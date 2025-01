Io e mia moglie siamo una coppia lesbica di Chicago, mamme orgogliose di un figlio trans diciassettenne stupendo e vivace. Michael è un ragazzo fantastico, e abbiamo sempre avuto un rapporto stretto. Da poco ho scoperto che ha praticato sesso penetrativo con uomini conosciuti su un’app d’incontri. Lo abbiamo capito da alcune macchie di sangue trovate nel bucato che avevamo scambiato per metrorragie. Poi una visita dal medico e una successiva diagnosi di clamidia hanno fatto venire a galla tutto. Dopo questa scoperta – e una lunga predica su come praticare sesso sicuro – vivo nel terrore. Sono spaventatissima all’idea che nostro figlio subisca violenze sessuali, che possa vivere un trauma emotivo per colpa di qualche feticista o che si prenda una brutta malattia sessualmente trasmissibile . I miei istinti mi suggeriscono di mettermi in aspettativa dal lavoro, portarlo fuori città e parlargli a perdifiato finché non avrà capito i pericoli del suo comportamento. È una reazione esagerata? Ci sono terapeuti specializzati in questo ambito? Questa situazione potrà risolversi per il meglio? Voglio disperatamente fare quello che è giusto per mio figlio, e lui si comporta come se la cosa non fosse poi così grave, mentre i miei istinti materni mi gridano di stroncarla sul nascere.

– Manic Over My Son

La fase della vita che sta attraversando vostro figlio – la transizione dall’infanzia all’autonomia dell’età adulta, che i ragazzi affrontano senza una corteccia prefrontale del tutto sviluppata – è piena di rischi, ma tu non puoi proteggerlo da tutto quanto.

Allargando per un attimo l’inquadratura: nell’Illinois, l’età del consenso è diciassette anni. Non voglio impelagarmi in un dibattito su quanto sia appropriata, ma il numero è quello. Perciò su questo non è stata infranta alcuna legge. Sono però state violate delle altre politiche: vostro figlio è troppo giovane per stare su app come Grindr, Scruff o Sniffies, per le quali bisognerebbe avere almeno diciott’anni, ed è innegabile che per i minorenni siano fin troppo facili usarle. E sebbene sia sempre rischioso incontrarsi con degli sconosciuti, le app sono pur sempre una parte normale della vita gay, e il luogo dove la maggior parte delle persone queer trova un partner, occasionale e non. Inoltre, la maggior parte degli uomini gay e bisessuali che conosco sotto i trentacinque anni, sia cis sia trans, hanno cominciato a usare le app non appena hanno compiuto diciott’anni: hanno fatto esperienze belle e brutte, e a volte sono dovute intervenire le loro mamme, ma perlopiù sono sopravvissuti e hanno imparato dai propri errori.

Riprendendo il discorso: il tuo istinto di “stroncare la cosa sul nascere” è comprensibile – ami tuo figlio e vuoi proteggerlo dal genere di adulti stronzi che attaccano la clamidia agli adolescenti – però il tuo piano non funzionerà. Se pure trascinassi tuo figlio a Peoria, potrebbe comunque scaricare le app d’incontri. E poi ha diciassette anni, Moms, non quattordici… il che significa che è quasi adulto, e presto sarà libero di fare le sue scelte.

Quindi, invece di rinchiudere tuo figlio nel seminterrato per il prossimo anno, fagli fare la prep, continua a comunicare con lui (puoi parlargli a perdifiato anche a casa) e insieme a tua moglie fagli capire che le sue mamme sono disponibili e pronte a intervenire in caso di emergenza. Serve un bel discorso sulla necessità di test periodici sulle malattie a trasmissione sessuale: chiedigli dove va e chi incontra, e digli – da parte mia – che non ci si può fidare degli uomini adulti che si scopano i ragazzini. E poi, se già non lo hai fatto, trovagli un terapeuta specializzato in adolescenti trans, e scegli uno o due adulti presenti nella sua vita – persone che conosci e di cui ti fidi – a cui tuo figlio possa rivolgersi per ricevere consigli discreti.

Quanto al farsi traumatizzare emotivamente da un feticista: i tuoi timori sono comprensibili. Purtroppo, per te e per tuo figlio è difficile tracciare un confine netto fra gli uomini cis attratti dai ragazzi trans per i motivi giusti, e quelli che invece li feticizzano probabilmente tuo figlio ha già incontrato entrambe le categorie). Però non tutte le persone attratte dai ragazzi trans sono feticiste e tuo figlio incontrerà uomini attratti da ogni suo aspetto – compreso il suo essere trans – e altri che invece sono interessati a lui solo per un motivo. Prima imparerà a distinguere i primi dai secondi e meglio sarà. E come tutti gli uomini gay e bisessuali, vivrà esperienze che lo faranno sentire usato, umiliato e disumanizzato, e altre in cui si sentirà potente e desiderato (e se prima di imbarcarsi in queste esperienze avrà già cominciato la prep, non dovrai temere che ne esca con una malattia mortale).

Oltre a fargli cominciare subito la prep e a toglierlo dalle app finché non avrà diciott’anni (dovrà acconsentire a controlli periodici del cellulare, pena la confisca del medesimo), dovresti incoraggiare tuo figlio a riconoscere quanto vale sessualmente. Alcune persone trans sono convinte che nessuno le voglia, Moms, perciò si attaccano – e saltano addosso – al primo che gli dimostra interesse. Una delle lezioni che tuo figlio dovrà trarre dalle esperienze vissute finora sulle app è questa: nel mondo esistono uomini interessati a lui.

Il che significa che dovrà aspettare quelli interessati a lui non solo in quanto trans, ma in quanto persona. Quelli cioè disposti a fare un discorso sulla sicurezza, invece di chiedergli tra quanto può essere a casa loro,che magari vorranno davvero frequentarlo anziché andarci solamente a letto. Ho visto con i miei occhi amici trans passare da una mentalità “nessuno mi vuole, devo prendermi quel che passa il convento”, a una “mi vogliono in tanti, posso permettermi di scegliere”. Gli ha cambiato la vita.

Ti aspettano anni difficili, Moms, ma con te e tua moglie al suo fianco, sono sicuro che tuo figlio riuscirà a superarli indenne. In bocca al lupo.