne di più. La nostra Enr (energia da nuova relazione) non durerà per sempre.

– The Big Reveal

Come tutti sanno, Tbr, l’uomo medio pensa al sesso più o meno ogni sette secondi. (Alcuni hanno messo in dubbio questo dato, principalmente perché è stato smentito più e più volte, ma in questo caso voglio citarlo, giusto in vita ipotetica). Perciò o il tuo fidanzato è un’eccezione, e pensa al sesso solo mentre lo fa, e non ogni sette secondi, oppure non è del tutto sincero sulla frequenza con cui ci pensa e a quello a cui pensa quando ci pensa.

Perché un uomo non dovrebbe voler condividere la frequenza dei pensieri sessuali e specifiche fantasie con una fidanzata che vorrebbe sapere di entrambi?

Forse teme che le sue fantasie sessuali ti possano turbare, Tbr, e non perché siano repellenti – anche se potrebbero (alcune lo sono!) – ma perché magari una volta le ha rivelate a una partner che ha reagito male, e da allora ci va con i piedi di piombo. Ho perso il conto delle lettere che ho ricevuto da uomini e donne i cui partner li supplicavano di aprirsi sulle loro fantasie, salvo poi reagire con orrore di fronte alla rivelazione di un interesse sessuale innocuo, relativamente comune e facile da esaudire, per esempio una fissa per i piedi o per le manette di pelliccia. In un mondo in cui un banale feticista dei piedi o un neofita del bondage è mollato dopo aver scoperto le sue carte kinky, incontrerai per forza gente che esita a condividere pensieri e fantasie sessuali con un nuovo partner per timore di essere lasciato.

Detto questo, è possibile che il tuo fidanzato sia uno di quei rari uomini completamente vanilla, Tbr, e che tutte le sue esigenze sessuali siano appagate all’interno del vostro rapporto. (È anche possibile che lui non pensi al sesso 19 volte al giorno, come fa lo studente maschio medio al college). A questo punto perché non azzardarsi a credergli?

Intanto tu stai dando il buon esempio raccontandogli le tue fantasie, Tbr, e ogni tanto, magari ogni due mesi, potresti e dovresti ricordargli che sei più che disponibile a restituirgli il favore se lui ha qualche fantasia sessuale che puoi ragionevolmente esaudire. (“Ragionevolmente” è un criterio molto soggettivo, quando si tratta di kink; alla stessa fantasia che uno trova “ragionevole”, qualcun altro reagirà dicendo “col cazzo”). Se lui non si è aperto perché non riesce a superare la vergogna – sempre che, ripetiamo, abbia delle fantasie – non c’è cura migliore dell’affetto e delle attenzioni di una partner ggg come te. Però dovrai avere pazienza.

Quanto al rendere le cose più interessanti, Tbr, a volte tocca a un partner – e non sempre lo stesso – tener viva la scintilla una volta esaurita la Enr. Questo significa che forse, quando verrà il momento, sarai tu a dover ordinare dei sex toys o a proporre una capatina in un sex club, oppure farsi una scopata sul tetto. Se il tuo fidanzato ggg è disposto ad accontentarti e seguirti, Tbr, non sarà un problema, finché tu non lo renderai tale.