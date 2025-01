Ricorda il detto: “Il modo più veloce per farsela passare è farsi ripassare da qualcun altro”. È una grande verità, confermata dagli studi. In un articolo pubblicato dall’Atlantic nel 2023 in difesa delle relazioni “scaccia chiodo ”, Faith Hill citava le ricerche condotte da Amy Hackney, docente di psicologia alla Georgia Southern University, secondo cui prima si ricomincia a frequentare qualcuno dopo la fine di una storia, prima si guariscono le ferite del cuore. Perciò, se non lo hai già fatto, corri a farti dare una ripassata da qualcun altro al più presto!

*** Come si fa a far passare la tristezza per una storia finita?

Puoi incontrarmi dal vivo – in carne e ossa- quando condurrò la prima parte dell’anteprima dell’ Hump! film festival a Seattle, il 14 e il 15 febbraio. Sarò presente anche alle proiezioni a San Francisco il 20 e il 21 febbraio e a Berlino il 22 e il 23 aprile. Per sapere di più sugli strepitosi film in concorso e procurarvi i biglietti per vederli in un cinema della vostra zona, visitate il sito !

Leo Herrera è l’autore del libro Analog Cruising , un’ottima risorsa per gli uomini gay più giovani che non hanno mai imparato a rimorchiare dal vivo, e per quelli più anziani che hanno dimenticato come si fa dopo l’arrivo delle app. Seguitelo su Instagram e Threads.

“Tutti i maschi gay dovrebbero sapere come si usa Grindr, ma dobbiamo anche ricordare che è solo un social network come tanti – è utile, certo, ma dà dipendenza ed è tossico – e che non dovrebbe mai sostituire le interazioni della vita reale”, dice il regista e autore queer Leo Herrera . “Le app sono un semplice strumento all’interno dello smisurato arsenale sessuale che abbiamo sviluppato in centinaia di anni. E in questo momento gli uomini gay di ogni età si stanno allontanando dalle app per tornare alla tradizione: rimorchiare sconosciuti nei bar, nelle saune e nei parchi. Perciò, prima di scaricare Grindr, impara i fondamenti del cruising analogico – quello tradizionale – così da non dover dipendere da un’app.”

Mi spiace, ma non mi va di condividere il tuo elenco di nuovi pronomi, visto che in circolazione ce ne sono già più che a sufficienza, con o senza genere. Non vedo l’utilità di aggiungerne altri al mucchio.

Ti andrebbe di condividere con lettori, ascoltatori e follower un elenco di pronomi senza genere proposti da me? Ti ho allegato un grafico che spiega nel dettaglio come andrebbero usati. Sono molto liberatori.

Per favore, Dan, puoi dire qualcosa sul film Babygirl?

La scrittriceRebecca Woolf sarà mia ospite su Lovecast per parlare di Babygirl, il nuovo film con Nicole Kidman nei panni di una manager affermata che stringe una relazione dom/sub con un impiegato fighissimo. Woolf ha scritto sul suo sito un saggio (pieno di spoiler) sul film di cui non vedo l’ora di discutere con lei durante la trasmissione!

***

Qual è il modo migliore per descrivere la doppia penetrazione?

“Due uomini entrano, uno solo esce.”

***

Mi sono innamorata di un uomo sposato (infelicemente) e in coppia aperta. Alla fine lui ha deciso di divorziare dalla moglie per stare con me. Quando le ha detto di volere il divorzio, lei gli ha detto di essere incinta di tre mesi. Avevano stabilito di non avere figli per il momento, visti i loro problemi. Ora lui dice di sentirsi bloccato. Questa storia era già un casino prima della gravidanza, e adesso lo è ancora di più. È dura perché non ho mai amato tanto qualcuno, e lui dice lo stesso di me. Non riesco a immaginare di rinunciare e andare avanti. Lui non vuole prendere in considerazione l’idea di fare il genitore divorziato e non capisco bene il perché. Cosa devo fare?

Hai due alternative (legali): puoi aspettare che quest’uomo divorzi dalla moglie – un’attesa che probabilmente non finirà mai – o farti qualcun altro.

***

Visto chi sta per tornare alla Casa Bianca mi sembra ragionevole chiedertelo: perché non rispolverare la tua campagna Itmfa? Le mie vecchie spillette e magliette sono un po’ malandate, e mi servirebbero nuove scorte da distribuire. Ti va, per favore?

Nel 2017, dopo che quell’uomo entrò alla Casa Bianca, ho raccolto centinaia di migliaia di dollari per Aclu, Planned Parenthood e International Refugee Assistance Project vendendo spille, magliette e tazze. All’epoca credevo che l’impeachment potesse salvare il paese. Ma visto che quello stronzo di impeachment ne ha subìti ben due ed è stato rinviato a giudizio per decine di volte senza che ciò facesse la minima differenza, non credo che invocarne un terzo serva a molto. Avremo bisogno di nuove strategie, nuovi candidati e nuovo merchandising.

***

C’è qualcuno nella zona di Montréal che sa come iniettare senza rischi la soluzione salina nello scroto?

L’iniezione di salina è un kink molto di nicchia – non appassiona tanti – ma il Quebec non sarebbela provincia più kinky del Canada se non fosse per quella massa di pervertiti che affolla Montréal. Quindi, secondo me, in città c’è almeno una persona capace di gonfiarti lo scroto fino alle dimensioni di un pallone da basket. Quella persona, però, non è nella mia rubrica, il che significa che dovrai trovartela da solo.

***

Quando la mia fidanzata me la lecca non ci sono problemi! Quando a leccarmela è mio marito, invece,mi viene sempre la candida. Lui sta cominciando proprio a incazzarsi. Aiuto!

Aspetta un attimo: tuo marito – o il suo microbioma epidermico – ti fa venire la candida, e quello che si incazza è lui? Non sei tu quella che subisce un danno? Forse un dermatologo potrebbe aiutarti, o magari tuo marito potrebbe leccarla qualche volta alla tua fidanzata nella speranza che il microbioma epidermico di lei ricolonizzi il suo. Se però tuo marito non riesce a leccartela senza che ti venga la candida, allora non lo deve fare. Una volta avevo un fidanzato serio che era allergico al mio sperma (può capitare), ma amava farsi venire in faccia. Io non glielo potevo fare, però altri sì. Ho forse frignato? Mi sono forse incazzato? No. Ho fatto in modo che altri gli venissero in faccia, subito dopo essere venuto in faccia a loro.

***

Una domanda personale: com’è il tuo rapporto con il fidanzato di tuo marito? Posso solo immaginare che sia complicato.

Il mio rapporto con il fidanzato di mio marito è assai meno complicato di quello che ho con mio marito.

***

Potresti raccomandarmi un lubrificante che non irriti la vulva o la vagina?

Alcune donne prediligono i lubrificanti a base acquosa, mentre altre si affidano solo a quelli a base di silicone. I primi possono diventare appiccicosi e vanno riapplicati spesso, ma si lavano via con facilità; i secondi danno una lubrificazione più persistente e richiedono meno applicazioni, ma sono più difficili da lavare. Le preferenze e i risultati variano da persona a persona. Invito le donne e le altre persone con vulva o vagina che mi leggono a raccomandare nei commenti i loro marchi di lubrificante preferiti.

***

Io e la mia nuova partner – il sesso favoloso comincia a quarantanove anni (e dopo il divorzio!) – simuliamo spesso l’allattamento. È qualcosa di intimo, erotico, materno e molto molto sexy per entrambi. Però il senso di colpa che ne segue mi ammazza. Come faccio a non provarlo?

Fra tutte le perversioni, la vostra è a malapena un kink. Cioè, a chi non piace succhiare i capezzoli del partner? La maggior parte di noi non pratica consapevolmente l’allattamento simulato, ma in una certa misura rievochiamo tutti dei lontani ricordi sensoriali o sensuali. E anche se fosse strano – e non lo è – chi se ne frega. A te piace, a lei pure, vi eccitate entrambi e non costringete nessuno a guardare o a partecipare contro la sua volontà. In ogni caso, se può consolarti, esistono kink ben peggiori di questo. Goditi le tette della tua partner e ringrazia la buona stella che non ti piacciano la coprofilia o le criptovalute.

***

Quali precauzioni dovrei adottare come dom gay per impedire che i kink e i giochi sadomaso consensuali vengano fraintesi come maltrattamenti o aggressioni? C’è un sub che vuole farsi prendere a schiaffi, calpestare e umiliare in quanto grasso. Devo stipulare un qualche contratto?

“La miglior precauzione che possiamo adottare noi dom è la comunicazione” dice The Funny Dom, un divulgatore, autore e creatore di contenuti che vive – e domina dei sub – in Australia. “Non si può fraintendere quello che è stato discusso e programmato apertamente e nei dettagli, e quando si concorda una parola di sicurezza prima di passare all’azione. Però sì, il tuo lettore potrebbe sicuramente preparare un ‘contratto’ che venga letto e firmato da entrambi, in modo da formalizzare il consenso e garantire di essere entrambi d’accordo”.

Sia io sia The Funny Dom ci teniamo a specificare che i contratti di schiavitù o di gioco non sono vincolanti ai sensi della legge, ovviamente, e che il tuo sub è libero di revocare il consenso in qualunque momento. Se insisterai anche dopo che lui ha usato la parola di sicurezza o ti ha detto di smetterla, supererai il confine che separa il gioco kinky dalla violenza e dall’aggressione.

Seguite The Funny Dom su Instagram e Threads. È uscita la terza parte diThe Funny Dom’s Guide to Kink!

***

Quante volte hai visto Wicked?

Solo una, ma ho intenzione di rivederlo il giorno in cui uscirà Wicked – parte 2, perché divento sempre più gay.

***

Quando e come devo fare presente a uno sconosciuto che puzza, se ci si vede per scopare?

Prima di chiedergli di farsi una doccia – se vuoi che lui si fermi – o dopo avergli detto di andarsene, se lui ti chiede il perché e tu ti senti sicura a dirgli il vero motivo.

***

Usare un’app di incontri è tradimento?

Una persona single non mi farebbe questa domanda per ovvi motivi (non c’è nessuno da tradire), il che significa che tu non sei single. E non me lo chiederesti neppure se il tuo partner fosse uno stag o un cuck, o se la vostra fosse una relazione aperta e tu avessi il permesso di stare sulle app. Perciò, nel tuo caso, usare un’app di incontri è sicuramente tradimento.

***

Sapresti spiegare a quell’idiota del mio amico trentenne perché non va mai bene che un uomo di trent’anni voglia andare a letto con le ragazzine di sedici? Grazie.

C’è una grossa differenza tra l’aver voglia di una cosa e il farla davvero. Un sacco di gente, uomini e donne (ma perlopiù i primi) vorrebbero fare cose che non dovrebbero (perché è sbagliato) e che si spera non farebbero (perché è sbagliato). Ma le persone decenti sono capaci di stare zitte sulle cose che avrebbero voglia di fare ma sanno essere vietate. Perciò se quest’uomo trentenne non sa tenersi per sé i suoi pensieri sulle sedicenni, e insiste a esprimerli ad alta voce, allora non è una persona decente e tu non dovresti esserci amica.

***

Quale sarà la tendenza sessuale e relazionale più in voga nel 2025?

Non saprei dirtelo, ma spero che sia divorziare dagli stronzi del Maga.

***

Come si aiuta un partner che soffre di disfuzioni erettili, quando si è esasperate dal fatto che ormai il sesso consiste solo nel salvare la sua preziosissima erezione?

La cosa più utile che tu possa fare è dirgli: “Ascolta, stasera faremo sesso senza neppure tirarti fuori il cazzo dai pantaloni. Useremo dita, lingue, sex toys, vibratori e dildo indossabili. Così facendo ci concentreremo sul mio piacere una volta tanto, com’è giusto che sia, e ti toglieremo anche un peso dal groppone”. Magari lui all’inizio la prenderà male, tu però non cedere. E se lui riesce a farselo venire duro e a venire usando la sua mano o uno dei tuoi vibratori mentre te la lecca, e tu ne usi un altro su di te, imparerà ad apprezzare le serate in cui non dipende tutto dalla sua preziosissima erezione.

***

Come si fa ad avere un ano prolassato?

Con tanto, tanto, tanto esercizio.

***

Come faccio a spegnere il mio cervello da neomamma abbastanza a lungo da rilassarmi e godermi dei begli orgasmi?

Tieni a portata di mano un vibratore – mettilo sul comodino finché puoi (tra poco non potrai più lasciare in giro i sex toys) – e avrai molte più probabilità di usarlo quando ti viene la voglia. Per un po’ sarai stremata, e non doverti alzare o sporgerti dal letto per prenderlo dal comodino farà una differenza enorme.

(Traduzione di Francesco Graziosi)